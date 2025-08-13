중년의 생존 전략... 새벽 5시가 나를 단단히 만든다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲새벽 5시, 나만의 리스크 관리가 시작된다 ⓒ 픽사베이 관련사진보기

"책임님, 이슈랑 리스크의 차이 아세요?"

"음… 글쎄요. 자주 듣긴 했는데…"

"이슈는 이미 벌어진 일, 리스크는 벌어질 수 있는 일이에요. 이슈는 일이 터진 후에 대응밖에 없지만, 리스크는 사전에 미리 막을 수 있죠. 그런데 대부분은 이슈에만 매달려요. 일이 터져야 움직인다니까요."

'어? 손이 왜 이렇게 붓지? 주먹이 안 쥐어지네…'

'별 일 있겠어? 요즘 일이 많아서 그런가 보다. 좀 쉬면 괜찮아지겠지.'

'회사는 문 닫았고, 아기는 없고, 암 환자가 되어버렸네. 내가 달려온 삶은 무엇을 위한 것이었을까?'

큰사진보기 ▲고요한 새벽, 나를 단단하게 만드는 시간 ⓒ 픽사베이 관련사진보기

'저녁 10시 취침, 새벽 5시 기상'

올해 6월 말, 프로젝트 막바지에 들어선 우리 팀은 매일 회의를 했다. 업무 진행 상황을 점검하고, 일부러 어려운 상황을 만들어 오류를 찾아내는 테스트도 했다. 이런 과정을 통해 오류를 수정하고, 위험 요소를 최소화하는 리스크 관리가 이루어졌다.잠시 휴식 시간, 옆자리 수석님이 조심스레 물었다.그 말이 오래 남았다.예방에는 돈을 아끼고, 일이 터지면 몇 배의 자원을 쓰는 것이 현실. 그래서 사고는 계속 반복된다. 그날 집으로 돌아오며 생각했다. '내 인생의 리스크 관리는 잘 하고 있었나?'6년 전, 유방암 판정을 받았다. 그 전조증상은 이미 있었다.산책 중 손이 부어 주먹이 안 쥐어지고, 눈 위가 멍든 듯 붓는 날이 잦았다.쥐어지지 않는 손을 움켜쥐고 출근했다. 몸이 보내는 신호를 피로 탓이라며 대충 넘겼던 것이다.그 사이 암은 조용히 자라고 있었다.그 시절, 나는 경력단절 여성을 위한 IT 협동조합의 대표였다. 회의, 교육, 외주 작업이 끝나면 새벽 2~3시에야 겨우 잠이 들었다. 협동조합은 겉으로는 '경단녀의 희망'을 외쳤지만, 속으로는 수익 배분 문제로 불만이 커지고 갈등도 깊어졌다.그 무렵 시험관 시술도 병행했다. 3년을 매달려도 아기는 오지 않았다. 힘든 현실을 와인으로 달래다 한 병, 두 병… 취한 채 울다 쓰러지는 날도 많았다. 나는 브레이크 없는 자동차처럼, 멈추지 못한 채 달리고 있었다.암 수술을 마치고 집에 돌아온 날, 거울 앞에 섰다. 거울 속의 내가 너무 낯설었다.문득 '인생 온갖 터져나오는 문제만 처리하다가 삶이 끝날 수도 있겠구나' 하는 생각이 들었다. 삶의 변화가 필요했다.가장 좋은 치료는 예방이라 하지 않았던가. 인생에도 리스크 관리가 필요하다는 생각이 들자 지금 나의 문제가 무엇인지 천천히 바라보기 시작했다. 현실을 정확히 인식하는것, 거기서부터 시작이었다. 그리고 나는 아주 단순하지만 큰 예방법을 찾아냈다.내 인생의 첫 리스크 예방법은 단순했다.처음엔 힘들었지만 변화해야 한다는 절박함으로 3개월을 이어갔다. 100일이 되자 새벽 5시에 몸이 자동으로 반응하면서 눈이 떠졌다. 아무도 깨어 있지 않은 새벽, 창문을 열고 아침 공기를 마시면 마음이 맑아진다.그리고 이 작은 변화는 나쁜 습관들을 자연스럽게 정리해 주었다. 새벽까지 술로 감정을 달래던 것도, 밤늦게 일하거나 드라마·유튜브를 새벽까지 보던 습관도 사라졌다. 아침을 일찍 시작하니 출근도 한결 편해졌다. 다른 이들보다 한 시간 먼저 출근해 자기 계발을 할 수 있게 되었다.생활 패턴을 바꾸는 것, 그것이 나의 '인생 리스크 관리'의 시작이었다.중년은 회복 탄력성이 떨어진다. 건강, 경제, 인간관계 중 하나라도 무너지면 원상 회복까지 오랜 시간이 걸린다. 특히 정신적인 충격이 더해지면 빠져나오기도 어렵다.작은 문제가 도미노처럼 번져 손쓸 수 없게 되는 경우도 많다. 좋은 습관이야말로 삶의 위험 요소를 예방하고 최소화하는 첫 단추다.가장 좋은 치료는 예방이다.내 하루를 지키는 작은 습관이, 언젠가 다가올지 모를 거센 파도를 막아줄 것이다. 그래서 나는 오늘도 새벽 5시에 일어난다. 창문을 열면 차가운 새벽 공기가 볼을 스친다. 고요하지만 깨어 있는 이 시간, 나는 느낀다. 조금은 천천히, 조금은 단단히, 내 삶을 다시 세워가고 있다는 것을.﻿