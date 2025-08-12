'똑타' 누적 다운로드 130만, 민경선 "교통플랫폼 선두 주자로 나아갈 것"

큰사진보기 ▲민경선 경기교통공사 사장이 '똑타' 앱 누적 다운로드 수 130만 건 돌파를 기념해 11일 경품 지급 이벤트를 열고, 당첨자에게 '온누리상품권 30만 원'을 수여한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기교통공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲'똑타' 앱을 통해 '똑버스'를 호출하는 모습 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 경기교통공사 사장이 24일 경기도형 통합교통 플랫폼(MaaS, Mobility as a Service) 앱 ‘똑타’로 모바일 앱 최고 권위의 시상식인 ‘모바일 어워드 코리아 2025’에서 대상을 받았다. ⓒ 경기교통공사 관련사진보기

원하는 곳에서 원하는 교통수단을 이용할 수 있는 경기도형 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼 '똑타'가 누적 다운로드 수 130만 건을 돌파했다. 경기교통공사는 이를 기념해 지난 11일 경품 지급 이벤트를 진행했다고 밝혔다.경기교통공사가 운영하는 똑타는 '똑똑하게 타다'라는 뜻으로 똑버스, 공유자전거, 공유킥보드(PM), 택시 등 이동 수단을 호출, 결재가 가능하고 시내버스와 지하철의 실시간 운행 정보를 제공하는 통합교통플랫폼 앱이다.지난 2023년 서비스를 시작한 똑타는 서비스 지역과 수단을 지속적으로 확대하며 이용자가 꾸준히 늘고 있다. 지난 2월 누적 다운로드 수 100만 건을 돌파한 데 이어 지난달 31일 누적 다운로드 수 130만 건을 달성했다.경기교통공사는 130만 번째 다운로드 달성일에 똑타 앱에 가입한 회원 중 무작위 추첨으로 이벤트 당첨자를 선정했다. 당첨자는 화성시 봉담읍에서 똑타 앱을 다운로드한 김아무개씨다. 김씨에게는 온누리상품권 30만 원을 지급했다.민경선 경기교통공사 사장은 "똑타 서비스를 더 많은 도민이 이용하고 경험했으면 하는 마음에서 이벤트를 기획하게 되었다"며 "이번 이벤트를 통해 똑타를 더 알리고 교통플랫폼의 선두 주자로서 나아갈 것"이라고 밝혔다.경품 지급 이벤트는 향후 140만 건, 150만 건 다운로드 달성 시에도 실시할 예정이다. 140만 건 달성 시에는 온누리상품권 30만 원, 150만 건 달성 시에는 온누리상품권 50만 원을 지급한다. 똑타 앱을 다운로드한 후 회원가입을 진행하면 자동으로 이벤트 응모가 완료된다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 모두 다운로드 가능하며, 간편 회원가입을 통해 편하게 가입할 수 있다.'MaaS'는 다양한 이동 수단을 통합하여 최적의 이동방식을 제안, 이동편의성을 극대화할 수 있는 통합이동서비스를 말한다. 모든 교통수단 시스템을 하나로 통합해 출발지부터 목적지까지 최적의 방법을 찾고 이용할 수 있는 서비스이다.경기도형 MaaS 플랫폼인 똑타는 하나의 앱으로 6가지 교통 서비스의 호출 및 결제 등이 가능한 플랫폼이다. 수요응답형 버스인 똑버스 호출과 공유 PM(Personal Mobility) 및 공유 자전거 대여, 택시 호출 서비스, 대중교통 정보 연계, 자율주행 버스 이용이 가능하다. 아울러 교통약자의 편의를 보장하기 위해 똑버스 전화 호출 및 똑버스 지원 서비스를 제공하고 있다.똑버스는 콜택시처럼 부르면 달려오는 '똑똑한 버스'다. 신도시나 교통 취약지역에서 고정된 운행 계획표와 노선 없이 승객의 호출에 대응, 수송하는 맞춤형 대중교통수단이다. 현재 도내 이천시, 파주시, 하남시, 화성시 등 16개 시군에서 226대를 운행 중이며, 규모가 점차 확대됨에 따라 도민들이 더욱더 편리하게 이용할 수 있을 것으로 예상된다. 또한, AI 알고리즘에 따라 승차 지점과 경로를 유동적으로 변경하여 최적의 경로를 설정하고, 이를 통해 통행시간을 단축한다는 점에서 그 기술력을 높게 평가받고 있다.택시도 똑타 앱에서 이용할 수 있다. 택시 서비스는 24년 1월 서비스를 도입해 12월 경기도 전체 택시의 80%가량을 추가 연계하여 호출할 수 있는 택시 대수는 약 3만 대이다. 똑타에서는 택시 호출 시 24시간 호출 수수료가 무료로 적용되며, 도착 후 직접 결제 방식으로 편리하게 다양한 결제 수단을 이용할 수 있다.공유 자전거 및 전동 킥보드와 같은 개인형 이동 수단(PM)도 이용이 가능하다. '경기도 어린이 청소년 공유 자전거 이용요금 지원' 사업과 연계해, 경기도에 거주하는 청소년(만13-18세)이 똑타로 공유 자전거를 이용하면 건당 1천 원을 즉시 할인받을 수도 있다. 이러한 공유 PM은 현재 도내 22개 시군에서 약 28,000대를 이용할 수 있다.이 외에도 버스 실시간 도착 정보 등 대중교통 정보 연계를 위한 서비스와 안양시 자율주행 버스인 '주야로'도 똑타를 통해 이용할 수 있다.똑타는 편리한 공공앱으로 도민들의 대중교통 이용 확산에 기여한 점이 높은 평가를 받아 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 등이 후원하는 '앱 어워드 코리아', '모바일 어워드 코리아'에서 2023년, 2024년, 2025년 '대상'을 받았다. 도내 31개 시군, 187개 공공기관을 대상으로 시행하는 2024년 경기도 적극행정우수사례 및 경기도 공공기관 우수정책 사례 발표에서도 각각 '우수상' 및 '장려상'을 수상했다.