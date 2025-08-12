메뉴 건너뛰기

합참의장, 한미훈련 앞두고 공군부대 방문 "확고한 작전태세 유지하라"

25.08.12 16:37최종 업데이트 25.08.12 16:37

합참의장, 한미훈련 앞두고 공군부대 방문 "확고한 작전태세 유지하라"

12일 공군 제10전투비행단 방문... "상시 출격 가능한 작전태세 갖출 것"

김명수 합참의장이 10전투비행단 대비태세를 점검하며 조종사를 격려하고 있다. 2025.8.12
김명수 합참의장이 10전투비행단 대비태세를 점검하며 조종사를 격려하고 있다. 2025.8.12 ⓒ 합동참모본부 제공

김명수 합동참모의장(해군 대장)은 12일, 한미연합 '2025 을지자유의방패(UFS)' 연습을 앞두고 공군 제10전투비행단을 방문해 현장 작전태세를 점검했다.

이 자리에서 김 의장은 적의 다양한 도발에 대비한 공중전력 즉응태세를 점검하며, "연합연습을 빌미로 한 적의 어떠한 도발에도 즉각적으로 대응할 수 있는 확고한 작전태세를 유지하라"고 지시했다.

또 "비행단장을 중심으로 장병 모두가 혼연일체가 돼 완벽한 팀워크를 갖춘 가운데 실전적 훈련을 통해 전투기량을 향상시킴은 물론, 철저한 안전점검으로 상시 출격 가능한 작전수행태세를 갖추라"고 강조했다.

김 의장은 비상대기실을 방문해 영공 방위를 위해 임무수행 중인 조종사와 정비·무장요원들을 격려했다.

김 의장은 이어 대항군 전쟁수행모의본부를 방문해 "실질적 연습목표 달성을 위해서는 대항군의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "한미 연합방위 역량을 한 차원 격상시킬 수 있도록 급변하는 안보상황과 전쟁양상을 반영해 대항군 임무수행에 최선을 다해달라"고 당부했다.

이날 김 의장의 현장지도는 확고한 대비태세 유지와 실전적 연합연습 준비상태를 점검하고, 어려운 여건에도 묵묵히 임무를 완수하기 위해 최선을 다하는 장병들을 격려하기 위해 이뤄졌다고 합참은 설명했다.

#김명수#합참의장#UFS#10전투비행단

김도균 (capa1954)
    오마이뉴스 김도균 기자입니다.

