"환경부 녹조 조사, '포장갈이' 안돼... 신뢰성 높여야"

큰사진보기 ▲8월 1일 창녕 남지철교 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

환경부가 낙동강을 비롯한 4대강 녹조 조사에 있어 기존에 해오던 방법이나 시기를 바꿀 것으로 예상되는 가운데, 환경시민단체는 "알맹이는 두고 포장만 바꾸는 이른바 '포장갈이'를 해서는 안된다"라며 신뢰성을 높일 수 있어야 한다고 했다.낙동강네트워크, 보철거를위한금강·낙동강·영산강시민행동, 환경운동연합은 12일 낸 자료를 통해 녹조 조사·연구에 부적절한 인사가 책임을 지도록 해서는 안된다고 했다.과거 녹조독 발생 여부를 두고 논란을 빚었다. 환경단체는 여러 차례 조사와 시료 분석을 통해 농작물과 공기중에도 녹조독이 있다고 밝혔다. 그러나 환경부는 별도로 검사·분석을 통해 녹조독이 발생하지 않았다고 했다.이런 속에 김성환 환경부 장관은 지난 7일 강정보에서 가진 환경단체와 간담회에서 녹조 조사와 관련해 언급했다.김 장관은 "현재 환경부와 환경단체들이 녹조 검사를 위해 취수하는 곳이 다르다. 환경부의 취수 지점을 바꿔 환경단체처럼 취수구 근처나 가장 녹조가 많은 곳에서 취수하려고 한다"라며 "취수한 녹조 강물을 환경과학원까지 가져가서 분석하는 데 시간이 많이 걸린다. 이동 녹조 분석 시스템을 도입해서 그날 현장에서 분석해서 결과를 낼 수 있게 하겠다"고 밝힌 것이다.낙동강네트워크 등 단체는 "환경부 녹조 조사 방침에 대해 여전히 의구심을 지울 수 없다. 녹조 독소 조사의 투명성은 기본 중 기본이다. 환경부가 이를 강조한다는 것은 그동안 이런 기본조차 하지 않았다는 반증이다"라고 했다.이어 "문제는 녹조 왜곡 구조는 변하지 않은 상태에서 그동안 대표적으로 녹조 위험을 평가절하했던 전문가가 2025년 녹조 인체 조사 연구 책임을 맡았다는 점이다. 이 때문에 우리는 알맹이는 두고 포장만 바꾸는, 이른바 '포장갈이'가 아닌지 의혹을 가질 수밖에 없다"라고 덧붙였다.과거 사례를 언급한 이들은 "이명박정부 이후 환경부 녹조 독소 조사 방식은 왜곡으로 일관했다. 녹조는 바람 등에 의해 강변 표층으로 몰린다. 상수원 등 취수시설은 강변에 몰려있고, 우리 국민이 주로 강변을 이용한다는 점에서 녹조 측정은 이 지역을 중심으로 이루어져야 했다"라며 "그러나 환경부는 그렇지 않았다. 환경부는 강 가운데 지점에서 상·중·하 수심별로 통합 채수를 통해 녹조를 측정한다"라고 밝혔다.이어 "환경단체는 녹조가 가장 심각한 낙동강에서 대표적인 녹조 독소인 마이크로시스틴 7000~8000ppb를 검출했지만, 환경부 조사 결과는 불과 수ppb에 불과하다고 했다"라며 "이런 형태는 위험 왜곡의 전형적인 방식이다. 녹조 위험을 왜곡하는 것은 책임을 회피하기 위한 꼼수에서 비롯됐다. 그 사이 피해는 고스란히 우리 국민과 미래 세대가 받고 있다"라고 덧붙였다.공기중 녹조 독소 검출 등에 대해 설명한 이들은 "전 세계적으로 녹조 독소에 따른 국민과 환경 영향에 대한 대응이 진행되고 있지만, 녹조 독소 위험을 부정하고 있는 우리나라 환경부만이 아무런 문제가 없는 듯 왜곡으로 일관하고 있다"라고 했다.낙동강네트워크 등 단체는 "현재 환경부의 녹조 왜곡 문제는 심각하다. 이러한 왜곡부터 바로 잡지 않으면 그 피해가 미래를 좀먹는다. 녹조 독소 인체 조사를 투명하게 하겠다면서 부적절한 인사에게 연구 책임을 맡게 한 것도 어불성설이다"라며 "연구 용역을 발주한 국립환경과학원에 대한 철저한 개혁도 필요하다"라고 했다.이들은 "환경부의 현재 방식으론 정당성과 신뢰성 확보는 요원하다"라며 "부적절한 인사에 대한 연구 용역을 취소하고 녹조 위험 평가부터 다시 설계해야 한다. 그래야 녹조 사회재난으로부터 우리 국민을 지킬 수 있다"라고 강조했다.