탄핵정국 민생지원금 지역화폐 지급 광명, 추석에 지역화폐 혜택 확대

올해 초 탄핵정국 당시 모든 시민에게 민생지원금 10만 원을 지역화폐로 지급한 경기도 광명시가 지역화폐 활성화를 위해 10월 추석 명절 기간에 지역화폐 인센티브(장려혜택) 확대를 검토하고 있다. 국민주권 정부의 지역화폐 활성화 정책에 발을 맞추기 위함이라는 게 광명시 해당 업무 담당자 설명이다.
광명시는 12일 정례 브리핑을 통해 이같이 밝히며 "명절 기간 1개월 정도 기존 10%인 인센티브 할인율을 상향하는 방안 등을 검토하고 있다"고 설명했다.
또한 광명시는 지난 7월부터 지역화폐 인센티브 구매 한도를 30만 원에서 70만 원으로 상향했다. 따라서 최대 70만 원 충전 시 10% 인센티브가 추가돼 총 77만 원까지 충전할 수 있다.
관련해 광명시 해당 업무 담당자는 "구매 한도를 높였고, 또 연중 인센티브 할인율을 10%로 유지해 지역화폐 활성화에 박차를 가하고 있다"라고 덧붙였다.
광명시는 이날 브리핑에서 올해 초 모든 시민에게 지역화폐 10만 원을 민생지원금으로 지급한 것을 대표 민생정책으로 꼽았다.
그러면서 "지급 기간인 1월 9일부터 3월 31일까지 약 26만 명이 신청해 광명시 전체 인구의 93.4%가 받았고, 사용률 또한 98.9%로 매우 높다"며 "민생회복의 마중물 역할을 톡톡히 해냈다"라고 평가했다.
광명시는 지난 2020년부터 연중 10% 인센티브를 지급하는 등 파격적인 지역화폐 활성화 정책을 실시했다. 올해 1월 한 달간은 할인율(인센티브)을 기존 10%에서 20%로 두 배 상향했다. 같은 기간 충전 한도도 최대 100만 원까지 늘려 100만 원을 지역화폐로 충전하면 20만 원의 인센티브를 받을 수 있게 했다.
지역화폐인 광명사랑화폐는 연 매출 12억 원이 넘는 백화점이나 대형마트에서는 사용할 수 없고, 전통시장이나 동네 상점 같은 골목 상권에서만 사용할 수 있어, 지역경제 활성화에 기여하는 것으로 평가 받고 있다.
