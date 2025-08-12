이정선 광주교육감, '감사관 채용 비리' 유죄 판결에 사과

[기사 보강 : 12일 오후 4시 30분]
이정선 광주광역시 교육감이 12일 교육청 감사관 공모 관련 채용 비리 혐의로 당시 인사팀장이 법원에서 유죄 판결받은 데 대해 사과했다. 비리가 개입된 끝에 2022년 감사관에 최종 임용된 이는 이 교육감 고교 동창이었다.
이정선 광주시교육감은 이날 오후 '감사관 채용 판결에 대한 사과문'을 내고 "광주시교육청 감사관 채용 관련 재판 결과로 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 시민과 교육가족 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
이 교육감은 "채용은 공정성과 투명성이 최우선으로 돼야 함에도 불구하고, 그 어떤 자리보다 중요한 감사관 채용 과정에서 이러한 원칙이 훼손된 것에 대해 참담한 심정"이라고 밝혔다.
이어 "광주 교육을 책임지는 사람으로서 저는 사법부의 판단을 존중하며, 이번 일에 대해 무거운 책임감을 느낀다"며 "(이번 일로) 우리 교육행정에 대한 신뢰가 흔들리게 된 점 또한 가슴 아프게 생각한다"고 말했다.
광주교사노조 "인사팀장에 떠넘기지 말고 교육감 사퇴하라"
이번 판결과 관련해 광주교사노동조합은 입장문을 내고 "일개 사무관에게 떠넘기지 말고, 이정선 교육감은 즉각 사퇴해야 한다"고 주장했다. 광주교사노조는 "교육감 지인을 채용하기 위해 점수를 조작했다는 것이 인정돼 교육감 부하 직원이 징역 1년 6월을 선고받은 마당에, 교육감이 (줄곧) '자신과는 관련 없다'고 이야기하는 것은 뻔뻔한 태도"라고 했다.
광주지방법원 형사 5단독 지혜선 부장판사는 이날 지방공무원법 위반 등 혐의로 기소된 광주시교육청 전 인사팀장(5급) 최아무개씨에 대해 징역 1년 6개월의 실형을 선고했다. 최 전 팀장은 2022년 8월 감사관 채용 절차를 주관하면서 면접 평가 위원 2명에게 점수 변경을 요구하는 등 부정 채용을 주도한 혐의로 지난 3월 기소됐다.
애초 면접 평가에서 3위에 그쳤던 이 교육감 동창은 면접 평가 위원들의 점수 변경을 거쳐 2순위로 올라 1순위와 함께 후보자로 추천됐고, 이 교육감이 그중 2순위를 낙점하면서 최종 임용됐다. 다만 이 동창생은 감사관 임용 뒤에도 잡음이 계속되자 중도 사임했다.
이 사건 비리와 관련해 검찰은 이 교육감을 직권남용권리행사방해 혐의로 입건해 수사를 진행 중이다. 이 교육감은 직접 수사 개시 범위를 벗어났다며 검찰과 수사 적법성을 놓고 다투고 있으며, 관련 사건은 현재 대법원에 계류돼 있다.
