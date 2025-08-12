메뉴 건너뛰기

여주시, 지자체 간 '계획인사교류' 추진... 행정전문성 강화

25.08.12 15:04

여주시, 지자체 간 '계획인사교류' 추진... 행정전문성 강화

지역 간 상생과 행정 전문성 강화 목표... 근무 기간 기본 1년, 희망 시 1년 연장

경기 여주시는 지방자치단체 간 인력 교류를 통한 ‘계획인사교류’ 제도를 본격 추진하고 있다.
ⓒ 여주시

경기 여주시가 지방자치단체 간 인력 교류를 통한 '계획인사교류' 제도를 본격 추진하고 있다. 이를 위해 연초부터 다양한 교류 직위를 선정하고 참여 지자체를 모집 중이다.

'계획인사교류'는 지역 간 상생과 행정 전문성 강화를 목표로, 우수 인력을 일정 기간 상호 파견해 근무시키는 제도다.

근무 기간은 기본 1년이며, 희망 시 1년 연장이 가능하다. 교류 공무원에게는 인사 혜택, 수당, 복지
등 다양한 인센티브가 제공될 예정이다.

여주시는 이번 교류를 통해 ▲우수 정책 및 행정 노하우 공유 ▲지역 현안 해결을 위한 협력 확대 ▲공직자 역량 강화 등의 효과를 기대하고 있다. 특히 재난안전, 도시재생, 농업, 축산 등 특화 분야에서 경험 많은 인력을 교류함으로써 각 지자체가 직면한 과제를 공동으로 해결할 계획이다.

여주시 관계자는 "계획인사교류는 행정서비스 품질 향상과 지역 간 장점 보완에 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로 교류 대상 확대와 참여 공무원의 역량 개발을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

