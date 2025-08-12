이천시, 폐가전 무상 방문 수거 서비스

메뉴 건너뛰기

25.08.12 15:01최종 업데이트 25.08.12 15:01

E-순환거버넌스 인터넷 누리집, 콜센터 이용해 예약... 건당 2000원 리워드 적립

경기도 이천시가 온실가스 감축과 자원 재활용률 향상을 위해 폐가전제품 무상 방문 수거 서비스를 운영한다고 12일 밝혔다.
ⓒ 이천시

경기도 이천시가 온실가스 감축과 자원 재활용률 향상을 위해 폐가전제품 무상 방문 수거 서비스를 운영한다고 12일 밝혔다.

이 서비스는 E-순환거버넌스 배출예약제를 통해 수거 전담반이 직접 가정을 방문해 폐가전을 무료로 수거하는 방식이다.

배출예약은 E-순환거버넌스 인터넷 누리집 또는 콜센터를 이용하면 된다.

경기도민은 기후행동 기회소득 앱을 통해서도 배출신청이 가능하고, 이 경우 건당 2000원의 리워드가 적립된다.

수거 품목은 원형 훼손 제품을 제외한 중대형 가전(텔레비전, 냉장고 등)과 소형 가전(청소기, 선풍기 등)이며, 장롱·책상 등 가구류는 수거 대상에서 제외된다. 수거 가능 품목은 신청 전 누리집에서 확인하기를 권장한다.

이천시의 경우 동지역은 월요일, 수요일이 수거 가능 요일이고, 부발·신둔·백사·마장은 월요일, 장호원·호법·대월·모가·설성·율은 수요일이 수거 가능 요일이다.

이천시 관계자는 "폐가전의 경우 크고 무거운 경우가 많아 가정에서 배출하기 어려운 경우가 많다"며 "폐가정 무료수거 서비스를 신청하면 이러한 어려움 없이 간단히 폐가전을 처리할 수 있고 또한 재활용률을 높여 환경보전에 이바지할 수 있다"고 말했다.

#이천시

