광명시, 아동친화도시 위한 '100인 원탁토론회' 개최

광명시는 12일 오전, 아동친화도시 조성을 위한 시민 의견 수렴의 일환으로 '100인 원탁토론회'를 개최했다.토론회에는 아동, 보호자, 아동기관 관계자 등 100여 명이 참석해 아동정책에 대한 다양한 의견을 나눴다.이번 행사는 지난 5월 28일부터 6월 10일까지 약 1500명을 대상으로 진행한 '아동친화도시 표준조사' 결과를 바탕으로 마련됐다.표준조사는 ▲놀이와 문화 ▲참여와 존중 ▲안전과 보호 ▲보건과 복지 ▲교육환경 ▲가정환경 등 유니세프가 정한 6대 아동친화 영역에 대해 지역사회의 인식 수준을 분석했다.이날 참여자들은 조사 결과를 공유하고, 각자의 입장에서 필요한 정책과 개선 방향을 제안했다. 주요 제안으로는 ▲광명시 특색을 반영한 놀이시설 설치 ▲위험지역 CCTV 상태 점검단 운영 ▲세대가 어우러질 수 있는 지역 축제·행사 개최 등이 제시됐다.박승원 광명시장은 "지역사회 모든 구성원이 아이들의 목소리에 귀 기울일 때 진정한 아동친화도시가 완성된다"며 "앞으로도 소통의 자리를 지속 확대해 아이들이 행복한 광명시를 만들어가겠다"고 밝혔다.신재학 광명시아동보호전문기관장은 "아동과 보호자가 함께 참여해 다양한 시각의 정책 아이디어를 들을 수 있어 뜻깊은 자리였다"며 "오늘 논의된 의견이 실제 정책에 반영되기를 바란다"고 전했다.토론회에 참여한 한 아동은 "친구들과 광명시에 대해 이야기하고, 우리가 낸 아이디어가 정책에 반영될 수 있다고 해서 좋았다"며 "정말 반영될지 기대된다"고 소감을 밝혔다.광명시는 이날 수렴된 의견을 관련 부서에 전달해 정책 검토와 반영 절차를 진행할 계획이다.한편 광명시는 2023년 유니세프로부터 아동친화도시 상위단계 인증을 획득했으며, 찾아가는 아동권리 교육, 아동참여위원회 운영, 아동권리 옴부즈퍼슨 제도 등 다양한 아동친화 정책을 추진하고 있다.시는 오는 2026년 '제2차 아동친화도시 조성 4개년 기본계획'을 수립하고, 2027년 재인증을 목표로 아동이 행복한 도시를 만들어 갈 방침이다.