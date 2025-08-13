월급 노동자에 158억 손배 거는 기업, 이젠 막아야 한다

지난 7월 28일 일명 '노란통부법'인 노동조합 및 노동관계조종법 개정안이 국회 환경노동위원회를 통과해 본회의 처리만을 앞두고 있다. 그런데 경영계가 강력 반대에 나섰고, 국민의힘은 "수정안을 내라"고 압박하고 있다. 윤종오 진보당 국회의원(울산 북구)이 노조법 누더기 시도에 맞서 긴급히 글을 기고한다.

큰사진보기 ▲국회 환경노동위원회가 열리는 7월 28일 오후 민주노총 조합원들이 서울 여의도 국회 앞에서 '노조법 2·3조 개정 촉구 민주노총 긴급 결의대회'를 열고 법 개정을 촉구하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲노조법 개정 진보당 대표단 국회 앞 농성윤종오 원내대표를 비롯한 진보당 대표단이 노조법 개정안 통과를 촉구하며 국회 앞에서 농성하고 있는 모습 (25.7.28) ⓒ 진보당 관련사진보기

"늑대의 자유는 종종 양들의 죽음을 의미한다"는 말이 있다. 소수 강자가 누리는 자유가 다수 약자의 희생을 낳는다는 이야기다. 지난 십수 년 대한민국 노동현장에서 벌어진 여러 비극이 꼭 그러했다.2016년 구의역 스크린도어에서 홀로 목숨을 잃은 김군, 2018년 태안화력발전소에서 사망한 김용균 님, 올해 같은 곳에서 사망한 김충현 님 모두 하청노동자였다. 2020년~2021년에는 특수고용노동자인 택배기사 26명이 과로사했고, 지난해에는 쿠팡 로켓기사 고 정슬기님이 과로로 돌아가셨다.통계청 기준 지난해 비정규직 근로자는 846만 명으로 전체 임금근로자 중 38.2%다. 10년 전보다 240만 명, 비중으로는 6.3%p가 더 늘었다. 산재사망자는 연간 2000명 수준을 계속 유지하고 있고, 이 중 60% 가량이 50인 미만 사업장 소속이다. 죽음의 외주화를 넘어 외주화가 죽음을 부르는 구조가 우리 사회에 고착화됐다.이 죽음의 구조 뒤에 노동기본권 박탈이 있다. 헌법은 모든 근로자가 노동3권을 갖는다고 하나, 지금도 800만 비정규직 노동자는 자신들의 생명과 안전과 직결된 노동조건에 대해 교섭할 권리조차 갖고 있지 않다.1986년 현대자동차에 입사하고, 1987년 투쟁으로 쟁취한 것이 민주노조 건설이었다. 그제야 하루 12시간 주 7일 노동, 시급 665원이라는 살인적 구조를 바꿀 수 있었다. 그로부터 무려 38년이 지났는데 아직도 노동자의 절반은 간접고용이라는 이유로 노동3권을 제한받고 있다.노조법 2·3조 개정은 이 말도 안 되는 기본권 박탈, 21세기 신분제를 바로잡는 최소한의 조치다. 다행히 지난 7월 28일 국회 환경노동위원회에서 사용자와 노동쟁의 범위를 확대하는 노조법 2·3조 개정안이 통과됐다. 늦게나마 노동자들의 절박한 요구에 국회가 화답했다. 노동자의 피와 눈물이 서린 소중한 성과다.그런데 본회의 통과를 앞두고 경영계가 "산업생태계 붕괴" "노사관계 균형" 운운하며 노조법 2·3조 반대 공세에 나섰다. 참 볼썽사납다. 도급계약 뒤에 숨어 어떤 책임도 지지 않고 착취할 권리만 누리던 그들이다. 손해배상청구라는 무기를 쥐고 노동자에게 마구 휘두르던 그들이다.2009년 쌍용차 파업 100억 원, 2010년 현대차 불법파견 투쟁 203억 원, 2011년 한진중공업 정리해고 투쟁 158억 원. 무지막지한 손해배상 청구액 앞에 수많은 노동자가 절망하며 생을 마감했다. 한진중공업 고 최강서 열사는 "태어나 듣도 보도 못한 158억" 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊었다. 죽음의 행렬에는 눈 하나 깜짝 않던 이들이 이제 와서 죽는 시늉하고 있다.이번 노조법 2·3조 개정안은 근로조건을 결정하는 원청에 실질적 사용자로서 교섭 의무를 지도록 하고, 정리해고 반대 등 정당한 쟁의행위가 더는 불법으로 규정되지 않도록 쟁의 범위를 확대한다. 지난 수십 년 한쪽으로 너무나 치우쳐 곪아 터진 저울 한쪽에 겨우 추 하나를 얹는 수준으로, 지극히 정당하고 상식적인 개정안이다.역사적으로 특권을 누리던 소수는 다수 약자의 권리 보장이 마치 세상의 종말인 양 아우성쳐왔다. 하지만 많은 경우 무너진 건 부당한 특권이었고, 세상은 더 발전했다. 늑대의 탐욕인가, 양들의 목숨인가. 답은 간단명료하다. 노조법 2·3조 개정안은 흔들림 없이 8월 임시국회에 통과시켜야 한다. 그것이 정치의 최소한의 책임이다.