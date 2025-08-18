한편의 풍경화 속으로 들어가는 듯... 외국인들도 찾는 이곳

"에어컨 바람 쐬러 미술관 가는 거예요?"
미술관 갈 때마다 SNS에 올렸더니 지인이 묻는다. 에어컨 바람 쐬러 미술관에 간다는 건 생각지도 못해서 웃음이 나왔다. 그런데 생각해보니 여름과 미술관은 그 어떤 계절보다 어울린다. 봄가을은 실내에 들어가기엔 지나가는 계절이 아깝고 겨울은 이불 속이 그리운 법이니까. 사실 여름 휴가를 떠나지 않은 지 꽤 되었다. 주변 국가 어딜 가나 덥고 습한데 여행을 하는 건 뭔가 억울하다. 쾌적한 미술관이 가장 시원한 휴가 장소다.
미술관으로 가는 여름 여행
괌, 베트남, 필리핀, 일본 등 주변국에 여행 가서 느끼는 점은 내가 한국에 와 있는지, 외국에 와 있는지 헷갈릴 정도로 한국인이 많다는 것이다. 하지만 서울 경복궁, 서촌 일대, 삼청동 일대 등을 걷다 보면 오히려 외국에 있는 듯한 느낌이 든다.
국립현대미술관도 마찬가지. 지난 7월 13일 성황리에 막을 내린 론 뮤익 전시를 보러 갔을 때도 유럽 현대미술관에 들어선 듯한 착각을 받았을 정도로 외국인들이 많았다. 국립 미술관뿐 아니라 갤러리 현대나 학고재 등 삼청동 일대에서 보는 다양한 인종의 외국인이 한복을 차려 입고 갤러리를 활보하는 모습은 그 어디보다 더 이국적인 모습이었다.
한국에 대한 관심이 여행으로까지 이어진 데에는 K-팝, K-드라마가 시발점이 되었을 것이다. 하지만 외국인들이 이른바 '케데헌(케이팝 데몬 헌터스)'에 나온 명동 거리, 롯데타워를 구경하고 떡볶이와 김밥을 먹고 나서 향하는 미술관과 박물관은 한국 문화의 정수와 문화 수준을 경험하게 하는 중요한 통로가 되어주고 있다. 여름이면 멀리 떠나는 대신 이방인의 시선으로 관광지 근처 미술관을 둘러본다. 익숙한 것을 새롭게 보는 눈이야말로 미술을 보는 안목이 되어 주기 때문이다.
삼청동 근처는 그렇다 쳐도, 경기도 용인의 호암미술관도 입소문을 듣고 찾아온 관광객들로 붐빈다. 관광객이 대중교통을 이용해 가기에는 꽤 많은 노력이 필요하기에 적잖이 놀랐던 기억이 있다. 마치 파리에서 모네를 보기 위해 지베르니까지 가는 모습 같달까.
국립현대미술관 덕수궁관, 용인 호암미술관, 양주시립 장욱진 미술관, 원주 뮤지엄 산 등은 여름의 풍경을 한껏 즐길 수 있는 미술관이다(심지어 장욱진 미술관은 옆 계곡에서 물놀이가 가능하다). 특히 호암미술관의 정원은 한편의 풍경화 속으로 들어가는 착각이 들 만큼 아름답다. 희원은 주변 산세와 연못, 정자, 꽃나무를 그대로 살린 전통 정원으로, 차경(借景) 기법이 돋보인다. 한국 1세대 조경가, 정영선의 작품이다.
삼성 창업주 이병철 회장이 30여 년간 수집한 한국 미술을 대중에 공개하기 위해 1982년 설립한 호암미술관은 개관 15주년을 맞이해 '밝고 환한 정원'이라는 뜻인 '희원'을 조성했다. 희원의 독특한 점은 한국식 정원을 구현해 내었다는 것. 인위적으로 깎고 다듬어 만든 정원과 달리 주변의 자연 경관과 정자, 물, 꽃나무가 자연스럽게 어우러진 것이 한국식 정원의 특징이다. 특히 희원의 여름은 푸릇푸릇 한 녹지와 장마철인 6~7월이 절정인 연못에 피어난 연꽃, 그리고 장 미셸 오토니에 작품이 어우러진 풍경으로 '밝고 환하게' 관람객을 맞는다.
미술관 '오픈런'의 기쁨
요즘 미술관을 다니다 보면 수많은 인파에 놀란다. 조금이라도 '핫한' 전시로 소문이 나면 점심시간만 가까워져도 사람들로 붐빈다. 예약이 필요한 전시라면 부지런하게 준비해야 볼 수 있을 정도다. '열 맞춰' 움직이며 작품을 감상하고 싶지 않다면 미술관 개관 시간에 맞춰 들어가는 것이 쾌적한 관람을 위해 필수다.
여기서 팁 하나. '오픈런'으로 들어간 뒤 나는 서둘러 전시 관람 방향에 따라 서둘러 한번 훑은 다음 필요한 사진을 찍은 뒤, 전시의 하이라이트 작품을 완전한 고독 속에서 감상한다. 나 홀로 작품과 있는 오붓한 시간 속에서 더 깊게 작품을 볼 수 있다. 눈치 안 보고 사진을 제대로 찍을 수 있는 것은 덤이다. 그리고 다시 시작점으로 돌아와 재관람한다. 이 지점에서는 관람객들의 반응을 살핀다. 관람객의 만족도도 어느 정도 파악할 수 있기 때문이다.
무조건 유명하거나 언론에서 많이 다뤄졌다고 해서 관람객의 반응이 좋은 것은 아니었다. 홍보는 덜 되었지만 관람객들이 떠나고 싶지 않은 듯 오래 머무른 전시도 있었다. 지난 기사에서 다뤘던 안소니 맥콜과 앨리스 달튼 브라운, 니콜라스 파티의 전시가 그랬다(관련 기사 : "38살은 불가능" 소리 들었지만 86세에도 그림 그리는 화가)
이 전시들의 공통점은 모두 작가의 개인전이었고, 작가가 구축한 세계관 안에서 끊임없이 다양한 시도를 해 왔다는 점이었다. 작가의 다채로운 세계 속에 흠뻑 빠져서 유유히 나올 때면, 그 어떤 여행보다 새로운 세상을 경험하고 나온 기분이었다. 그럼에도 많은 인파에 휩쓸려 다니다 보면 그 감동은 줄어들 수밖에 없다. 그렇기에 기대되는 전시일수록, 부지런해지자.
예술로 물드는 여름 밤
미술관 오전 '오픈런'도 좋지만 광화문, 청계천, 경복궁 일대에서 느끼는 여름 밤도 못지않게 아름답다. 미술관에 들어가지 않더라도 도시 곳곳에서 만날 수 있는 예술 작품은 도시에 다양한 색채를 입힌다. 이제는 청계천 입구에 설치된 클래스 올덴버그의 <스프링>은 작품이 설치된 2005년 당시에 340만 달러가 사용된 것(KT 전액 부담), 그리고 해외 스타작가를 공공 미술에 기용하는 것에 대한 많은 논란이 있었지만 지금은 청계천의 상징이 되었다.
당시에는 청계천의 장소적 의미를 살리지 못했다는 비판을 받았으나, 대량 생산된 아이스크림 콘, 햄버거, 빨래집게, 재떨이 등을 압도적인 크기로 만들어 온 올덴버그의 팝아트 작품 세계에 비하면, 청계천이 시민들에게 주고자 하는 메시지를 형상화했다고 할 수 있다.
청계천을 지나 광화문 광장으로 걸어가면 도심 속 야간 미디어 아트 플랫폼 '아틀리에 광화', '해치마당 미디어 월' 등이 서울로 미디어 캔버스에서 광화문 여름 밤을 예술로 환하게 밝혀 준다. 오후 6시부터 11시까지, 오는 9월 19일까지 계속된다. 주로 한국의 근·현대 화가들의 작품을 대형 스크린에 투사해 여름밤을 밝힌다.한국의 예술로 도시 곳곳을 밝힌 작품들을 산책하듯 감상하며 예술적인 여름 밤을 누려보자.
[여름 미술관 나들이 정보]
- 국립현대미술관 서울관: 서울 종로구 삼청로 30 / 화~일 10:00~18:00(수·토 21:00까지)
- 호암미술관, 희원: 경기 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 562 / 3호선 수서역→버스 환승 약 1시간 30분
- 양주시립장욱진미술관: 경기 양주시 장흥면 권율로 211 / 여름철 계곡 물놀이 가능
- 광화문 미디어 아트: 서울 광화문광장·청계천 일대 / 오는 9월 19일까지, 오후 6시~11시 운영