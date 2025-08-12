나 왜 이렇게 산만하지? 그럴 땐 책 한 권 쓰다듬어 보세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고전읽기부터 낭독까지 ⓒ aaronburden on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'긴긴밤'(루리 글 그림/문학동네)<송정희 낭독학교 중급반>의 교재다 ⓒ 은주연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.

날은 여전히 덥고 몸은 지쳐있는데 마음은 늘어져 있지 못하고 바쁘다. 할 일이 많은 건지 하고 싶은 일이 많은 건지 아니면 벌인 일들이 많아 허덕거리고 있는 건지, 아마도 그 중간 어디쯤인 것 같다.주부들 사이에서 자조적으로 쓰는 말이 있다. '주부 ADHD'. 한 가지 일을 끝내기도 전에 다른 일을 하는 상태다. 예를 들어 세탁기를 돌리러 갔다가 쓰레기를 치우고(세탁기 못 돌림), 빨랫감을 찾으러 아이 방에 갔다가 방청소를 시작하고(빨랫감 찾는 거 잊음), 청소기를 잡으려다 그 옆에 있는 선풍기를 분해해서 닦아버리는 그런 경험 말이다(청소기 못 돌림).정도의 차이는 있겠지만, '주부 ADHD'라는 말을 들었을 때 주변에 있는 모든 주부들이 무릎을 치며 웃은 것을 보면 나만의 이야기는 아닌가 보았다. 그런데 문제는 이 ADHD가 집안 일만이 아닌 내 생활 전반에 걸쳐 영향을 미친다는 것이다.신문을 읽다가 커피를 내리고, 커피를 내리다 책을 집어 들고, 영어 공부를 해야지 마음 먹었다가 글을 쓰고 글을 마치기도 전에 운동을 나간다. 최근엔 여기에 낭독 연습까지 더했다. 급기야 얼마 전엔 더 늦기 전에 오르간을 배우겠다고 선생님과 약속을 잡기까지 했다.(결국 취소했다.)요즘 내 일상이라는 게 그야말로 '내키는 대로' 다. 진득하게 한 가지 일을 마치지 못한다. 그야말로 난장판이다. 내 생활이 이러니 내 정신도 온전할 리가 없다. 깊이 생각하지 않고 대충대충 건성건성이 일상이 되었다.그런데 갑자기 찾아온 나의 이런 산만함은 대체 이유가 무엇일까. 하고 싶은 일이 여전히 많아서일까 아니면 요즘 따라 뚝 떨어진 체력 탓일까. 그것도 아니면 또 한 번의 시험을 치르는 수험생 부모로서의 불안증일 때문일까? 이유야 어쨌든 요즘은 이것저것 해야 할 일은 많은데 차분히 집중을 못하니 삶의 피로만 높아지는 것 같았다. 그래서 결국 결심했다. 이 산만함을 잠재울 방법을 찾아보기로.첫 처방은 고전 읽기였다. 이유는 단순했다. 흥미롭지 않은 책을 끝까지 읽을 수 있는 가능성이 아직 나에게 남아있는지 확인하고 싶었다. 첫 시작은 역시 힘들었지만 다행히 금세 탄력이 붙었고 세 권을 연달아 완독했다. 특히 등장인물의 이름이 헷갈렸던 탓에 집중할 수밖에 없었고 그러자니 다른 일이 눈에 들어오지 않았다.두 번째 처방은 '낭독 연습'이었다. 신문이든 책이든 성경이든 기도문이든 모든 활자를 소리 내어 천천히 읽어보는 것이다. 성격이 급한 내가 느린 읽기에 적응할 수 있을까 싶었지만, 금세 지칠 것 같았던 '소리 내어 읽기'가 생각보다 마음을 차분하게 해 주었다. 뿐만 아니라 글자와 문장이 가진 의미가 내 안에 더욱 힘 있게 전달되었다. 글자를 그렇게 하나하나 곱씹어 천천히 읽어보니 마음이 차분해지는 것은 물론이요 완전히 새로운 글을 읽는 기분이 들었다.초급반을 끝내고 중급반으로 올라가 읽기 시작한 교재가 <긴긴밤>이다. 워낙 좋아했던 책이라 반갑게 펼쳐 들었는데, <긴긴밤>을 낭독하고 있으니 마음에 이상한 변화가 일어났다. 내 마음을 어지럽히던 불안이 그 순간이나마 잠잠해졌던 것이다. '이것도 해야지, 저것도 해야지' 하던 마음이 조용해지고, 지금 이 순간에 머물러 있는 게 편안했다.발바닥을 땅에 붙이고 호흡을 가다듬고 '제21회 문학동네 어린이 문학상 수상작'을 열댓 번 반복해서 고쳐 읽다 보면 타이틀만 읽는데도 쉽지 않다는 걸 느낀다. 표지를 한번 손으로 쓸어보고 표지의 그림을 음미해 보라는 선생님의 말씀이 그제서야 와 닿는다.그렇게 노든의 잘린 뿔이 어린 펭귄과 맞닿아있는 그림이 전해주는 따스함에 잠시 마음을 빼앗기다 보면 내 머릿속을 채우던 불안함과 짜증과 분주함이 일순간 사라지는 것 같았다. 나는 그저 '코끼리 고아원'의 그 어디 쯤에서 할머니 코끼리의 이야기를 듣고 있는 코끼리 한 마리가 된 것 같은 기분이었다.그때 깨달았다. 불안과 욕심을 내려놓는 시간이 필요하다는 것을.하고 싶은 일이 많다는 것은 늙지 않았다는 증거라며 열정적인 삶을 응원하는 영상을 많이 접한다. 순간적인 동기부여도 되고, 나도 욕심이 많은 사람인지라 의욕 충만한 기분을 느낄 때도 있지만 그렇게 꾸역꾸역 욕심을 집어넣기만 하다 보면 무기력과 산만함이라는 부작용이 찾아오는 것 같다. 시간과 에너지는 한계가 있으니 말이다.모든 일이 뜻대로 된다면야 더할 나위 없이 좋겠지만 삶이란 게 어디 그런가. 체력이 안되든 능력이 안되든, 가끔은 이런저런 이유로 뜻대로 안 되는 일들을 받아들이는 것도 지혜가 아닐까 싶다. 빈틈없는 하루를 꾸려가고 낭비 없는 하루를 보내는 것이 최고의 하루라고 생각한 적이 있었는데 지금은 무력한 하루도 감사히 여기는 마음이 더 소중하다고 느낀다. 내 하루에 빈 틈을 만들어 주는 일, 그 틈을 만들어가는 길에 낭독을 만나서 참 다행이다.