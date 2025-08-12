메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
'검정고시 선배' 이 대통령 "포기 않은 여러분 자랑스럽다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.08.12 14:12최종 업데이트 25.08.12 14:19

'검정고시 선배' 이 대통령 "포기 않은 여러분 자랑스럽다"

초·중·고 졸업합력 검정고시 수험생에 "남들과 비교할 필요 없다, 여러분만의 특별한 이야기 쓰고 있다" 격려

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 7dnjf 31일 정부서울청사에서 열린 고위공직자 특강에서 발언하고 있다. 2025.7.31
이재명 대통령이 7dnjf 31일 정부서울청사에서 열린 고위공직자 특강에서 발언하고 있다. 2025.7.31 ⓒ 연합뉴스

"포기하지 않고 꿋꿋이 걸어온 여러분 모두가 자랑스럽습니다."

이재명 대통령이 12일 본인의 X(구 트위터)에 "2025년 제2회 초·중·고 졸업합력 검정고시에 도전하는 수험생 여러분께 뜨거운 응원을 전한다"면서 쓴 글이다.

이 대통령은 "누군가는 긴 세월 품었던 배움의 꿈을 이어가고자, 또 누군가는 새로운 도전을 향해 용기 있게 나아가고자 이 자리까지 오셨겠지요"라며 "각자의 사정과 환경은 다르지만, 포기하지 않고 꿋꿋이 걸어온 여러분 모두가 자랑스럽다"고 했다.

AD
이어 "남들과 비교할 필요 없다. 바쁜 일상 속에서도 책을 펼치며 배우고자 하는 마음을 지켜온 의지와 용기가 세상에 단 하나뿐인 여러분만의 특별한 이야기를 써 내려가고 있기 때문"이라며 "앞으로 더 넓은 배움의 길, 더 큰 세상 속에서 하고자 하는 모든 일을 마음껏 펼쳐나가길 온 마음으로 기원한다"라고 적었다.

이 대통령은 이날 초·중·고 졸업합력 검정고시에 도전하는 수험생들의 '선배' 격이다.

어려웠던 집안 형편 탓에 초등학교를 마친 후 공장에서 일을 해야만 했던 '소년공', 이 대통령은 1978년 8월, 1980년 4월 중·고등 졸업학력 검정고시에 각각 합격했다.

이 대통령은 자서전을 통해 '맞지 않고, 돈도 뜯기지 않고, 점심시간에 자유롭게 공장 밖을 다닐 수 있는 고졸 출신 대리처럼 되고파' 검정고시에 도전했다고 밝힌 바 있다.

#이재명대통령#검정고시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사"대주주 기준 현행 유지한다? 대통령실 입장과 달라"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초