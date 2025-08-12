"대주주 기준 현행 유지한다? 대통령실 입장과 달라"

큰사진보기 ▲강유정 대통령실 대변인이 12일 서울 용산 대통령실 청사에서 한미 정상회담 개최 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"기존 입장과 달라진 게 없다."

12일 대통령실은 주식 양도세 과세 대상이 되는 대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 문제와 관련해 "당정의 조율을 더 지켜보겠다는 것이 대통령실의 입장"이라며 이같이 전했다. 더불어민주당이 지난 10일 고위당정협의회에서 현행 대주주 기준(50억 원)을 유지하자는 의견을 냈고, 대통령실이 이를 수용하는 방향으로 논의 중이라는 언론보도에 대한 반박이다.강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 관련 질문을 받고 "그 기사는 지금 대통령실의 입장과 좀 다르다. 제가 좀 일부러 말씀을 드리고자 한다"라며 운을 뗐다.그는 "(당정 협의 때) 당에서는 '(주식 양도세 대주주 기준 관련) 좀 더 다양한 의견을 모아보겠다'고 했고 기획재정부는 (대주주 기준 강화라는) 입장을 바꾼 적이 없다"라며 "여기서 바뀐 게 없다"고 말했다.이어 "기획재정부 입장이 오늘 나온 걸로 아는데 바뀐 게 없다고 말하고 있다"라며 "시장의 상황을 지켜보면서 당정의 조율을 보겠다는 것이 대통령실의 입장이다. 그러므로 오늘 <동아일보> 1면에 실려 있는 기사는 대통령실 입장과 다르다"고 했다.한편, 더불어민주당은 주식 양도세 대주주 기준 강화 등을 담은 이번 세제 개편안에 대해 사실상 '철회'로 방침을 정한 상황이다.한정애 민주당 정책위의장은 이날 CBS라디오 <김현정의 뉴스쇼>와 한 인터뷰에서 "(현행 기준을 유지해야 한다는 당의 입장에 대해) 정부도 아주 심각하게 고려를 할 것으로 본다"고 말했다.그는 특히 "고위당정협의회를 한 달에 한번 정도 하는데 이번 달에는 당에서 문제를 제기하고 우려를 전하고 입장을 정리하자고 했으니 다음 고위당정협의회 전에는 (정리를) 해야 되는 것 아니냐"라며 한 달 내 현행 기준을 유지하는 쪽으로 세제 개편안 논란이 매듭지어질 것으로 내다 봤다.