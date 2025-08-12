'윤석열 땐 뭐 하다가...' 국힘 강승규 현수막에 지역 주민 싸늘한 이유

큰사진보기 ▲강승규 국회의원은 지난 4일 양곡관리법이 통과된 직후 자신의 지역구인 예산홍성 곳곳에 관련 현수막을 걸었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

지난 4일 국회는 우여곡절 끝에 양곡관리법 일부 개정 법률안을 비롯한 농업 4법을 통과시켰다. 하지만 농민단체와 농민들 사이에서는 "이번 법률안은 지난 2024년도 더불어민주당의 개정안보다도 후퇴했다"는 비판의 목소리가 나오고 있다.이런 가운데 강승규(국민의힘) 국회의원 측이 자신의 지역구인 충남 홍성과 예산 전역에 일제히 내건 현수막을 두고 시끄럽다. 지역에서는 '윤석열 정권 때는 뭐하다가 이제와서...' 등의 비판도 나오고 있는 실정이다.'양곡관리법·농안법 개정안 국회 통과'라는 내용이 담긴 강 의원 측 현수막에는 강 의원이 농민모자(밀짚모자)를 쓴 사진이 담겼다. 강 의원은 지난 윤석열 정부에서와 달리 이번에는 양곡관리법 개정안에는 찬성한 것으로 확인됐다.이와 관련해 강 의원은 5일 페이스북에 "여야 합의로 양곡관리법이 통과됐다. 쌀값 안정화를 위해 과잉 생산된 쌀을 정부가 '의무 매입'해야 한다는 내용만을 고집했던 이전 법안과 달리, 선제적 수급 관리를 강화하는 제도적 장치를 마련했다"고 말했다.그러면서 "쌀 과잉 생산을 방지하기 위해선 타작물 전환을 유도해야 하는데 구체적인 정책이 그 어디에도 보이질 않는다. 재작년 전략 작물 직불제를 도입하며 벼 재배면적 8만ha(헥타르)를 감축하겠다고 밝혔지만 이행 실적은 6만 헥타르에 그치지 않았나"라고 반문했다.하지만 예산 주민 A씨는 12일 <오마이뉴스>에 "윤석열 정권 시절 국민의힘은 양곡관리법 등을 당론으로 반대해 왔다. 마치 자신들이 노력해서 법을 제정한 것처럼 밀짚모자를 쓰고 농민 코스프레까지 하며 현수막을 건 것은 그 자체로 조롱거리가 될 수 있다"고 비판했다. 그러면서 "농민들 사이에서는 이번 양곡관리법에 대해 불만족스럽다는 의견이 많다. 그런데도 마치 치적처럼 홍보하는 것도 농민들의 입장에서는 불편할 수밖에 없다"고 지적했다.임선택 전국농민회 충남도연맹 사무국장(예산)도 "강승규 의원의 현수막 내용을 보면 기차 찰 뿐이다. 결국 찬성할 것이었다면 12.3 윤석열 내란 이전에 양곡관리법 개정에 찬성을 했어야 한다"고 지적했다.강 의원이 주장한 벼 재배면적 8만ha 감축 문제에 대해서도 임 사무국장은 "8만ha 감축은 윤석열 정권의 착오이다. 농민들은 이를 '내란농정'이라고 부른다. 현재 농산물의 97% 이상이 개방된 상태다. 수입쌀 40만 톤과 논 8만ha에서 나오는 쌀 생산량은 거의 비슷하다. 농지 감축이 아니라 쌀 수입량부터 우선 줄여야 한다. 농민들에게 생산량을 줄이도록 강요하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"라고 비판했다.그나마 이번에 통과된 양곡관리법을 두고도 일부 농민들은 "만족스럽지 않다"는 분위기다. 김희봉 전 당진시 농민회장은 "이번 양곡법은 지난 2024년도 민주당안 보다도 후퇴한 것"이라고 했다.김 전 회장은 "이번 법률안은 수입용 쌀을 사료용으로 쓰는 내용이 삭제됐다. 일본은 수입쌀을 주로 사료와 술 제조용으로 사용하고 있다. 우리의 경우 수입쌀의 대부분이 식품원료로 사용된다. 그러나보니 수입쌀이 국내산 쌀과 경쟁하는 구조가 될 수밖에 없다"고 비판했다.그러면서 "농민들은 벼 값의 공정가격제를 요구하고 있다. 이를 위해서는 생산비 보장이 필요하다. 과잉생산된 벼의 시장격리, 공공비축미 확대, 수입쌀 통제가 기본이 돼야 한다. 농민들 입장에서는 이번 양곡법은 정책의 목표가 뚜렷하지 않은 법안으로 판단 될 수밖에 없다"고 꼬집었다.이어 "벼 가격이 폭락할 경우 시장 격리가 필요하다. 하지만 이조차도 강제 규정 아니다. 장관의 재량으로 하도록 하고 있다. 힘없는 농림축산식품부 장관이 과연 이 같은 중요한 문제를 재량으로 결정할 수 있을 것인지도 의문"이라고 덧붙였다.윤석열 정부 때는 반대했다가 이번에는 양곡관리법에 찬성 표를 던진 이유와 관련해 강 의원 측 관계자는 12일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "이번에는 여야가 합의하고 조정해서 양곡법안을 통과시켰다. 그래서 찬성을 하게 된 것"이라고 설명했다.현수막 사진에 대해선 "지역 수해 현장에서 찍은 것으로 안다. 현수막 내용과 비슷한 것을 고르다 보니 그렇게 됐다"고 전했다. 지난 7월 중순 홍성·예산지역은 집중호우로 큰 피해를 입었다.