정청래에 웃으면서 쓴소리한 민주당 선배들... "과격하진 말고"

더불어민주당 선배들은 웃었지만 말 속에는 뼈가 있었다. 정청래 민주당 당대표 취임 이후 처음으로 열린 민주당 상임고문단 간담회에서 임채정·문희상·정세균 전 국회의장은 에둘러 정청래 대표에 쓴소리를 아끼지 않았다.12일 국회 민주당 당대표 회의실에서 진행된 더불어민주당 상임고문단 간담회에는 정청래 당대표를 비롯해 전직 국회의장·당대표 등으로 구성된 상임고문단이 참석했다. 까마득한 선배들을 만난 정청래 대표는 "내란 세력을 단호히 척결하고 정의와 역사를 바로 세우는 일에 당을 지켜주신 고문님들, 선배님들께서 많이 도와주시기 바란다"라며 환영했다.상임고문단은 웃으며 화답했지만 발언의 행간엔 따끔한 충고가 담겨 있었다. 임채정 상임고문(17대 후반기 국회의장)은 "민주당은 역사적으로 내란과 싸워서 성장한 정당"이라면서 박정희·전두환·윤석열 정권을 언급했다.임 고문은 "정청래의 행보에 신뢰를 보낸다"라면서 "내란의 뿌리를 끊어야겠다는 정청래 대표의 발언이 때로는 과격하게 들릴지 모르겠지만 본질에 있어서는 역사적 맥락을 이어가고 있다"고 평가했다. 그는 "내란의 뿌리를 끊고 대한민국을 민주주의 반석에 올려놓는 데 지금처럼 앞장서달라"면서도 "과격하진 말라"라고 말했다.연이어 마이크를 잡은 문희상 상임고문(20대 후반기 국회의장)도 충고를 보탰다. 문 고문은 "폭풍처럼 몰아쳐서 전광석화처럼 (개혁 과제를) 처리한다는 것에 전적으로 동의한다"라며 "적폐청산 등을 지리멸렬 느슨하게 하다가 결과적으로 동력을 상실해서 국민들의 신뢰를 잃는 일을 많이 봤다"고 말했다.속도를 낼 때는 제대로 내야 한다는 주문을 한 문 고문은 발언 분위기를 바꿨다. 그는 "다만 항상 잊지 말아야 할 것은 과유불급. 과한 것은 모자란 것보다 못하다는 뜻"이라면서 "의욕이 앞서서 모든 것을 전광석화처럼 하려는 의욕은 좋고, 그렇게 해야 결과도 나온다. 실적으로 보여져야 국민도 따라온다. (과유불급은) 지리멸렬보다 나은데 지나치면 안 된다"라고 지적했다.이용득 상임고문도 "김대중 전 대통령께서 '국민보다 반 보만 앞서서 가라'는 말씀을 하셨다. 또한 국민을 위해서 정치를 하는 것이니 (필요하면) '악마와도 손을 잡아라'는 말씀도 하셨다"라고 상기시켰다. 정청래 당대표 체제의 민주당이 주도하는 개혁 정국에서 적절한 속도와 협치를 주문한 것으로 읽힌다.이날 정청래 당대표는 상임고문들의 발언 하나하나를 정리 요약한 뒤 "당대표 되고 나서 한 번 인사하는 것으로는 부족하다"라며 "2~3개월에 한 번 주기로 모셔야겠다"라고 향후에도 상임고문단과의 소통 정례화를 제안했다.