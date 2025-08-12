예산에 '충남형 공동생활홈' 조성... 농촌 홀몸노인 고립해소 기대

큰사진보기 ▲봉산 고도리에 조성 예정인 ‘충남형 공동생활홈’ 조감도. ⓒ 예산군 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

홀로 사는 농촌 어르신들의 사회적 고립 해소와 돌봄을 목적으로 한 '충남형 공동생활홈(면 소재지형)'이 예산군 봉산면 고도리에 조성된다.충남도가 주관한 '2026년 충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업' 공모에 봉산면 고도리가 최종 사업 대상지로 선정됐다.충남형 공동생활홈 조성사업은 농촌지역 홀몸노인의 사회적 고립 해소와 노후생활 여건 개선을 통해 '어르신이 행복한 마을'을 조성하기 위한 사업으로, 15가구 이상의 공동생활홈 조성과 함께 기반시설 정비 등을 지원한다.공모 선정에 따라 군은 고도리 1521㎡(약 460평) 부지를 대상으로 2026~2027년 2년 동안 총사업비 40억 원(도비 20억 원, 군비 20억 원)을 들여 홀로 사는 65세 이상 남·여 각각 8명이 거주할 수 있는 16가구 규모의 공동생활 공간을 짓는다. 각 주거공간은 화장실, 침실, 소규모 주방시설 등을 갖춘 26.3㎡(8평) 규모이며, 공동 주방과 공동 휴게공간도 마련된다.군은 공모에 앞서 실버홈을 지을 수 있는 군유지를 물색한 뒤 보건소·행정시설과 거리 등을 따져 봉산면을 후보 지역으로 선정하고 면장·이장단을 대상으로 사업설명회를 여는 한편, 마을별로 입주 희망 수요조사도 진행했다.군 관계자는 "수요조사 결과 입주 희망자가 수요를 넘어섰다. 내년부터 설계와 입주자 선정·운영 방식 등을 마련하고 착공할 계획이다. 우선 봉산면에 거주하는 65살 이상 홀로 사는 어르신을 대상으로 입주자를 선정할 예정"이라고 말했다.또 "이번 사업을 통해 홀몸노인을 위한 공동생활시설을 확충하고, 민관협치 기반의 관리체계를 구축해 어르신의 삶의 질 향상은 물론 농촌공동체 회복에도 기여할 것으로 기대한다"며 "사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.이어 입주자들이 공동생활홈으로 거주지를 옮길 경우 비어 있게 될 기존 주택과 관련해 "아직 조성이 완료되지 않았고, 누가 입주할지 정해지지 않은 상태여서 소유주나 그 자녀들의 의사를 확인하기 어려워 지금 단계에선 확정적으로 말할 순 없다"며 다만 "공동생활홈 사업 취지에 맞게 기존 주택을 그냥 둘 순 없고, 철거해야 할 정도로 노후화된 건물일 경우 소유자가 원할 경우 철거 지원이나 사용 가능한 상태일 경우 귀농·귀촌자들에게 임대하는 형태로 활용할 수 있도록 권장하고 있다"고 전했다.군에 따르면 앞서 2023년 12월 오가 원천2리와 신양 차동리가 충남형 공동생활홈 조성사업에 선정된 바 있다. 현재 두 곳 모두 설계를 마치고 오는 9월 착공 예정이다. 사업 목적·내용은 고도리 공동생활홈과 대동소이하다.