"며칠만 묵을게"... 미국 교포사회가 두려움에 떠는 이유

큰사진보기 ▲맨해튼으로 가는 길주로 여름에 뉴욕을 방문하는 이들의 요청을 많이 받는다. 지인 중 한 명은 엠파이어스테이트 빌딩에만 서른 번은 올라갔을 거라고 한다. 엠파이어스테이트 빌딩 주변이 '한국의 거리'라 외식도 꼭 하게 된다고. 최근에는 방문객의 요청도 다양해져 다 맞춰주기도 힘들다는 후기가 많다. ⓒ 장소영 관련사진보기

'우리가 한국 가면 며칠이고 재워주고, 먹여주고, 차를 태워 관광 다녀 주나요? 그런데 왜 우리가 다 떠안고 해결해 줄 거라고 생각하는 걸까요? 우리 집이 에어비앤비(공유형 숙박 플랫폼)도 아니고, 식당도 아니고, 관광 가이드도 아닌데. 번번이 방을 뺏기고 스케줄이 깨지니 애들한테 미안하고요.'

큰사진보기 ▲구멍난 미국 주택의 벽미국 주택은 나무로 되어 있어 벽에 구멍이 나기 쉽다. 작은 구멍은 메우는 도구가 있지만 큰 구멍은 전문가를 불러야 한다. ⓒ 장소영 관련사진보기

"도와줬다는 소문이 났는지 이메일이 자꾸 와요. 본인들에겐 3~4일 묵으며 행사에 참여하거나 길거리 공연을 하는 동안 영상만 좀 찍어 달라는 식의 단순한 요청이지만, 매번 시간을 낼 수도 없고, 저는 아이를 키우는 평범한 주부고 이런 종류의 교육 사업을 하는 사람이 아닌데 황당하죠."

여름 끝 무렵이 되면 미국에 거주하는 한인 사이에서 한 번씩 듣게 되는 속풀이가 있다. 한국에서 방문한 손님 치른 이야기다. 공항 '픽업'은 물론 집을 숙소처럼 이용하고, 방문객의 스케줄에 따라 운전, 통역, 안내, 맛집과 쇼핑까지 도와주다 한국으로 다시 보내고 나면 그제야 '현타(현실자각 타임을 뜻하는 신조어)'가 온다는 이야기들.그게 다 옛말이지, 요즘도 숙소나 이동 수단을 알아서 해결하지 않고 친척이나 지인 집에 묵으려는 사람이 있을까 했다. 그런데 일부 사례들을 들어보니, 최근에는 여름 뿐 아니라 골프 투어나, 아이들 체험 학습 같은 다양한 이유로 계절을 가리지 않고 불시에 연락이 온다고 한다. 오죽하면 미주 한인 신문에 기사로 이런 주제들이 오르고, SNS에는 '손님 거절법'이 오르내릴까 싶다.내게도 그런 시절이 있었다. 남편의 친척, 지인, 동문 선후배가 연락이 오면 당연히 그 가족을 맞아 집에 재우고, 식사를 대접하고, 주변 좋은 곳을 다니며 안내해야 하는 줄 알았던 시절. 미국의 수도 워싱턴 D.C. 지척에 살았고, 지금은 뉴욕 맨해튼 근교에 있으니 손님은 끝이 없었다. 우리 집 아이들은 손님 한 가정이 가고 나면 "오늘은 또 누가 와요?" 묻기가 일쑤였다.방 두 개인 아파트에서 복닥이며 지내고 나면 좋은 인연이 쌓이기도 하지만, 사실 꽤 고된 일이었다. 가족의 일상도 어그러지곤 했다. 재정적인 타격도 만만치 않았다. 주택으로 옮기고 나서는 에둘러 거절하는 법도 터득했다. 손님치레의 고됨을 알기에 우리 가족이 여행을 가면 지인에게 연락해 신세지는 일은 드물었다.이따금 어디서든 듣는 비슷한 푸념이다. 한국은 해외 교포에게 모국이다. 그러니 언어 장벽도 거의 없고, 친인척도 있고, 교통 인프라도 워낙 잘 되어 있어 한국에선 지내다 가는 교포를 딱히 도와야 한다고 생각지는 않을 것 같다.그러나 한국에서 미국을 방문하는 경우는 다르다. 애써 먼 미국까지 여행을 왔고, 언어와 문화, 시스템도 다르고, 대중 교통도 불편하다. 현지에 살고 있는 사람이 뭔가 더 잘 알지 않을까 하는 기대로 연락을 해온다. SNS서 보기엔 개인 주택에 차량 두어 대가 있으니 얼마간 신세를 져도 큰 불편 없어 보일 수도 있겠다. 그러나 알고 나면 한없이 불편한 것이 바로 '개인 주택과 차량 두어 대'이다.미국은 대도시 중심가를 제외하고 대중교통 이용이 매우 불편하다. 학교와 직장을 다니기 위해 식구 수 만큼 차는 필수다. 각자 차가 필요하고 여유가 없다는 뜻이다. 한국 손님이 올 경우 먼저 고심하는 부분도 차량 사용이다. 가족의 일정을 맞추고 동선을 조절해야 하기 때문이다.또한 각 주에는 아동 보호를 위한 다양한 규제가 있다. 메릴랜드나 일리노이 주처럼 혼자 집에 있거나 밖을 돌아다닐 수 있는 연령을 법적으로 지정해 놓은 곳도 있고, 뉴욕처럼 법적 제한이 없는 지역도 있다. 법적 제한이 없다고 한국처럼 자유롭다는 뜻은 아니다. 이웃이나 경찰이 지켜봤을 때 아동 스스로 자기 방어를 할 수 없거나 충분히 안전하다고 판단되지 않으면 아동방임으로 처리될 수도 있어 더 조심해야 한다.주택가는 말 그대로 주택가여서 주변에 아무 시설이 없다. 장을 보기 위해서도, 놀이터나 편의점, 종교 시설, 쇼핑과 식당을 포함한 위락 시설도 차량으로 대부분 이동해야 한다. 학원 차도 없고, 어린이끼리 두거나 집밖을 돌아다니게 둘 수도 없고, 어디든 보호자가 필수적으로 따라다녀야 하니, 자녀 동반 '가족 손님'의 움직임은 몇 배로 에너지가 소모된다.미국 주택에 오락실 같은 넓은 패밀리룸과 여분의 냉장고, 대형 팬트리(식품 저장고), 뒷마당에 수영장을 두고 사는 데는 다 이유가 있다. 동선을 줄이고 집에서 가족 중심의 여가를 보낼 수밖에 없는 환경 때문이다.지난 겨울, 지인은 집 벽에 뚫린 구멍 두 개를 수리하느라 일주일이 꼬박 걸렸다고 한다. 겨울 방학을 맞아 한국에서 온 조카가 아무리 주의를 주어도 장난을 멈추지 않더니 결국 벽에 커다란 구멍을 냈다. 미국 주택의 나무 벽에 익숙지 않은 탓이다.30대의 직장인 A씨의 경우 주말을 이용해 친구 부부를 위해 맨해튼 도심 명소를 돌아 주었다. 뉴저지에 사는 S씨는 대중교통을 이용해 도심으로 간 다음 투어 버스를 이용해 보라고 권했지만 '로컬 푸드'와 '로컬 명소'를 기대 중인 친구 부부를 보고 차마 거절하지 못했단다. 맨해튼의 살인적인 물가와 고가의 주차비도 힘들었지만, 굳이 하지 않아도 되는 명소 관람을 비싼 입장료까지 내며 동행해야 했다.서너 번 비슷한 손님치레를 겪은 후 A씨는 앞으로도 비슷한 부탁은 거절하고 싶은데 상대방에게 불쾌감을 주지 않는 거절법이 없겠냐며 SNS에 하소연을 해보았지만 '그런 거절법은 없다' '처음엔 서운하겠지만 식사는 같이 한 번 하자, 잘 놀다가라고 간결하게 의사를 전달하는 편이 나중을 위해 좋다'는 댓글이 대부분이었다.또 다른 한 지인은 5년간 맨해튼에 살며 가장 힘들었던 것이 '티켓 대행 구매'였다고 한다. 뮤지컬 현장 구매나 콘서트 당일 오전 현장 구매는 온라인 구매보다 저렴하다. 기부금처럼 몇 달러만 내고 입장할 수 있거나 학생 할인을 받을 수 있는 미술관, 박물관도 있다. 이 때문에 간혹 구매를 부탁하거나 같이 가서 학생증, 주민증으로 저렴한 티켓을 구매해달라는 억지 부탁도 받는다고 한다. 대부분 공연장은 중심지에 몰려 있고, 직장과 집은 다른 구역에 있는데 언제 가서 줄 서서 구매 하냐고 토로했다.맨해튼의 원룸 아파트에 사는 직장인 B씨는 '며칠 묵어가자'는 지인들의 연락을 차단하기 시작했다. 거실에서 자도 된다, 알아서 한식 요리를 해 먹겠다고 하지만 매일 출근을 해야 하는 본인을 고려하지 않는 모습이 힘들었다고 한다. 맨해튼에서는 한국 식재료가 수입품이라 기본적으로 비싸다. 출퇴근길에 당연한 듯 픽업하라는 동문도 있었다고 한다. 식대의 20~25%를 팁으로 내야 하는 외식은 더 큰 부담이었다. 여름이 아니어도 뮤지컬위크, 레스토랑위크, 패션위크 등 특별 행사 기간에 오겠다는 줄 이은 연락에 지친 B씨는 결국 한 친구에게 쓴소리를 한 후 부탁들을 일괄 거절하고 있다고 한다.맨해튼 인근에 거주하는 C씨는 '초등학생 딸의 체험학습을 도와달라'는 지인의 부탁을 들어줬다. 학교도 결석하고 3박 5일간 뉴욕으로 온다기에 중요한 일정인가 했더니 뉴욕 도심 관광이었다. 문제는 다음이었다.한 번인데 이 정도 소소한 부탁은 들어줄 수 있겠지 싶겠지만, 특히 유명 관광지 주변에 사는 지인은 비슷한 부탁에 자주 시달려 왔을 수도 있다. 내가 받고 싶은 호의보다 상대방의 일상을 먼저 헤아려 보고 거절을 받더라도 기꺼이 물러서 준다면 서로에게 기분 좋은 만남이 되지 않을까. 한국을 방문하는 우리 교포도 마찬가지일 것이다.