'극우 편향' 리박스쿨 교재, 대전 15개 학교 도서관 25권 보유

극우 편향된 시각으로 역사를 왜곡했다는 비판을 받는 '리박스쿨' 교재가 대전지역 15개 학교 도서관에 25권이나 비치되어 있는 것으로 나타났다.
학교도서관 포털 '독서로'(https://read365.edunet.net)
를 통해 검색한 결과, 리박스쿨 교재 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기'는 대전지역 13곳의 초등학교 도서관에 20권이 비치되어 있고, 중학교와 고등학교 각각 1곳에 1권과 5권이 비치되어 있는 것으로 확인됐다.
구체적으로는 금동초등학교에 7권이 비치되어 있고, 동방여중에 4권이 비치되어 있다. 또 백운초등학교에 2권, 관저초·도솔초·동대전초·성룡초·세천초·송촌초·어은초·외삼초·장대초·탄방초·흥룡초·대성여고 등에 각각 1권씩 비치되어 있다.
'엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기'는 극우 편향 역사 왜곡으로 학생들이 읽기에 부적합해 폐기해야 한다는 여론이 일고 있다.
이 교재에는 "제주 4·3사건의 영향으로 여수·순천 등에서도 반란이 일어났고, 반란군에 의해 수많은 군인과 민간인이 목숨을 잃었다. 마치 암환자 치료를 위해 정상세포 정상세포까지 죽고 환자가 고통받는 것을 알면서도 방사선 치료를 할 수밖에 없는 것과 같은 이유"라고 기술되어 있어 민간인학살 사건을 암환자 치료에 비유하고 있다.
또한 이승만의 친일 경찰 등용을 "극심한 좌우 대립으로 불안정했던 치안을 확고히 하려고 행정 경험이 있는 사람들을 뽑았던 것으로 보인다"고 설명하고, 사사오입 불법 개헌에 대해서는 "국가 발전에 꼭 필요한 체제를 지키기 위해 무리수를 둘 수밖에 없었다", "사사오입 개헌으로 지금 우리가 누리고 있는 자유와 풍요의 기반을 닦아 놓았다는 사실은 부정할 수 없다"고 서술하고 있다.
3·15 부정선거로 촉발된 4·19혁명에 대해서는 "전국이 시위의 불길로 타오르고 있던 4월 19일까지도 간신배들은 허위 보고를 하고 있었다", "대통령이 아닌 부통령의 부정선거였다", "많은 업적을 이룬 건국 대통령의 마지막을 얼룩지게 만들었다"는 등 이승만의 잘못이 아니라고 옹호하고 있다.
특히 이 교재는 이승만에 대해 "이승만이 없었으면 나라도 없었고, 국민은 다 굶어 죽었을 것이다", "이승만이 없었다면 아마 소련, 중국에 이어 북한처럼 공산화되었을 것이다", "이승만 대통령이 편견 없이 다시 평가받을 기회가 왔으면 좋겠다"고 미화하고 있다.
이에 대해 이병구 대전인권행동 집행위원장은 "공공교육의 공간인 도서관에 특정 정치세력 또는 종교세력의 세계관이 반영된 책이 비치되어 있는 것은 청소년들의 역사의식을 호도할 우려가 있다"며 "공교육책임자들은 즉각 해당 도서를 폐기해야 한다"고 말했다.
아울러 이 집행위원장은 "그런 문제가 되는 책을 아무런 검증도 하지 않고 학교도서관에 비치하도록 한 것에 대해 대전교육청, 설동호 교육감, 관련 담당자들은 깊이 반성해야 한다"고 덧붙였다.