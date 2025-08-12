"인공지능 기술 주력산업에 접목" 울산시 인공지능위원회 출범

울산 인공지능(AI) 데이터센터 8월 내에 착공 예정이다. 2027년 41MW 규모 1단계 가동을 시작으로 2029년까지 총 103MW의 고성능 지피유(GPU) 기반 시설로 완공될 예정이다.



이 시설은 아시아·태평양 지역을 커버하는 초대형 인공지능 연산 중심(허브)으로 기능하게 되며, 아마존웹서비(AWS)의 인공지능 클라우드 연결망(네트워크) 핵심 거점으로 울산의 위상을 크게 끌어올릴 것으로 울산시는 기대하고 있다.

