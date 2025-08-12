은퇴한 아버지가 아침부터 딸내미 집으로 가는 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

30년 넘게 한 교직 생활의 끝자락이 보이기 시작하자, 은퇴하면 뭘 하며 시간을 보내야 할지 고민이 되었다. 먼저 은퇴한 선배 교사들은 대개 텃밭 가꾸기로 소일하고 있었다. 나에겐 그럴 수 있는 땅도 없을 뿐만 아니라 농사일에 대한 취미도 전혀 없었다.그 고민은 딸내미가 말끔히 없애 주었다. 결혼해서, 내가 사는 곳에서 제법 멀리 떨어진 지역에서 살고 있는 딸내미가 육아휴직을 끝내고 직장에 복귀해야 하는 시점이 되었다. 누군가 네 살배기 손녀딸을 돌보아 주어야 했다.도우미에게 손녀딸을 맡기는 것은 사실상 거의 불가능에 가까웠다. 딸과 사위의 직장이 멀어서 둘 다 6시 30분쯤에는 출근길에 올라야 해서다. 그러려면 도우미가 6시 20분까지는 딸네 집에 와야 하는데 그럴 만한 사람을 구하기가 어디 쉽겠는가. 마침 나의 은퇴 시기도 도래했다.하여, 고심 끝에 우리 부부가 딸네 집 근처로 이사해 손녀딸을 돌보기로 했다. 쉽지 않은 결정이었다. 30년 넘게 살아온 삶터를 떠나 도 경계를 넘어 이사한다고 생각해 보라. 그 누구나 고민에 고민을 거듭할 수밖에 없는 일이리라. 그러나 결단해야만 했다. 우리 손녀딸을 다른 사람 손에 맡길 수는 없는 노릇이었다. 그래서 내 삶의 흔적이 여기저기 고이 아로새겨진 정든 도시를 떠나 낯선 도시로 이사했다. 그렇게 새로운 도시에 정착한 지 만 2년이 넘었다.은퇴 후 손녀딸 돌보기는 또 다른 직장 생활의 시작이라 해도 무방할 듯싶다. 눈 뜨자마자 가야만 하는 데가 있다는 점에서 말이다. 은퇴자의 제일 큰 고민은 갑자기 아침에 갈 곳이 없어졌다는 점이라고 하지 않던가. 손녀딸 돌보기는 그런 문제를 근원적으로 제거해 버렸다. 나의 하루 일과는 대략 다음과 같다.5시 20분 휴대폰 알람 소리를 들으며 잠에서 깬다. 현직에 있을 때보다 이른 시간이다. 그래야 6시 20분경까지 딸네 집에 갈 수 있고 그래야 딸과 사위가 6시 30분쯤 출근길에 오를 수 있다. 딸네 부부가 출근한 뒤 손녀딸이 일어나면 손녀딸을 먹이고, 입히고, 씻겨 어린이집에 데려다준다. 대개 9시에서 9시 30분 사이쯤이다.그런 다음 집으로 부리나케 돌아와 가방을 챙겨 시립 도서관으로 향한다. 시립 도서관에서 보내는 10시부터 2시 사이의 시간이 오롯한 나의 시간이다. 책 읽고, 글 같지 않은 글 몇 줄 끄적이고, 영어 회화 공부도 한다.2시쯤 도서관을 나와 집으로 간다. 아내와 점심 겸 저녁을 먹고 한 시간가량 있다가 3시 반쯤 어린이집으로 향한다. 손녀딸 하원 시간이 4시이기 때문이다. 이때는 주로 나 혼자 간다. 손녀딸 돌보느라 심신이 피곤한 아내에게 조금의 휴식이라도 주고 싶어서다.4시에 하원한 손녀딸을 데리고 딸네 집으로 간다. 5시 30분쯤 딸내미가 퇴근해서 올 때까지 손녀딸과 놀아 주어야 한다. 놀이터에서 놀기도 하고 집에서 책을 읽어 주기도 하고 손녀딸이 역할 놀이를 하자고 하면 역할 놀이도 하면서 말이다. 딸내미가 퇴근해서 간단한 저녁 준비를 마치면 나도 퇴근한다. 대개 6시 10분 전후이다. 집으로 돌아가면 6시 30분 전후가 되는데 웬만하면 저녁 식사는 건너뛴다. 자꾸 살이 쪄서 어쩔 수 없이 선택한 길이다. 물론 정 헛헛하면 간단히 먹기도 한다. 죽기 살기로 다이어트를 할 필요는 없으니 말이다. 그러고 나서 텔레비전 뉴스 등을 보다가 10시쯤 잠자리에 든다. 일찍 일어나야 하니 일찍 자야 한다.이것이 나의 아주 보통의 하루다. 내 이야기를 들은 지인 중 한 사람이 "너의 삶은 어디에 있느냐?"라고 물었다. 그때까지 한 번도 '나의 삶'에 관해 생각해 보지 않았다. 은퇴 후에도 치열하게 자기 삶의 행로를 개척해 나가는 사람들의 눈에는 나의 은퇴 생활 그 어디에서도 '나의 삶'의 흔적을 찾을 수 없을지도 모르겠다.하지만 나는 나의 은퇴 생활에 지극히 만족한다. 손녀딸을 돌보는 것, 손녀딸과 함께하는 것 자체가 '나의 삶'이라고 생각한다. 손녀딸을 돌보며 손녀딸이 나날이 커가는 모습을 보는 즐거움이 이루 말할 수 없이 쏠쏠하다. 손녀딸을 보면 나도 모르게 입꼬리가 슬며시 올라가곤 한다. 이보다 더 슬기로운 은퇴 생활이 어디 있으랴. 손녀딸이 자라 내 손이 그리 필요 없을 때쯤(아마도 초등학교 고학년 또는 중학생일 때)이면 또 다른 나의 아주 보통의 하루를 만들어야 하지 않을까 싶다.