윤희숙 "윤어게인, 당 말아먹으려 해... 여연 원장직 내려놓는다"

윤희숙 국민의힘 혁신위원장이 지난 7월 17일 서울 여의도 국회에서 비상대책위원회의에 참석한 뒤 나오며 기자 질문에 답하고 있다.

윤희숙 국민의힘 혁신위원장이 당의 씽크탱크 역할을 하는 여의도연구원장을 그만두고 혁신 당대표 후보를 지지한다고 알렸다. 혁신후보로 분류되는 안철수 후보는 환영 메시지를 냈다.12일 오전 윤희숙 혁신위원장은 자신의 소셜미디어에 "정권에 이어 당까지 말아먹으려는 '윤어게인' 세력으로부터 당을 지켜야 한다"는 제목의 글을 올렸다.윤 위원장은 이번 전당대회를 "'잘못된 과거와 단절하고 민심에 다가가자는 혁신후보들'과 '당심을 민심으로부터 더 떨어뜨려 사유화하려는 윤어게인 세력'의 충돌"이라고 규정했다.그러면서 "8월 5~6일 이루어진 여의도연구원 여론조사에서 '비상계엄과 관련한 국민의힘의 반성과 사과가 충분했다'는 비율은 국민의 23%에 불과했다"면서 "70대 이상에서도 26%에 불과했다. 이게 현재의 민심이고 국민눈높이"라고 봤다.그는 "혁신위의 사죄안, 전한길씨를 출당시키고 그를 당 안방에 끌어들인 의원들에게 책임을 물어야 한다는 간언을 무시한 당 지도부는 책임을 피할 수 없다"라며 "그러나 더 큰 문제는 계엄으로 죽은 사람이 없다, 윤 전 대통령을 재입당시키겠다며 민심에 반하는 선동과 난동으로 당권을 잡으려는 윤어게인 후보들"이라고 꼬집었다.윤희숙 위원장이 일컫는 인사는 김문수, 장동혁 당대표 후보로 읽힌다. 두 후보는 최근 전직 한국사 강사 전한길씨 등이 출연하는 유튜브에 출연해 12.3 불법비상계엄을 옹호하는 발언을 한 바 있다. 김문수 후보는 지난 10일 당대표 선거 1차 TV토론에서도 "누가 총뿌리를 겨눴냐, 누가 다치거나 어떻게 된 사람이 있냐" "계엄은 헌법상 대통령 권한 중 하나" 등의 발언을 했다.윤 위원장은 이들을 "정권을 망하게 했고, 이젠 마지막 남은 당까지 말아 먹으려 하고 있다"고 규정하고 "이들로부터 당을 지켜내야 한다. 혁신후보들을 응원하고 지지한다"고 밝혔다. 그러면서 국민의힘 당규상 중립을 지켜야 하는 여의도연구원장직을 지금 내려 놓는다고 알렸다.안철수 국민의힘 당대표 후보는 곧이어 환영 메시지를 냈다. 안 후보는 소셜미디어에 "윤희숙 원장님의 말씀대로 우리는 당을 지켜야 한다"면서 "계엄을 옹호하고 전한길을 비호하는 세력은 분명히 당을 파멸로 이끌 것이다. 당을 살리는 길, 혁신뿐"이라고 강조했다. 안 후보는 동시에 윤희숙 위원장과 함께 찍은 사진을 올렸다.