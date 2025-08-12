'감사관 부정 채용' 광주교육청 전 인사팀장 1년 6월 실형

2022년 광주광역시교육청 감사관 채용 비리 사건과 관련해 지난 3월 재판에 넘겨진 교육청 전 인사팀장이 실형을 선고받았다. 지원자들에 대한 부당한 면접 점수 변경 등을 거쳐 최종 임용된 인물은 이정선 광주교육감 고교 동창생인데, 검찰은 당시 채용 비리에 이 교육감이 연루됐다고 의심하며 수사를 벌이고 있다.
광주지방법원 형사 5단독 지혜선 부장판사는 12일 지방공무원법 위반 등 혐의로 기소된 광주시교육청 전 인사팀장(5급) 최아무개씨에 대해 징역 1년 6개월의 실형을 선고했다. 재판부는 지방공무원법 위반과 위계에 의한 공무집행방해, 허위공문서작성, 허위작성 공문서 행사 등 4가지 혐의는 유죄로 판단했으나, 공무상비밀누설 혐의는 죄가 성립하지 않는다며 무죄로 판단했다.
재판부는 "피고인의 부당한 개입 행위로 탈락했어야 할 후보자가 추천됐고, 교육감에 의해 실제로 감사관에 임용돼 인사 개입의 결과가 현실화됐다"며 "또한 교육청 감사관 지위의 공공성 정도와 감사관 역할을 감안하면 사안의 책임이 매우 무겁다"고 판시했다. 재판부는 "피고인은 현재까지도 사실 관계를 왜곡해 일부 허위 진술을 하고 있고, 범행 후 관련자 회유 정황까지 확인돼 비난 가능성이 크다"고도 했다.
재판 과정에서 최 전 팀장은 "면접 평가 과정에서 점수 변경 요청은 학교장 및 교육청 간부 등을 대상으로 업무를 펴는 감사관직에 너무 젊은 분은 아니었으면 좋겠다는 취지로, 공익적 목적으로 말씀 드린 것"이라고 주장했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았다.
최 전 팀장은 2022년 8월 교육청 감사관 채용 절차를 주관하면서 면접 평가 위원 2명에게 점수 변경을 요구하는 등 부정 채용을 주도한 혐의로 지난 3월 기소됐다. 애초 면접 평가에서 3위에 그쳤던 이 교육감 동창 A 씨는 면접 평가 위원들의 점수 변경을 거쳐 2순위로 올라 1순위와 함께 후보자로 추천됐고, 이 교육감이 그중 2순위를 낙점하면서 최종 임용됐다. 다만 A 씨는 감사관 임용 뒤에도 잡음이 계속되자 중도 사임했다.
검찰, 교육감도 입건 수사... 수사 적법성 놓고 양쪽 다툼
검찰은 이 사건과 관련해 이 교육감 연루 가능성을 의심하며 수사를 벌이고 있다. 직권남용권리행사방해 혐의로 입건돼 지난 3월 압수수색을 받았던 이 교육감은 지난 5월 이 사건 압수수색 처분이 위법하다며 법원에 준항고를 제기했다. 이 교육감은 광주지법 재판부가 준항고 기각 결정을 내리자 대법원에 곧바로 재항고해 선고를 기다리고 있다. 이 교육감은 자신에 대한 검찰의 직접 수사가 법령에서 정한 수사 개시 범위를 넘어섰으며, 압수물 반환 시기 또한 법령에서 정한 기한을 넘긴 뒤 이뤄졌다며 문제를 제기하고 있다.
