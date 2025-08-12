미디어 거버넌스 개편 논의, 이것부터 확정하자

큰사진보기 ▲거버넌스 개편안에 대한 제안을 하고 있는 중앙대 유홍식 교수(커뮤니케이션 학부)유홍식 교수는 공적 영역과 시장 영역을 합리적이고 명확하게 구분하는 규제 체계를 설계하고 도입해야 한다고 주장했다. ⓒ 한국방송3학회 관련사진보기

큰사진보기 ▲모두 발언을 하고 있는 민주당 이훈기 의원이훈기 의원은 거버넌스 개편의 핵심은 방송의 공공성과 콘텐츠의 글로벌 경쟁력이라는 두 가지 축을 강조하였다 ⓒ 한국방송3학회 관련사진보기

지난 7월 29일 국회에서 열린 '새 정부의 미디어 정부조직 개편 방향: 대안의 비교, 검토 및 평가' 세미나는 정부조직개편의 핵심 쟁점인 미디어 거버넌스 개편의 방향을 가늠하는 자리였다. 그러나 세미나를 지켜본 많은 이들은 깊이 있는 토론보다는 이미 정해진 답을 향해 가는 듯한 형식적 절차에 실망감을 감추지 못했다. 발제와 토론 후 이어진 질의응답은 시간 부족을 이유로 최소화되었고, 한 원로 창작자의 절박한 현장 목소리마저 충분히 경청되지 못했다.이러한 현상은 어제오늘의 일이 아니다. 문재인 정권기부터 윤석열 정권을 지나며 미디어 거버넌스 개편 논의는 수없이 이루어졌고, 유튜브에는 이제 어느 버전인지 헷갈릴 정도로 수많은 세미나 영상이 떠돈다. 하지만 정작 윤석열 정권 동안 어떤 실질적인 개편도 이루어지지 않았다. 논의만 무성했지, 구체적인 결론은 도출되지 못한 것이다. 이번 정부조직개편안에서도 미디어 거버넌스 부분이 최종적으로 제외된 이유가 여기에 있다. 국정기획위 활동이 종료되며 발표될 정부조직개편안에는 미디어 거버넌스 개편이 빠지고, '추후 출범 예정인 협의체를 통해 국회와 함께 방통위 조직개편을 폭넓게 논의한다'는 내용만 담길 것으로 알려지고 있다.이제 우리는 , 규제와 진흥에 대한 개념을 먼저 정의하고 그 역할부터 재정립해야 한다.미디어 거버넌스 논의는 오랫동안 규제는 시장을 위축시키는 부정적인 기능이고, 진흥은 제작비를 지원하는 긍정적 기능이라는 이분법적 사고에 갇혀 있었다. 그러나 나는 가장 강력하고 효과적인 진흥책은 바로 낡은 규제 완화라는 점을 강조하고자 한다.콘텐츠 제작자에게 진정한 진흥은 단순히 제작 지원금을 받는 것이 아니다. 불필요하고 비효율적인 규제가 해소되어 시장 환경이 유연해지는 것이야말로 진정한 진흥이다. 방송과 인터넷 동영상 매체 간 불평등하게 적용되는 간접광고 규제가 대표적인 예이다. 동일한 콘텐츠를 만들어 다양한 플랫폼에 유통하는 '원소스 멀티유즈(OSMU)' 전략이 제작 효율을 높이는 필수적인 시대에, 플랫폼별로 다른 간접광고 규제는 제작자로 하여금 각 매체에 맞춰 콘텐츠를 일일이 재가공하게 만든다. 이는 제작 원가를 불필요하게 증가시켜 창작의 효율성을 저해하는 걸림돌이 된다.과거 유료방송 시장의 사례는 규제 완화가 얼마나 강력한 진흥책이 될 수 있는지 명확히 보여준다. 1995년 케이블TV가 출범했으나 가입자 증가세는 더뎠다. 하지만 2000년대 초, 정부는 SO(종합유선방송사업자)에 대한 겸영과 복점 규제를 완화하면서 PP(채널사용사업자) 설립은 자유롭게 허용했다. 이로 인해 소수 SO의 복점으로 인한 불공정 거래가 우려되었지만, 동시에 PP 설립 규제가 대폭 완화되면서 다양한 채널이 등장하고 경쟁이 촉진되었다.비록 당시 중계유선 SO 전환 정책으로 인해 낮은 ARPU(가입자당 평균 수익) 문제가 발생하고, 수신료 배분 문제가 장기화되기도 했지만, PP 설립 규제 완화가 촉진한 콘텐츠 다양성과 경쟁은 결국 유료방송 가입자를 전 세계에서 찾아보기 힘든 규모로 성장시키는 결정적 기여를 했다. 수신료 배분 문제는 규제 기관이 강력한 모니터링과 강제력을 발휘하지 못한 문제이지, 규제 완화가 진흥에 실패한 사례가 아닌 것이다.방송과 OTT에 이중적으로 적용되는 규제 역시 마찬가지다. OTT에 대한 규제를 강화할 것이 아니라, 방송에 적용되는 낡고 엄격한 규제를 완화하여 모든 사업자들이 동등한 출발선에서 경쟁할 수 있도록 하는 것이 궁극적인 진흥이다. 진정한 진흥은 불필요한 규제를 걷어내어 창작자들이 자유롭게 경쟁하고 성장할 수 있는 토양을 만드는 것이다.정부가 미디어 거버넌스 개편을 위해 협의체를 출범시키기로 한 것은 올바른 방향이다. 하지만 여기서 멈춰서는 안 된다. 합의제냐 독임제냐는 단순히 조직의 구조를 결정하는 문제가 아니다. 이는 규제와 진흥이라는 목표를 가장 효과적으로 달성하기 위한 도구를 선택하는 일이기 때문이다. 결국, 미디어 거버넌스의 본질은 규제와 진흥 업무를 한 기관이 통합 관리하는 것에 있다. 진흥 업무를 담당하는 기관이 산업의 성과를 극대화하기 위해 자연스럽게 규제 완화의 필요성을 느끼고 이를 추진하는 것이 이상적인 방향이다. 규제와 진흥을 이원화하면, 규제 기관은 진흥 효과를 고려하지 않고 규제를 강화할 수 있고, 진흥 기관은 규제의 한계 속에서 무의미한 재정 지원에만 매달릴 수 있다.따라서 조직 구조를 먼저 확정하고, 그 목적에 따라 독임제 또는 합의제 기구를 탄력적으로 배치하는 방안을 제안한다. 예를 들어, 장관급의 부처 차원에서 방송 및 동영상 산업 전반의 규제와 진흥 업무를 통합하고, 공정성이나 공공성처럼 사회적 합의가 중요한 부분에 대해서는 해당 부처 내에 합의제 기구를 두어 논의를 진행하는 방식이다. 이는 거버넌스의 비효율성을 해소하고, 미디어 산업의 진정한 성장을 이끌어낼 수 있는 합리적인 대안이 될 것이다.