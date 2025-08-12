[주장] 서울시 청소년 성교육센터, 10년 전으로 되돌릴 것인가

덧붙이는 글 | 글쓴이는 교육희망네트워크 상임대표이자 하늘씨앗교회 목사입니다.

서울시청소년성교육센터 위탁 공모를 두고 교육계가 술렁이고 있다. 서울시립청소년성문화센터(아래 성교육센터) 위탁 운영을, 교육부가 전면 조사 중인 '리박스쿨'과 연관이 있는 넥스트클럽 사회적협동조합이 맡으려 하고 있기 때문이다.리박스쿨은 극우 성향의 민간 교육 단체로, 방과후 프로그램을 통해 공교육 안으로 들어온 것으로 알려져 있다. '늘봄학교'라는 초등 방과후 돌봄 프로그램에 참여해 이승만·박정희 전 대통령을 미화하고, 친일을 옹호하며, 차별을 조장하는 등 편향된 역사관을 주입했다는 의혹이 제기됐다. 넥스트클럽은 과거 리박스쿨과 함께 늘봄학교 활동을 진행한 전력이 있으며, 이미 세종과 대전에서도 문제를 일으킨 단체다.이런 상황에서 서울시는 지난 6월 12일 '시립청소년성문화센터 운영 매뉴얼 제작 TF 회의 결과'를 발표했다. 그러나 해당 문건에는 '포괄적 성교육', '섹슈얼리티'와 같은 국제적 성교육의 핵심 개념을 사용하지 말고, '연애' 대신 '이성교제', '성소수자' 대신 '사회적 소수자 및 약자'로 바꾸라는 지침이 담겼다. 이는 단순한 단어 수정이 아니라, 청소년 성교육에서 다양성과 인권을 의도적으로 삭제하는 정책적 후퇴다.포괄적 성교육(Comprehensive Sexuality Education)은 유네스코와 세계보건기구가 권장하는 과학·인권 기반 교육 모델로, 청소년의 성 건강, 권리, 안전, 성평등을 통합적으로 다룬다. 그러나 서울시의 이번 결정은 이러한 국제 기준에 정면으로 배치된다.문제는 이 흐름이 넥스트클럽과 리박스쿨의 교육 방식과 닮아 있다는 점이다. 넥스트클럽은 대전·세종 지역에서 청소년 성교육 활동을 하며, 리박스쿨과 함께 '성품교육'이라는 이름으로 혼전순결을 강요하고, 성소수자를 차별하며, 극단적 정치 사상을 주입해 왔다. 2023년에는 대전청소년성문화센터를 운영하면서 리박스쿨이 주관한 '늘봄학교 강사 양성과정'에 교수진으로도 참여했다.이들이 내세우는 '성품교육'은 청소년의 권리를 존중하는 교육이 아니다. 종교적·이념적 규범에 순응하도록 만드는 금욕·순종 교육에 가깝다. 혼전순결 강요는 성을 결혼 안에만 허용되는 도덕 규범으로 가두고, 성소수자 부정은 차별과 배제를 제도화한다. 여기에 정치·이념 편향까지 더해지면 청소년은 비판적 사고 능력을 잃고, 성과 관계에 대한 현실적 지식을 배울 기회를 박탈당한다.서울시의 용어 제한과 이들의 교육 방식은 본질적으로 같은 뿌리를 공유한다. 성교육을 '위생·도덕 지도' 수준으로 되돌리고, 청소년의 몸과 관계, 성적 다양성을 가르치지 않음으로써 결국 안전망을 무너뜨린다. 이는 아동·청소년이 자신의 몸과 성적 주체성에 대해 올바른 지식을 갖고 안전하게 살아갈 권리를 심각하게 침해하는 행위다.지금 필요한 것은 청소년을 '순결한 존재'로만 보호하겠다며 현실을 외면하는 교육이 아니다. 청소년을 권리 있는 주체로 보고, 과학적·포괄적 성교육을 통해 자신과 타인을 존중하는 법을 배우도록 돕는 것이다. 그것이 청소년을 진정으로 안전하게 하고, 우리 사회를 성평등과 인권의 길로 나아가게 하는 길이다.