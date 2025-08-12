'케데헌' 열풍에 강진 한국민화뮤지엄 굿즈 인기

큰사진보기 ▲전남 강진군 소재 한국민화뮤지엄의 공식 아트숍인 율아트에서 제작한 까치호랑이 굿즈. ⓒ 강진군 관련사진보기

넷플릭스 글로벌에서 개봉한 '케이팝 데몬 헌터스'의 열풍을 타고 전남 강진군 청자촌에 있는 한국민화뮤지엄의 굿즈 판매량이 급증했다.12일 강진군에 따르면 한국민화뮤지엄 굿즈의 매출은 극 중 등장하는 까치호랑이의 인기에 힘입어 지난달 초 기준 기존 대비 1200%나 올랐다. 이곳에서 판매하는 굿즈들은 박물관이 소장하고 있는 유물을 바탕으로 공식 아트숍인 율아트에서 제작한 것이다.이에 박물관 측은 신규 상품들을 통해 증가하는 수요를 만족시키고 폭넓은 고객층을 유치한다는 계획이다.특히 율아트는 최근 미국에서 홍보 영상을 촬영을 마무리하고 아마존 입점과 함께 대형 유통사와 미국 진출을 위한 협의를 진행하고 있다.이 밖에도 국내 대형 백화점, 대형 유통사 등과 추가 제품 개발 및 유통을 위한 구체적인 협의도 진행하고 있다. 해외에서 민화 진본 작품 전시와 굿즈를 함께 선보일 제안도 있어 검토 중인 것으로 알려졌다.강진군 관계자는 "브랜드의 입지가 높아짐에 따라, 한국민화뮤지엄이 소장한 실제 민화 유물들에도 관심을 보이며 강진을 찾는 발걸음도 덩달아 늘고 있다"며 "국내 최대 규모의 민화 전문 박물관이자 강진을 대표하는 지역 박물관인 한국민화뮤지엄이 앞으로 문화 관광지로서 강진의 위상을 더욱 드높이는 계기가 될 것"이라고 기대를 나타냈다.