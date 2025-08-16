중장년 재취업의 오해, '지인 찬스'는 쉽게 통하지 않는다

재취업 전문가로서 재취업 컨설팅 현장에서 겪은 일들을 바탕으로 씁니다. KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 정년 퇴직한 이상철 부장의 구직 활동 사례를 통해 재취업 성공 노하우를 독자들께 전달하고자 합니다.

김 사장 : "아, 참. 성일방직에 언제부터 출근하기로 하셨어요?"

이상철 부장: "아, 저... 그게요."

김 사장 : "죄송합니다. 이 부장님. 저희 회사는 부장님 같은 분 모실 자리가 없어요. 요즘 워낙 경기가 안 좋아서... 아, 그래서 성일방직으로 가신다고 하길래, 야 진짜 운이 좋으시다 했거든요."

"아, 저... 그게요. 성일방직에 사정이 생격서 고문으로 가지 못하게 됐습니다. 그래서 말인데요, 혹시 김 사장님 회사에 제가 고문으로 일할 수 있을까요?"

"선배 회사에 무엇을 해 줄 수 있으세요?"

"취업은 회사가 필요로 하는 것을 구직자가 줄 수 있을 때 성공합니다. 서로 주고 받는 것이 적절한 가격으로 교환 가능할 때 취업이 되는 것입니다. 즉 취업 성공은 교환입니다."

"그런 이야기라면 진작 하지 그랬어."

최근 방영 중인 KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 이상철 부장(천호진 분)은 섬유업체 경성T&C 관리팀 부장으로 33년간 근무한 뒤 정년퇴직을 한다. 퇴직 후에는 동종업계 성일방직 회사 고문으로 이직할 예정이었다. 그러나 막상 퇴직을 하자마자, 고문을 제안한 성일방직 대표가 췌장암에 걸리면서 경영을 맡게 된 아들이 고문 제안을 취소했다. 실망했지만 가만히 않아 있을 수만은 없었다. 알고 지내던 회사 대표를 만나 취업 부탁을 하게 된다. 관련 장면을 요약해 옮겨본다.김 사장과 카페에서 미팅을 마치고 혼자 걷는 이상철 부장 머리 속에 김 사장의 이야기가 들린다.추론을 하면 이상철 부장은 김 사장에게 취업 부탁을 했을 것이다. 물론 드라마에서 취업 부탁하는 장면은 없었다. 하지만 미팅 뒤의 김 사장의 반응으로 볼 때 이 부장이 취업 부탁을 했다고 충분히 짐작할 수 있다. 아마 이렇게 말하지 않았을까.지인들에게 취업을 부탁하는 방식은 많은 구직자들이 활용하는 방식이다. 소위 재취업 전문가들도 중장년 구직자에게 많이 추천하는 구직 방법이다. 하지만 과연 이 방법으로 취업에 얼마나 성공할 수 있을까?지난해 9월 즈음 만난 김아무개 상무(남성, 57세)도 비슷한 구직 활동을 시도했다. 참가했던 재취업 교육에서 강사가 '중장년 구직자는 대부분 인맥을 통해서 재취업을 한다. 그러니 비즈니스 인맥을 적극 활용하라'고 강조했기 때문이다. 그는 과거 함께 근무했던 선배가 회사를 나가 사업을 하고 있다는 사실이 떠올랐다. 용기를 내 전화를 했고 며칠 후 저녁 식사를 함께 하게 됐다.오랜만에 만나 과거 함께 일하던 시절의 추억, 자녀들 취업과 결혼, 건강 이야기 등을 하며 즐거운 시간을 가졌다. 하지만 정작 하고 싶었던 말 '혹시, 선배 회사에 내가 갈 수 있는 자리가 있을까요?'는 끝내 꺼내지 못했다. 이 상황에서 김 상무를 만났다. 지인에게 재취업 부탁을 하는 것은 큰 효과가 없다고 조언하면서 김 상무에게 물었다.김 상무는 조금 황당한 표정을 지었다. 질문 의도를 이해하지 못하는 듯 보였다. 설명을 이어갔다.이 설명을 듣고 나서야 김 상무는 질문을 이해했다. 그리고 선배 회사에 해줄 수 있는 것을 말하기 시작했다. "퇴직한 지 얼마 되지 않아 내가 담당했던 지역의 비즈니스 인맥들이 아직 많이 살아 있다. 이 인맥들을 활용해서 선배 회사의 매출 증대에 도움을 줄 수 있다"고.김 상무는 선배와 다시 약속을 잡았다. 개인적인 이야기는 전혀 하지 않고 자신이 어떻게 선배 회사의 매출을 올려 줄 수 있는지 자세하게 설명했다. 김 상무의 제안에 선배가 관심을 크게 보였다. 그리고는 한 마디를 던졌다.2주 후 김 상무는 선배 회사로 출근했다. 재미 있는 것은 원래 선배 회사는 채용 계획이 없었다. 하지만 후배의 제안을 듣고 '일자리를 만들어' 사람을 뽑기로 결정했다는 점이다.아는 사람에게 취업 부탁은 성공 확률이 높지 않다. 또한 부탁을 하는 사람도 부탁을 받는 사람도 모두 부담스러워한다. 오히려 구직자가 회사에 무엇을 해 줄 수 있는지 구체적으로 제안하는 것이 재취업 성공으로 이어질 확률이 훨씬 더 높다.회사는 자기에게 필요한 것을 제공해 줄 수 있는 구직자를 찾는다. 그냥 아는 사람이라고 해서 채용하지 않는다. 자기 회사에 도움이 되는 사람이면 채용하고, 도움이 되지 않으면 거들떠 보지도 않는다. 취업 부탁이 아니라 가치 제안을 하는 것이 취업 성공으로 가는 지름길이다.