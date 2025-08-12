이 대통령, 25일 트럼프 대통령과 정상회담

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7월 30일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 비상경제점검 태스크포스(TF) 3차 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲강유정 대통령실 대변인이 12일 서울 용산 대통령실 청사에서 한미 정상회담 개최 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 한다.강유정 대통령실 대변인은 12일 브리핑에서 "이 대통령이 트럼프 대통령의 초청으로 8월 25일 한미 정상회담 개최를 위해 8월 24일부터 26일까지 미국을 방문할 예정"이라며 이를 알렸다.이 대통령은 트럼프 대통령과의 회담에서 앞서 타결했던 한미 관세 협상의 세부 내용들과 함께 미국 측에서 요구할 안보 관련 사안들을 다룰 것으로 보인다.현재 미국 측은 주한미군 규모 및 역할 변화, 한국의 국방비 증액 등 다양한 쟁점들을 포괄하는 '한미동맹 현대화'를 요구하고 있는 상황이다. 워싱턴포스트(WP)는 지난 9일 '미국 정부가 관세 협상 초기 한국에 주한미군의 전략적 유연성을 지지하는 정치적 성명 발표와 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 현재의 2.6%에서 3.8%로 늘리는 내용 등을 요구하려 했다'고 보도한 바 있다.이에 대해 강 대변인은 "이번 회담은 한미 정상 간 첫 대면으로 두 정상은 변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응하여 한미 동맹을 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 논의할 예정"이라며 "(두 정상은) 굳건한 한미 연합 방위 태세를 더욱 강화해 나가는 가운데 한반도의 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것"이라고 밝혔다.이어 "이번에 타결된 관세 협상을 바탕으로 반도체, 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제 협력과 첨단 기술·핵심 광물 등 경제 안보 파트너십을 양국 간에 더 강화하기 위한 방안에 대해서도 협의할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.정상회담 외 구체적인 일정에 대해서는 추후 다시 알리기로 했다. 강 대변인은 "백악관에서 열릴 트럼프 대통령과의 정상회담 및 업무 오찬 외 여타 일정에 대해서는 확정되는 대로 알려드리겠다"라며 "출발 전 구체적인 일정 및 의제 등에 대해 종합적으로 설명드릴 기회가 있을 것"이라고 말했다.아울러 "이번 방미에는 김혜경 여사도 동행할 예정"이라고 덧붙였다.한편, 이번 방미는 실무 방문 성격이다. 강 대변인은 관련 질문에 "이번 방미는 공식 실무 방문이라고 보면 된다"며 "양 정상 간 상호 관심 의제에 대해 실질적으로 심도 있는 협의를 갖는 데 초점을 둔 방문"이라고 설명했다.또 정상회담 후 공동성명발표 가능성 등에 대해서는 "여러 협의 사항이 있을 것 같은데 관세 협의 결과를 포함해서 정상회담 결과 발표가 있을지에 대해서는 미국 측과 현재 협의 중이라 아직 정해진 바가 없다"고 말했다.대기업 총수 등 경제인 동행 여부에 대해서는 "경제사절단과 같이 갈 의사도 있지만 아직은 실무적으로 구체적인 논의가 오가는 단계가 아니다"라며 "아직 발표할 수 있는 단계는 아니다"라고 했다.한미정상회담을 전후해 한일정상회담을 할 수 있다는 관측에 대해서는 "(일본 측과) 셔틀 외교에 대한 공감대를 갖고 여러 가능성을 검토하고 있지만, 아직은 구체적인 일정이 정해지지 않았고 결정된 바가 없다"고 답했다.