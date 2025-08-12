"정부 악성민원 대책 1년 시행해보니, 현실과 동떨어져"

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 경남본부는 12일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 악성민원 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 경남본부는 12일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 악성민원 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

공공기관들이 악성민원에 시달리는 속에 정부가 2024년 대책을 발표했지만 현장에서는 현실과 동떨어진다는 지적이 나오고 있다. 전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)는 "정부 악성 민원 종합대책 1년이 되었지만 현장은 여전히 안전 사각지대"라며 대책의 전면 보완을 촉구했다.행정안전부와 인사혁신처를 비롯한 정부는 2024년 5월 '악성 민원 방지 및 민원 공무원 보호 강화 대책'을 발표하고, 같은 해 10월 '민원 처리에 관한 법률 시행령'과 '민원인의 위법행위 및 반복민원 대응지침'을 개정 시행했다.이후 전국공무원노동조합은 올해 6월 경남지역 시·군을 포함해 전국 136개 기관을 대상으로 자체 실태조사를 벌였다.경남지역 시·군에 대한 실태조사 결과에 대해, 공무원노조는 "악성민원 전담부서를 신설한 시군은 없고, 전담인력 배치도 거의 이루어지고 있지 않아 악성민원에 대한 종합적인 대처 불가능하다"라고 했다. 악성민원은 기존 민원·감사·법무 담당 부서 지정 수준이라는 것이다.전화 민원 녹음 관련해, 이들은 "대부분 시군에서 도입되었으나, 많은 시·군에서 수동으로 설정되어 전수 녹음이 불가능하다"라며 "일부 시군에서는 공무원 보호 조치 음성 안내를 하지 않고 있으며, 읍면동에 호출장치(비상벨)를 설치하지 않은 시군도 존재하고, 휴대용 영상음성 기록장비를 보유하지 않는 시군도 있다"라고 했다.안전요원은 대부분 시군청 민원실 입구에 청원경찰을 배치하고 있으며, 고성, 김해, 사천, 양산은 일부 읍면동에 안전요원을 배치하고 있으나, 대부분 배치하지 않아 악성 민원으로 인한 사고 발생에 대처하기 어려운 실정이라는 것이다.또 이들은 "민원인의 욕설, 성희롱, 폭언 발생시 강제 통화 종료가 불가능한 시군이 있고, 같은 내용의 반복 민원에 대해서는 관련 규정에 따라 부서장의 결재로 종결 가능함에도 시행하고 있지 않은 시군이 있다"라고 설명했다.공무원 개인정보 보호 관련해, 인물사진이나 성명 등을 비공개로 할 수 있으나, 아직도 거제, 거창, 산청, 합천, 하동은 부서 입구에 성명을 공개하고 있다는 것이다.공무원노조는 "대부분 시군에서 조례나 내부 방침으로 악성민원 피해자 특별휴가 부여 및 법적 대응 예산 지원 근거를 마련하고 있다"라며 "일부 시군에서는 악성 민원에 대한 경각심 고취를 위한 홍보물을 청사 내에 설치하지 않고 있다"라고 밝혔다.강수동 본부장은 "악성민원 대책이 부족하다. 대응 전담 부서를 설치하고 전담 인력을 배치해야 하며, 시군 모든 부서와 읍면동 전체에 CC-TV 등 영상정보처리기기와 휴대용 영상·음성 기록장비를 갖추어야 한다"라고 제시했다.또 강 본부장은 "전화 민원은 자동 녹음을 통한 전수녹음을 의무화하고, 안전요원을 본청 민원실뿐 아니라 주요 인허가 부서 및 읍면동에 배치해야 한다"라며 "경남도와 정부는 공무원에 대한 안전보호조치(대책) 이행 여부를 정기적으로 조사·공개하고, 법적 처벌 규정을 마련해야 할 것"이라고 했다.이어 "정부의 종합 대책 미이행이나 미흡한 시·군에 대해 단체교섭 안건 상정과 기관장 면담을 통해 개선을 강제할 계획"이라며 "존중과 배려의 민원문화 조성에 최선의 노력을 기울여 나갈 것"이라고 강조했다.공무원노조 경남본부는 지난해 발표한 정부 대책에 대해, "악성 민원 대응 시스템이 제대로 작동하지 않고, 민원 공무원들은 여전히 위험에 노출되어 있으며, 법으로 보장된 보호 조치가 현장에서 외면당하고 있다"라고 했다.대책 관련해 이들은 "악성 민원 전담 부서의 신설과 전담 인력 배치를 의무화하여 악성 민원에 대한 예방적 차원의 노력과 법적 대응 및 지원, 피해자 상담 및 보호 조치 등 악성 민원에 대해 종합적인 대처가 가능하게 조치하라"라고 했다.또 "모든 기관이 영상정보처리기나 휴대용 영상음성 기록 장비, 호출장치, 자동 녹음 시스템을 갖출 수 있도록 철저히 점검하고, 안전요원은 안전요원의 역할 수행이 가능한 청원경찰 등의 배치 방안을 마련하라"라고 했다.공무원노조는 "통화종료, 퇴거, 고발 등 대응 조치에 대한 구체적인 매뉴얼을 전 기관에 배포하고, 기관장의 책임 하에 이행 여부를 철저히 점검하라", "피해 공무원에 대한 공무상 병가, 특별휴가, 치료 및 법률 지원을 기관의 당연한 의무로 규정하고, 이를 소홀히 하는 기관에 대해서는 처벌 규정을 마련하는 등의 법과 제도 개선 방안을 강구하라"라고 했다.공무원노조 경남본부는 "정부는 민원 담당자를 보호하기 위한 조치를 기관과 지방자치단체가 어떻게 이행하고 있는지 정기적인 조사를 실시하여, 현장에 맞는 민원 서비스 평가지표를 지속적으로 개선하고 법과 제도를 현장의 현실에 맞게 계속해서 보완하라"라고 했다.