구윤철 부총리"4대 과기원, AI 혁신 네트워크의 핵심 역할"

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 "대한민국이 인공지능(AI) 초혁신경제 시대를 선도하는 국가로 도약할 수 있도록 4대 과학기술원(아래 과기원)이 지역-국가-글로벌 혁신 네트워크의 허브로 역할을 하기 위해 필요한 정책·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 이광형 한국과학기술원(KAIST)·임기철 광주과학기술원(GIST)·이건우 대구경북과학기술원(DGIST)·박종래 울산과학기술원(UNIST) 총장, 구혁채 과학기술정보통신부 1차관과 조찬간담회를 가졌다.구 부총리는 이 자리에서 인공지능(AI)을 활용한 초혁신경제로 전환하고 기업경쟁력을 높이기 위해 4대 과기원이 권역별 혁신 거점으로 핵심 역할을 해줄 것을 당부했다.그는 4대 과기원이 보유한 우수한 연구 역량과 기반시설(인프라)을 바탕으로 지역 혁신 생태계의 구심점 역할, 지역전략산업 맞춤형의 AI 기반 전환 및 고도화, AI 기반 혁신 스타트업 발굴·육성, AI 핵심 전문인력 양성 등을 주문했다.적극적인 정부 지원도 약속했다. 이를 통해 ▲대형 집단·융합 연구를 위한 4대 과기원 연계 기관전략개발단(ISD·Institute Strategic Development) 사업 신규 추진 ▲AI·과학기술 국가대표 포닥(박사후연구원) 확대 ▲조기 박사학위 과정(11→6년)으로 '한국형 오펜하이머'를 양성하는 방식으로 4대 과기원 중심의 혁신 생태계 구축을 강조했다.조기 박사학위 과정의 경우 과기원-영재학교 연계로 4대 과기원 입학부터 6년(학부 2년, 석·박사 통합 4년) 내 박사학위를 취득할 수 있는 방식이다.구혁채 차관도 "우리나라를 대표하는 초혁신 연구 및 핵심 인재양성 기관으로 성장한 4대 과기원이 지역기업, 지역거점대학, 지자체 등과 더욱 긴밀히 협력해 나가도록 과기정통부도 함께 노력해가겠다"고 말했다.이에 4대 과기원 총장들은 "과기원이 지역혁신 생태계의 중심으로, 피지컬AI·에너지 등 국가 미래전략산업을 선도할 창의적 융합형 인재를 양성하고, 일반 국민의 AI 역량을 강화할 수 있도록 지원해 초혁신경제 구현에 기여하겠다"고 밝혔다고 기재부가 전했다.