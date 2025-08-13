일제 강점기 흰 옷에 먹칠 당한 사람들이 저항한 방법

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 논형출판사 관련사진보기

"나는 어른이 되면 어느 쪽으로 기울게 될까?'

"앞으로는 절대 젊은 혈기로 자기 같은 사람을 편들지 말라고."

덧붙이는 글 | 정승박 선생이 돌아가신 지 24년 만에 한국에서 소설 <솔잎장수>이 출간되었다. 온갖 설움과 풍파를 겪으면서도 웃음을 잃지 않으셨던 선생의 삶을 기억하며, 오늘도 변함없이 재일동포 사회를 건강하게 이끌어가고 있는 자이니치들을 응원한다.

책 <솔입 장수>(2025년 7월 출간)는 열다섯 살 소년의 눈에 비친 동화다. 1930년대 한반도의 산골 농촌은 입에 풀칠하기도 어려울 만큼 고단했다. 비탈 밭에 의지해 겨우 먹고 사는 사람들이 대다수였다. 그런 궁촌에서도 곡식이 생기면 막걸리를 담그고 이웃과 정을 나누었다. 일제는 그마저도 적발해 농부를 구속하고 노무자로 부려 먹었다. 이 작품의 주인공 순덕이가 병든 조부모와 어린 동생들, 그리고 어머니까지 부양하게 된 기구한 사연이다.소년은 뒷동산에서 긁어모은 불쏘시개 마른 솔 잎을 지게에 짊어지고 안동 시내까지 걸어가 팔았다. 조선 사람은 물론 일본 사람에게도 팔았다. 쳐주는 대로 푼돈을 받아 시장에서 먹거리를 샀다. 청량산이 바라보이는 집에서 안동장까지 날마다 먼 길을 오가며 급변하는 세상을 몸으로 느꼈다. 굶주린 노인들이 소나무 껍질을 벗겨 겨우 끼니를 때우는 시절에도, 도회지의 일본인들은 술과 고기를 차려놓고 잔치를 벌였다.싸움하는 사람, 노름하는 사람, 빚을 진 사람들을 닥치는 대로 끌고 가 강제노동을 시키는 총칼의 시대였다. 15세 순덕이가 더 이상 버티지 못하고 벌이가 좋다는 일자리를 찾아 일본행 연락선을 탄 속사정이다. 헌병 완장을 찬 군인들을 따라 창문 하나 없는 배의 맨 밑바닥에 누워 대한해협을 건넜다. 너도나도 먹고살기 위해 고향을 등지던 만주사변 직후의 시골 풍경이었다. 박경리 대하소설 <토지>에서 연해주로 떠난 빈농들이 그랬던 것처럼, 일본으로 향한 조선인들도 긴 터널을 고통스럽게 지나야 했다.이 책은 일제 식민지 시대를 복원한 다큐멘터리다. 세상 물정에 어두웠던 조선인들은 돈이 지배하는 세계에서 일본인들의 상대가 될 수 없었다. 억울하게 잡혀가면 논밭을 팔아 보석금을 마련했고, 고리대금 업자의 현란한 기술에 속아 알거지로 전락했다. 일본인들은 돈이 되는 모든 상품을 독점했다.반면 조선인들은 곡식을 싸게 팔고 소비재를 비싸게 사면서 자연스럽게 빈곤 계층으로 전락했다. 안동 지방에서 가을이면 넉넉히 나눌 수 있었던 햇대추조차 구경하기 힘든 지경이었다. 돈은 칼보다 무서웠다. 가난한 조선인들은 일본인들의 앞잡이 또는 머슴으로 살았다. 경찰서장 부인이 들개의 습격을 받아 부상을 당하던 날, 조선인들은 들개잡이에 동원되었고 그날 저녁 사방에서 개 짖는 소리가 요란했다. 주인이 야반도주한 빈집을 지키던 개들도 몽둥이에 맞아 피투성이가 되었다. 조선인들이 흰 옷을 입고 거리에 나타나면 일본인들이 앞뒤로 먹물을 칠했다. 어떤 사람들은 검게 얼룩진 옷을 벗지 않고 돌아다니면서 일제가 내건 '색깔옷 운동'에 조용히 저항했다.조국의 자주독립을 꿈꾼 사람들은 산으로 숨었다. 일제의 감시가 미치지 않는 곳에서 동지들을 규합하고 후일을 도모했다. 이 책의 주인공 순덕은 그들의 기개와 배포에 깊은 존경심을 내비친다. 첩첩산중을 오르내리며 소금을 전해주고 손 편지를 배달한 까닭이다. 일본인들에 빌붙어 호의호식하는 친일파 식자들과 음지에서 새로운 세상을 준비하는 지사들 사이에서, 열다섯 살 소년은 혼잣말로 묻는다.이 소설은 경북 안동을 배경으로 한다. 작가는 어린 시절 고향에서 보고 느낀 풍경을 진솔하게 묘사했다. 해산물이 드문 경상도 내륙에선 소금에 절인 간고등어가 귀한 음식이다. 설 명절 대목에 자반고등어 세 마리를 구한 소년은 너무 기쁜 나머지 입이 귀에 걸렸다. 산길을 신나게 걸어 도착한 집에선 어머니가 수수가루로 떡을 찌고 있었다. 가족들은 억울하게 감옥에 갇힌 아버지를 생각하며 수수떡과 자반고등어를 상에 올리고 차례를 지냈다.소설 <솔잎장수>에서는 시류의 변화에 민감한 지식인조차 사회적 약자를 혹독하게 차별한다. 오랜 세월 천민으로 살아온 나병(한센병) 환자를 대하는 편견이 대표적이다. 마을에 아무런 피해를 주지 않는 약초꾼 환자조차 곁을 내주지 않고 쫓아낼 궁리만 한다. 서당에서는 근엄한 자세로 천자문을 읽고 시국을 논하는 사람들이지만, 혹시 병이라도 옮길까 싶어 두려운 것이다. 나병 환자라면 이유도 묻지 않고 발견 즉시 소록도에 감금하던 시절의 슬픈 이야기다.약초꾼의 거처는 인적이 끊긴 호랑이굴이었다. 호환이 두려워 함부로 다가설 수 없는 곳에서도 나병 환자는 머물 수 없었다. 결국 약초꾼 환자는 마을 사람들이 들이닥치기 전에 짐을 꾸려 떠난다. 약초꾼은 이사하기 전날 밤 순덕의 집으로 찾아와 노인병에 좋다는 약초를 전하고 당부의 말을 남긴다.식민지 시대, 짐승의 시간을 견딜 수 있었던 힘은 이런 의인들로부터 나오지 않았을까 싶다.고 정승박 선생의 소설 <솔잎장수>는 재일동포 사회의 프롤로그다. 선생은 1923년 9월 경북 안동에서 태어났다. 불과 8일 전 일본에서 관동 대지진이 일어나 10만 명 이상이 희생됐던 바로 그 악몽의 시간이다. 지진 직후 도쿄 등지에 정체불명의 유언비어가 퍼지면서 대규모 조선인 학살이 자행되었다. 그해 12월 대한민국 임시정부가 발간한 <독립신문>엔 사망자가 6661명이라고 나와 있는데, 이 수치엔 지진 피해자도 포함된 것으로 추정된다.선생은 1933년 돈벌이를 위해 숙부가 살고 있던 일본 아와지시마로 건너갔다. 소설 <솔잎장수>엔 숙부 이야기가 짤막하게 등장한다. 젊어서 일본에 돈 벌러 갔는데 동경에서 큰 지진이 일어났고, 그날 소방단원들이 던진 갈고리가 얼굴 오른뺨에 박혀 흉터가 생겼다고 했다. 숙부는 순덕에게 지붕에서 철로로 끌려 내려가 정신을 잃고 기절했던 기억을 담담하게 들려준다. 작가의 분신인 순덕이는 바로 그 숙부가 갔던 길을 따라 일본으로 떠난 재일동포 1세대다.일본행을 앞둔 순덕이는 걱정이 많았다. 큰 돈을 벌 수 있다는 소문에 잠시 들뜨기도 했지만, 한쪽 다리를 잃고 돌아온 강씨 아저씨의 사연에 불안감을 느꼈다. 태평양 전쟁 도중 일본 도처에서 터널을 뚫고 요새를 짓고 무기를 만들다가 죽은 사람이 몇 명인지 아무도 모른다. 조선 사람이 사망하면 그 자리에서 파 묻었다는 증언이 수두룩하다. 유골이라도 수습해서 보내주면 다행이었으나 전쟁 막바지엔 그마저도 어려웠다. 광복 80주년이 되는 2025년 현재에도 조국으로 돌아오지 못한 혼백이 부지기수다.정승박 작가는 2001년 77세를 일기로 타계했다. 그는 오사카의 통신고등학교를 다니면서 공사장 인부 취사장에서 일했다. 주경야독이었다. 1960년대엔 일본의 전통 정형시인 센류와 하이쿠를 쓰면서 시동우회를 발족했고, 1972년엔 소설 <벌거숭이 포로>란 작품으로 일본농민문학상을 받았다. 작가의 시와 소설은 온갖 차별과 설움에 시달리면서도 소박한 웃음을 잃지 않았던 재일동포 1세대의 망향 랩소디란 점에서 의미가 남다르다.이 소설의 번역자 변미양 선생은 재일동포 3세와 결혼해 아동 보육과 한국어 교육 활동을 해왔다. 그의 남편 김광민씨도 오사카에서 오랫동안 민족교육 운동을 펼친 NGO 활동가다. 두 사람의 관심과 애정 덕분에 우리는 100년 전 한반도의 풋풋한 속살을 엿볼 수 있는 작품을 어렵게 만났다. 잔인하고 우울했던 시대에 묵묵히 길을 열었던 민초들의 살아있는 목소리를 들을 수 있게 되었다. 한국 문학사에서 경북 안동은 저항시인 이육사의 고향이자 동화작가 권정생의 일터였다. 두 사람의 이름 옆에 재일 동포 1세대 소설가 정승박을 새겨 넣고 싶다.