[주장] 일본산 수산물 규제 완화, '논의 테이블'에도 올리지 말아야

큰사진보기 ▲주한일본대사관 앞에서 기자회견을 진행하는 환경단체 ⓒ 환경보건시민센터 관련사진보기

AD

한국을 방문한 고이즈미 신지로 일본 농림수산상이 11일 조현 외교부 장관을 만나 일본산 수산물에 대한 수입 규제 철폐를 공식 요구했다. 고이즈미 농림수산상은 회담 직후 기자들에게 "일본에 오는 한국인 관광객 대부분이 일본의 안전사고 맛있는 식품을 즐기고 있다"며 "양국 부처 간 의사소통을 신속히 진행해 수입 규제 철폐가 이루어지길 강력히 기대한다"고 밝혔다.우리 정부는 기존 입장을 유지했다. 외교부 당국자는 "수입 규제 완화를 위해서는 일본산 식품 안전에 대한 한국 소비자의 신뢰 회복이 필요하다"는 점을 강조하며 사실상 즉각적인 완화는 없다고 선을 그었다. 다행스러운 일이다. 한국은 2013년 9월 후쿠시마 원전 폭발과 방사성 오염수 해양 방류 우려로 후쿠시마현 등 인근 8개 현의 모든 수산물 수입을 전면 금지했다.같은 날 인천에서는 송미령 농림축산식품부 장관과 고이즈미 농림수산상이 제4차 한중일 농업장관회의를 계기로 양자 면담을 가졌다. 이번 만남은 2018년 이후 7년 만이며, 양국은 세계중요농업유산 협력, 국제원예박람회, 음식문화 교류, 식품시장 진출 확대, 초국경 질병 대응 등 폭넓은 의제를 논의했다. 농식품부는 "양국이 유사한 농업 구조와 과제를 공유하고 있어 실질 협력을 통해 경쟁력과 지속가능성을 높일 수 있다"며 협력의 필요성을 강조했다. 이어 열린 한중일 농업장관회의에서는 기후위기, 식량안보, 동물질병 대응, 농촌 활성화, 농업유산 협력 등 6개 핵심 의제가 논의됐고, 3국은 공동선언문을 채택하며 회의를 정례화하기로 했다.환경운동연합, 환경보건시민센터 등 환경단체 들은 11일 기자회견을 열고 일본산 수산물 규제 완화 우려를 표하며 반대의 목소리를 냈다. 대전환경운동연합도 성명을 발표해 수입산 규제완화는 논의 테이블에 올리지 말아야 한다고 입장을 밝혔다. 일본 정부가 오염수 해양 방류를 강행하는 상황에서 규제 완화는 국민 건강권을 위협하는 일이라며 규제완화에 대한 원천차단을 선언할 것을 요구했다. 특히 방사성 물질의 특성과 장기적 위해 가능성을 고려할 때, 단기적 수치 안정만으로는 안전성을 담보할 수 없다고 지적했다. 방사성 핵종은 인체와 생태계에서 축적되는 특성이 있어, 저농도라도 지속적 섭취 시 위험이 커진다.후쿠시마 원전 사고와 이후의 처리 과정에서 문제가 되는 주요 방사성 핵종은 많다. 세슘-137(Cs-137)의 경우 반감기 30년이며, 해양 생태계에 쉽게 흡수되며, 인체 내에서는 근육과 장기에 축적. 장기간 노출 시 암 발병률 증가한다. 스트론튬-90(Sr-90)은 반감기 약 29년. 칼슘과 유사해 뼈에 축적되며, 골수암과 백혈병 위험 증가시킨다. 트리튬(H-3): 반감기 12.3년이며 물 분자와 결합해 체내에서 배출이 비교적 빠르지만, 대량 또는 장기간 노출 시 DNA 손상 가능성이 보고 되고 있다. 플루토늄-239(Pu-239)의 경우 반감기 2만 4천 년 인체 내 흡입·섭취 시 극소량도 발암성을 가지고 있다.방사성 물질은 단순히 '희석'된다고 사라지지 않는다. 핵오염수 방류를 중단하지 않는다면 여전히 안전하지 않다. 수산물규제완화 요구 이전에 방류를 중단해야 한다. 알프스라는 실제 효과도 제대로 입증되지 않은 필터를 통과해 방류한 방류수의 안전성을 믿을 수 없다. 해양 생태계에서는 생물농축(bioaccumulation)과 먹이연쇄를 통한 생물증폭(biomagnification) 현상이 발생한다. 예를 들어, 플랑크톤이 미량의 방사성 물질을 흡수하면 이를 먹는 작은 어류, 다시 그 어류를 먹는 대형 어류로 갈수록 농도가 높아진다. 결국 인간은 해양 먹이사슬의 최종 소비자로서 가장 높은 농도의 오염물질에 노출될 가능성이 커진다.한국 정부는 일본산 수산물에 대해 표본검사를 실시하고 있다. 그러나 표본검사는 전체 물량을 100% 검사하는 것이 아니며, 검출 한계치 이하의 '비검출' 판정이 안전을 의미하지 않는다. '비검출'은 측정 장비로 검출 가능한 최소치보다 낮다는 뜻일 뿐, 존재하지 않는다는 의미가 아니다. 더구나 일본 정부가 발표하는 수치와 샘플링 방식에 대한 국제적 검증이 충분히 이뤄지지 않은 상황에서, 규제 완화는 위험을 키울 수 있다.세계보건기구(WHO)와 국제원자력기구(IAEA)는 방사성 물질의 식품 기준치를 제시하고 있지만, 이는 급성 노출 방지 목적에 가까운 단기 안전 기준이다. 장기간의 저농도 노출이 인체와 환경에 미치는 영향을 완전히 반영하지 않는다. 일본은 자국 내 기준치를 국제기준보다 더 엄격하게 설정했다고 주장하지만, 방류 후 장기적 모니터링 데이터와 생태 영향 조사는 여전히 부족하다.특히 일본과 국제사회가 제공하는 자료만이 아니라, 한국 정부가 독자적으로 채취·분석하는 체계를 강화해야 해야 하지만, 후쿠시마와 내부자료와 방류수의 직접적 채취 등 일본의 협조가 전혀 이루어지지 않고 있다. 이런 상황에서 규제완화를 주장하는 것은 어불 성설이다.수산물뿐 아니라 해수, 퇴적물, 해양생물 전반에 대한 장기적 조사와 데이터 축적이 필요하다. 생물농축의 경우 시간이 필요하기 때문에 장기적 안전성이 확인될 때까지 수입은 중단되는 것이 원칙이어야 한다. 경제·외교 협력 논의와 식품 안전 문제를 분리해, 협상 과정에서 안전이 양보되지 않도록 해야 한다. 이재명 정부의 외교에 이런 원칙들이 지켜져야 한다.고이즈미 농림수산상의 방한은 한일 간 농업·식품 협력 확대와 일본산 수산물 규제 완화 요구가 동시에 제기된 상징적인 순간이었다. 그러나 협력 의제의 확대가 국민 건강권을 희생하는 형태로 진행된다면 이는 심각한 사회적 갈등을 초래할 수 있다. 경제와 외교는 변할 수 있지만, 국민의 안전과 건강은 타협할 수 없다. 정부가 이 원칙을 지키며, 장기적이고 과학적인 검증을 바탕으로 일본과의 관계를 조율하는 곳이 지금 시점에서 가장 중요한 과제다.