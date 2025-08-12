최혁진 "김건희-윤석열 비리 진짜 몸통 김충식, 특검해야"

큰사진보기 ▲기자회견문 낭독 중인 최혁진 의원김충식 의혹 관련 특검법 발의 기자회견에서 회견문을 낭독하는 최혁진 의원 ⓒ 국회tv 영상 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 11일, 국회 소통관에서 '김충식 관련 의혹 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안' 발의 공동 기자회견이 열렸다. 최혁진 의원(비례, 무소속)이 대표 발의한 이번 법안에는 총 13명의 의원이 공동 서명했다.최혁진 의원은 "김충식은 단순한 민간인이 아니라 검찰·법원·관료·종교 세력과 오랜 유착을 맺어온 실세"라며 "윤석열 전 대통령 일가의 핵심 사적 네트워크로 작동해왔다"고 주장했다. 그는 "기존 '김건희 특검법'이 김건희 직접 비위에만 한정돼 김충식 관련 의혹은 수사 사각지대에 놓였다"며 "독립된 특별검사를 임명해 전방위 수사가 필요하다"고 강조했다.법률안 제안 이유에 따르면 김충식은 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 씨와 그 가족과 밀접하게 연루됐다는 의혹을 받는 중이다. 그 범위는 사법 거래부터 마약 밀수, DMZ 개발 특혜, 문화재 불법 거래, 국정 개입에 이르기까지 방대하다.법률안은 ▲ 삼부토건 주가조작(약 369억 원 부당이득 의혹) ▲ DMZ 군사보호구역 특혜 확보 ▲정대택 사건 개입 및 사법부 유착 ▲ 초대형 마약 밀수·은폐(300kg, 시가 1조 7천억 원 규모) ▲ 비선 실세·국정 개입 ▲ 문화재 반환 과정의 불법 외교 개입 ▲ 관련 사건 은폐·방해 등 2차 범죄 ▲ 수사 중 인지된 기타 범죄(허위공문서 작성, 탈세, 위증 교사 등) 등 8대 수사 대상을 명시했다.최 의원은 "이 사건들은 국가 시스템 전반을 훼손하는 복합적 권력형 범죄"라며 "기존 수사기관이나 김건희 특검만으로는 실체 규명이 어렵다"고 말했다. 그는 "김충식 특검은 법치와 정의를 지키는 마지막 방화벽"이라며 "끝까지 관철시키겠다"고 밝혔다.