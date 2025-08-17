5.18현장에서 분신한 홍기일 열사

큰사진보기 ▲ 노동자 홍기일의 모습 ⓒ 참여사회 관련사진보기

8.15를 맞이하는 뜨거운 무등산이여!

그토록 울부짖으며 부르짖던 민주가 자유가 뜨거움의 아픔으로 5년이 흐른 이 시점에서 아픔을 아픔으로 느끼지 못하는 이 현실에 무등을 보기가 부끄러울 뿐입니다.

4강의 각축장에서 미국은 미국의 안보를 위한 한국의 핵 기지화와 일본의 경제적 침략의 한계를 넘어 군사적(문화적) 침략에 우리 민족은 생사의 갈림길에 서 있습니다.

더욱 가증스러운 것은 전두환 군사정권이 정권을 유지하기 위하여 일본의 대한침략의 길을 더욱 개방함으로써, 우리들의 사상과 주체성이 서서히 허물어짐으로써 이 현실의 8.15의 의미가 부끄러울 뿐입니다. 현 정권의 무책임한 정책으로 인하여 날로 가속화되어가는 제국주의에의 경제적 종속은 농촌과 도시산업의 파괴로서 서서히 완급하게 말라죽고 있습니다.

우리는 깨어나야 합니다.

대오 각성을 해야 합니다 온갖 억압의 배고픔보다 우리 스스로 참여하는 민주주의 속의 배고픔에 나아가야 합니다. 더욱 무서운 것은 우리들의 주체성이 아주 결여되어 있습니다.(저 사랑하는 동생과 어린 자식의 눈동자를 보십시오). 침묵에서 깨어나야 합니다. 마취에서 깨어나야 합니다. 대담해야 합니다. 뭉쳐야 합니다.

민주주의 만세!

민주주의 만세!

민족통일 만세!

무등을 사랑하는 홍기일

우리의 요구

1. 순국열사의 시체를 강압으로 탈취해간 현 정권의 책임자는 물러가라.

1. 권력의 하수인이 되어 파렴치한 만행을 진두 지휘한 전남경찰국장 및 광주경찰서장을 즉각 파면하라.

1. 광주사태의 진상을 규명하여 광주의 원한으로 죽어가는 생명이 더 이상 없도록 근본적인 조치를 취하라.

1. 홍 열사의 묘소는 당연히 망월동 광주 영령들 무덤 곁으로 옮기고 그곳을 성역화 하라.

1. 홍 열사의 유족은 국가원호법에 따라 온가족이 국가적 예우로 여생을 편히 살 조치를 취하라.

1. 홍 열사가 주장한 내용을 한마디도 보도치 못한 광주일보를 전 시민이 합세하여 불매운동을 벌이자.

1985. 8. 23

전남 민주청년운동연합 광주구속자협의회

5.18의거유족회

5.18의거부상자회

