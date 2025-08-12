경남 곳곳 일본군 '위안부' 기림일 행사 열린다

큰사진보기 ▲창원마산 오동동 문화거리에 있는 일본군 위안부 피해자를 기리는 인권자주평화다짐비. ⓒ 윤성효 관련사진보기

광복 80주년에 일본군위안부기림일을 맞아 경남지역 곳곳에서 기림행사가 열린다. 일본군위안부할머니와함께하는 마창진시민모임과 통영시민모임, 일본군위안부강제성노예피해자 진주평화기림사업회는 각각 행사를 연다.진주평화기림사업회는 14일 오전 진주교육지원청 대강당과 뜰에 있는 평화기림상 앞에서 행사를 연다. 이 행사는 진주시와 진주교육지원청이 후원한다.대강당에서는 일본군 위안부 관련 책 전시를 하고, 압화책갈피 만들기와 할머니께 편지쓰기 등이 열린다. 이어 열리는 행사는 <꽃할머니>의 그림책 읽기, 편지 낭독, 성명서 발표 순서로 진행된다.진주평화기림사업회는 "제13차 세계 일본군'위안부' 기림일 맞이 진주 기림의 날은 일본군성노예제 피해자에 대한 추모와 지역민과의 기억연대를 위해 진행하며, 기억행동과 기림행동, 헌화식으로 진행된다"라고 했다.이들은 평화기림상을 찾아 묵념과 헌화를 한다. 진주교육지원청 뜰에는 시민 성금으로 평화기림상이 세워져 있다.통영거제시민모임은 같은 날 오후 통영 남망산 조각공원 입구에 있는 정의비 앞에서 "추모제"를 열고 이어 "세계일본군위안부기림일 기념식-세계공동행동"을 진행한다.이 단체는 13일부터 이달 말까지 정의비 앞에서 "진실의 소리 공명전"이라는 제목으로 전시회를 연다.또 이 단체는 "일본군 위안부와 해방"을 주제로 9월 20일 오후 통영시립박물관 세미나실에서 박정애 동북아역사재단 연구위원(일본군'위안부'피해자와 해방: 지속되는 고통과 생존 이야기)과 이지은 서울대 선임연구원(해방기, 증언보다 먼저 도착한 '소문')을 초청해 강연회를 연다.통영거제시민모임은 "광복 80년을 맞는 지금, 생존피해자는 이제 단 여섯 분이다"라며 "눈앞에 다가온 생존피해자 없는 시대에 가열찬 기억투쟁과 함께 가해국 일본, 피해국 한국 정부를 향한 국가책임을 물어 피해자의 온전한 인권명예회복이 이루어질 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.마산창원진해시민모임은 같은 날 저녁 창원마산 오동동문화관장에서 "일본군 위안부 피해자 기림일, 인권자주평화다짐비 건립 10주년 기념 시민대동문화제"를 연다. 문화제는 피해자 영정 모심을 시작으로 추모사, 문화공연, 대동한마당 등의 순서리 진행된다.