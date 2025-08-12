"'고국에 묻어 달라'... 평전 한 줄이 85년 만의 귀향 만들었다"

▲문양목 지사의 유해인도 법률위임인으로 문 지사의 유해를 파크뷰묘지로부터 인도받는 최 변호사문양목 지사의 유해봉환 법률대리인인 최홍일 변호사가 현지시간 8일 파크뷰 묘지로부터 문 지사의 유해를 인도받고 있다. 최 변호사는 문 지사의 유해를 이수연 상임이사에게 다시 인도했고, 이 상임이사는 국가보훈부에 최종 인도했다. ⓒ 김동이 관련사진보기