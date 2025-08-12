"민주경찰 1호는 김구선생" 경찰의날 변경을 제안한다

큰사진보기 ▲초기 미군정 경찰 수뇌부 모습 ⓒ 임영태 관련사진보기

"대한민국 경찰의 뿌리인 임시정부 경찰의 초대 경무국장 백범 김구 선생과, 그 뒤를 이어 나라와 국민을 위해 헌신했던 경찰들의 발자취를 발굴·계승하여 민주·인권 ·민생경찰의 정신으로 삼겠습니다."

큰사진보기 ▲경찰청 누리집에는 김구 선생을 '대한민국 1호 민주경찰'로 명명하고 있다. ⓒ 경찰청 누리집 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 민족문제연구소 기획실장이다.

광복 80년 기념사업이 한창이다. 그러나 윤석열 국가보훈부가 기본적인 틀을 짜 놓은 터라 그런지 크게 눈에 띄거나 특별히 의미를 부여할만한 사업은 찾기 힘들다. 집권 내내 독립운동 폄훼와 역사왜곡을 일삼은 윤석열 3년이었기에 광복 80년은 휘발성 이벤트보다는 일상 속에서 독립운동을 기억하고 작은 것부터 잘못된 역사를 바로잡는 계기가 되어야 한다.그런 차원에서 '경찰의 날' 변경을 제안한다. 현재 경찰의 날은 1945년 10월 21일 미군정청 안에 경무국(1946년 1월부터 경무부)이 설치된 날을 기원으로 삼고 있다. 한마디로 대한민국 경찰의 뿌리는 미군정이라는 것이다. 게다가 초대 경무국장 조병옥은 어떤가. 친일경찰을 pro-JAP(친일파)이 아닌 pro-JOB(전문 직업인)이라는 궤변으로 옹호했으며 그 결과 악질 친일경찰들이 미군정을 거쳐 한국 경찰의 주류가 되었다. 이 과정에서 칼빈 소총을 앞세운 조병옥과 친일경찰들은 10월 대구항쟁, 제주 4.3, 여순 사건 등에서 무수한 민간인을 학살했다.이승만 독재는 물론 박정희, 전두환, 노태우 정권을 거치며 '민중의 몽둥이'라고 비난받던 경찰은 오랫동안 친일과 독재의 오명에서 벗어나야 한다는 안팎의 목소리에 직면했다. 그 결과 2018년 문재인 대통령은 백범기념관에서 경찰의 날 기념식을 열면서 "1919년 8월 12일, 김구 선생은 대한민국 임시정부 초대 경무국장에 취임해 대한민국 경찰의 출범을 알렸다"고 말했다.3.1운동 100주년인 2019년, 경찰청은 임시정부의 내무부 산하 경무국이 한국 경찰의 뿌리이며 초대 경무국장 백범 김구 선생을 '민주경찰 1호'라고 명명했다. 또한 김구 선생이 경무국장으로 임명된 8월 12일에는 경찰청 로비에, 같은 해 12월 27일에는 경찰대학에 각각 선생의 흉상을 제막했다.현재 경찰청 누리집에도 이렇게 쓰여있다.임시정부를 계승한다면서 굳이 10월 21일을 고집할 이유는 없다. 마땅히 경찰의 날을 변경해야 한다. 다만 김구의 경무국장 취임일인 8월 12일로 정할지, <대한민국임시정부장정>에 경무국 직제를 규정한 1919년 4월 25일을 기념할지는 논의가 필요하겠다.광복80년이자 국민주권시대 원년에 대한민국 경찰은 미군정과 조병옥, 임시정부와 김구 중 누구를 자신의 뿌리로 삼을 것인가. 기념일 변경은 국회 입법 사항이 아니라 국무회의 의결이면 족하다.