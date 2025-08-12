트럼프 "푸틴에 종전 요구... 영토 교환 생각 들어볼 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 일대일 회담을 할 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 11일(현지시각) 백악관에서 기자들에게 "우리는 건설적인 대화를 할 것"이라며 "푸틴 대통령에게 이 전쟁을 끝내야 한다고 말할 것"이라고 전했다.이어 "그 다음은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 푸틴 대통령의 회담이 될 것이고, 나도 참여할 수도 있다"라면서 "그들이 나를 필요로 하면 그곳에 있겠지만, 나는 두 정상 간 회담을 만들어주고 싶다"라고 말했다.트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 간에 "영토 교환"과 "국경선 변경"이 이뤄질 것이라면서 "우리는 푸틴 대통령이 무슨 생각을 하는지 일단 들어볼 것"이라고 설명했다.아울러 "그것이 공정한 거래라면 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO) 정상들, 그리고 젤렌스키 대통령에게도 공개하겠다"라며 "존중의 표시로 젤렌스키 대통령에게 가장 먼저 연락할 것"이라고 덧붙였다.다만 "내가 합의를 성사시키지는 않을 것이다. 그것은 내가 할 일이 아니다"라면서 "나는 휴전을 원하고, 양쪽을 위해 최선의 합의가 이뤄지기를 바란다"라고 밝혔다. 그러면서 "다음 회담에는 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 모두 참석해야 한다"라고 강조했다.또한 푸틴 대통령과의 회담 결과에 대한 전망을 묻자 "좋을 것 같지만, 나쁠 수도 있다"라며 신중한 모습을 보이기도 했다.그러면서 이번 회담을 '탐색전'(feel-out meeting)으로 규정하면서 "어쩌면 시작 후 2분 만에 합의가 이뤄질지 아닐지 알 수 있을 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 영토를 양보할 수 없다고 강경한 입장을 밝힌 것에 불만을 표출하기도 했다 그는 " 젤렌스키 대통령이 (영토를 바꾸려면) 헌법 승인을 받아야 한다고 말한 것이 거슬렸다"라며 "전쟁을 벌여 사람을 죽게 하는 것은 승인 받았고, 영토 교환은 승인이 없다는 것인가"라고 지적했다.하지만 젤렌스키 대통령은 이날도 소셜미디어에 "지난 한 주 동안 러시아는 1천 발이 넘는 폭탄과 거의 1400대의 드론으로 우크라이나를 공격했다"라고 밝혔다.이어 "전쟁을 계속하려는 러시아에 더 강력한 국제적 압박이 가해져야 한다"라며 "살인을 중단하기를 거부하는 러시아가 어떤 보상이나 혜택도 받아서는 안 된다"라고 주장했다. 그러면서 "양보로 살인자를 설득할 수는 없다"라고 거듭 강조했다.한편, 트럼프 대통령은 이날 만료되는 중국과의 '관세 유예'를 연장할 것이냐는 질문에 "더 지켜보자"라면서 "우리는 중국과 잘 지내왔다. 시진핑 주석과 나의 관계는 매우 좋다"라고 연장 가능성을 시사했다.또한 미국 정부가 엔비디아 인공지능(AI) 반도체의 중국 수출을 허가한 것에 대해서는 "중국이 이미 가지고 있는 구형 칩"이라며 엔비디아의 최신 반도체인 블랙웰의 성능을 낮추면 수출이 가능할 것이라고 밝혔다.앞서 트럼프 행정부는 엔비디아와 AMD가 수익의 15%를 미국 정부에 내는 조건으로 중국 수출을 다시 허가했다.그러나 일각에서는 트럼프 대통령이 국가 안보를 이유로 수출을 제한했으나, 수익금을 받는 조건으로 수출을 허가하는 것은 앞뒤가 맞지 않다는 비판이 나왔다. 이에 대해 중국에는 성능이 떨어지는 반도체를 수출하기 때문에 기술 유출을 걱정하지 않아도 된다는 것이 트럼프 대통령의 주장이다.