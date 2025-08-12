"차별받지 않고, 고공에 오르지 않아도 되는 세상되길"

큰사진보기 ▲통일대행진단 단원들이 박정혜 지회장에게 노래 '바위처럼' 율동 공연을 했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

2025 8기 대학생 통일대행진단은 지난 11일 경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장에서 노동자 간담회와 연대문화제를 진행했다.2022년 구미시 한국옵티칼하이테크 공장에서 화재가 일어났다. 모기업인 일본 닛토덴코는 공장을 폐업한 뒤 노동자들에게 해고를 통보했다. 이후 7명의 정리해고자가 평택 니토옵티칼로의 고용승계를 요구하고 나섰지만, 사측은 여전히 거부하고 있다. 이에 두 여성 노동자가 공장 위에서 고공농성을 이어갔으며, 현재는 박정혜 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 11일 기준 582일째 농성을 이어가고 있다.통일대행진단은 한국옵티칼하이테크지회 조합원들과 간담회를 진행했다.고용 승계와 함께 외투자본의 횡포를 막기 위한 니토방지법의 제정 현황, 박정혜 지회장의 고공농성 투쟁, 감동적이었던 연대의 순간 등에 대한 질의응답이 있었다.이어서 582일째 고공농성 중인 박정혜 지회장이 볼 수 있도록 연대문화제를 진행했다. 참가자들이 다 함께 바위처럼 율동 공연을 했다. 이어서 최영주 단원이 박정혜 수석부지회장에게 편지를 낭독했다.최영주 단원은 "혼자만을 위해 싸우는 게 아니라 우리 같은 예비 노동자들, 이미 고통받는 노동자들을 위해 끝까지 투쟁할 것을 결심하고 투쟁하는 박정혜 지회장을 보며 학생들도 더 뜨겁게 투쟁해야겠다고 느꼈다"라고 말했다.이어 발언자로 나선 신혜선 단원은 "그냥 거리에 있기만 해도 힘든 이 날씨에, 또 폭우에는 천막이 뒤집어지기까지 하는 이 극심한 상황에 노동자들의 외침은 고용의 문제를 넘어선 생존의 문제"라고 주장했다. 그러면서 "노동자들이 요구하는 고용 승계는 단순히 직장을 되찾는 문제가 아니다"라며 "이 싸움은 노동자들의 존엄성을 지키는 싸움이자 더 나아가 모두의 권리를 지키는 싸움이다"라고 힘주어 말했다.조서영 총단장은 "말도 안 되는 노동 현실을 바꾸고 싶다. 더 이상 노동자들이 일하다 죽지 않는 세상, 노동자가 사람답게 살 수 있는 세상을 만들어야 한다"라며 "그러니 우리가 뭉쳐야 한다. 노동자와 학생이 힘을 모으면 반드시 승리한다"라고 외쳤다. 그러면서 "가장 앞장에서 세상을 바꿔나가는 우리 대학생들이, 세상의 주인인 노동자들과 함께 연대하여 싸우겠다"라며 "싸워서 반드시 승리를 쟁취하자"라고 호소했다.발언에 이어서 대진연 예술단 '빛나는 청춘'의 '연대투쟁가'와 '너와 내가' 노래 제창이 있었다.배태선 민주노총 국장은 "광복 80년, 일본 외투기업으로부터 해방되지 못하고 탄압받는 노동자들이 36년간 그대로 여기에 있다"라며 "이 투쟁이 한국옵티칼 노동자들의 고용 승계만이 아니라 한국 사회에서 그간 40년간 횡행했던 외투자본들의 책임을 묻는 투쟁으로 승리할 수 있도록 함께 힘을 모아주시면 감사하겠다"박정혜 수석부지회장은 단원들에게 "학생들이 앞으로 노동자로 살아가면서 고공에 오르지 않아도 되는 세상, 차별받지 않고 누구나 행복하게 일하며 살 수 있는 세상을 위해 함께 노력하고 목소리 내면서 바꿔보면 좋겠다"라고 말했다.끝으로 박정혜 수석부지회장에게 드리는 편지와 그림 선물을 전달하는 시간이 있었다.통일대행진단은 이후 대구 동성로에서 1인 시위, 유인물 배포, 서명받기, 문화제 등의 실천을 진행했다. 많은 시민들의 관심과 참여가 있었다.