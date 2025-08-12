'한국-베트남 정상회담'서 평택시-다낭시 우호교류합의서 교환

큰사진보기 ▲이재명 대통령(오른쪽 두 번째)과 또 럼 베트남 서기장(왼쪽 두 번째)이 지켜보는 가운데 정장선 평택시장(오른쪽 첫 번째 )과 응우옌 반 꽝 다낭시 당서기(왼쪽 첫 번째)이 '우호교류협의서'를 교환하고 있다. ⓒ 평택시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '로컬라이프'(www.locallife.news) 와 '세무뉴스'(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

평택시와 베트남 다낭시는 11일, '한국-베트남 정상회담' 부속행사로 우호교류합의서를 교환했다.이날 교환식은 이재명 대통령과 또 럼(To Lam) 베트남 서기장이 지켜보는 가운데 정장선 평택시장과 응우옌 반 꽝(Nguyen Van Quang) 다낭시 당서기이 합의서를 교환하는 방식으로 진행됐다.앞서 지난 4월에도 양 지방정부는 우호교류합의서를 체결한 바 있지만, 다낭시가 지난 7월 중앙직할시로 승격됨에 따라 이번 교환식이 다시 마련됐다는 설명이다.특히, 합의 내용이 지난 4월에 비해 확대되고 구체화 됐다. 지난 합의서에 담은 경제·교육·문화·체육 분야 외에도 미래산업 및 환경 분야에서의 협력이 포함됐으며, 양 도시 자유무역지대 개발 지원과 촉진, 반도체·인공지능 등 첨단산업 분야 협력 강화 등 구체적인 내용도 담겼다.이번 교환식과 관련해 평택시는 "정상회담에서는 흔치 않게 지방정부 간 교류 행사가 개최된 것은 양국이 국가 간 협력의 폭과 깊이를 지방정부까지 확대하겠다는 의도로 풀이된다"며 "실제로 평택시와 다낭시의 협력 체계는 한국과 베트남의 다층적 외교 네트워크를 견고히 하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.또한, 정장선 시장은 "베트남의 성장 가능성이 커지고, 우리나라와 상생할 수 있는 부분이 많아 평택시는 다낭시와 땀끼시 등 베트남의 주요 도시와 신뢰를 쌓아왔다"며 "국가정상급 외교 무대에서 지방정부의 교류 행사가 진행된 것도 두 정부가 각 지역과 산업 현장에서의 실질적인 협력이 필요하다고 인식하기 때문이다"라고 설명했다.이어 정 시장은 "평택시는 다낭시와 적극 협력해 공동의 이익을 창출해 내는 등 지방정부 간의 모범적인 협력 사례를 만들어가겠다"고 밝혔다.페이스북을 통해서도 정 시장은 정상회담에서의 합의서 교환 소식을 전하며 "양국이 국가 간 협력의 폭을 지방정부까지 확대하려고 하는 것이다"라고 평가하며 "앞으로 다낭시와 적극 협력해 공동의 이익을 창출해 내는 등 지방정부 간의 모범적인 협력 사례를 만들어 가겠다"고 강조했다.교환식 하루 전인 10일, 정장선 평택시장과 다낭시 서열 1위인 응우옌 반 꽝 당서기는 서울에서 만나 간담회를 갖고, 향후 실행계획을 논의했다.간담회에서 양측은 ▲반도체·자유무역지구 분야 전문가 파견 ▲정례 교류회 개최 ▲탄소중립 등 환경 분야 협력 확대 등에 의견을 모은 것으로 전해졌다.평택시와 다낭시는 이번 교환식을 계기로 양 도시의 지속 가능한 발전을 위한 구체적인 사업을 속도감 있게 추진한다는 방침이다.한편, 다낭시는 지난 7월 1일 베트남의 행정 개편에서 꽝남성과 통합돼 중앙직할시로 승격된 바 있다. 통합에 따라 다낭시의 면적은 1만 1860㎢로 기존보다 10배 가까이 증가해 경기도 면적(1만 200㎢)보다 커졌고, 인구도 127만 명에서 300만 명으로 증가했다.