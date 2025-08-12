메뉴 건너뛰기

일 수산상, 한국 외교장관에 "일 수산물 수입규제 철폐해달라"

민족·국제

25.08.12 06:32최종 업데이트 25.08.12 06:32

고이즈미 농림수산상, 조현 외교부 장관에 요구... 이례적 만남

조현 외교부 장관과 고이즈미 신지로 일본 농림수산상의 회담을 보도하는 일본 NHK 방송
조현 외교부 장관과 고이즈미 신지로 일본 농림수산상의 회담을 보도하는 일본 NHK 방송 ⓒ NHK

한국을 방문한 고이즈미 신지로 일본 농림수산상이 11일 조현 외교부 장관을 만나 일본산 수산물에 대한 수입 규제 철폐를 요구했다.

고이즈미 농림수산상은 조 장관과 회담 후 기자들에게 "일본에 오는 한국인 관광객 대부분이 일본의 안전하고 맛있는 식품을 즐기고 있다"라며 "일본산 식품에 대한 신뢰를 충분히 회복하고 있다"라고 밝혔다.

그러면서 "수입 규제 철폐를 위해 양국 관계 부처 간 의사소통이 신속하게 진행되기를 강력히 기대한다"라며 "과학적으로 검증을 진행해 나가면 양국 간의 이해는 반드시 얻을 수 있다"라고 강조했다.

일본 NHK 방송에 따르면 일본 정부 측 관계자는 "일본의 농림수산상이 한국 외교부 장관을 만나는 것은 이례적"이라고 전했다.

고이즈미 농림수산상은 조 장관과 회담이 성사된 것에 대해 "한일 관계를 추진, 발전시켜 간다는 메시지로 전해질 것"이라는 의견을 밝혔다. 그러나 수산물 수입 규제 철폐 요구에 조 장관이 어떤 반응을 보였는지는 전하지 않았다.

다만 연합뉴스에 따르면 한국 외교부 당국자는 구체적 사항에 대해 확인해줄 수 없다면서도 "우리 정부는 일본산 수산물 수입 규제 완화를 위해서는 일본산 식품 안전에 대한 한국 소비자의 신뢰 회복이 필요하다는 입장"이라며 사실상 거부 의사를 밝힌 것으로 보인다.

조현 외교부 장관과 회담 후 고이즈미 신지로 일본 농림수산상의 기자회견을 보도하는 일본 NHK 방송
조현 외교부 장관과 회담 후 고이즈미 신지로 일본 농림수산상의 기자회견을 보도하는 일본 NHK 방송 ⓒ NHK

한국은 일본의 후쿠시마 원자력발전소 폭발 사고와 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 해양 방류에 따라 2013년 9월부터 후쿠시마를 비롯한 인근 8개 현 수산물의 수입을 규제하고 있다.

현재 일본산 수산물 수입을 규제하거나 금지하고 있는 국가 및 지역은 한국, 중국, 홍콩, 마카오 등 4곳이다.

외교부는 조 장관은 고이즈미 농림수산상과의 회담에서 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 양국 관계를 보다 견고하고 성숙하며 미래지향적으로 발전시켜 나가기 위해서는 각급에서의 활발한 소통이 필요하다고 말했다고 전했다.

교도통신은 이재명 대통령이 이달 말 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담을 하기로 조율 중이라면서 고이즈미 농림수산상이 이례적으로 한국 외교부 장관을 만난 것을 두고 "(정상회담에 앞서) 사전 포석을 놓은 것"이라고 분석했다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의 및 한중일 농업장관회의 참석차 한국을 방문한 고이즈미 농림수산상은 고이즈미 준이치로 전 총리의 아들로 자민당 중의원과 환경상 등을 지냈다.

최근 이시바 총리가 연이은 선거 참패로 퇴진 압박을 받으면서 고이즈미 농림수산상이 유력한 차기 총리감으로 꼽히고 있다.

