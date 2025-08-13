전설의 핑매바위, 200톤짜리를 어떻게 옮겼을까

[이전 기사 : 사약 직전 그가 남긴 말 "나라를 내 집처럼 걱정했노라"
강과 함께 쌓인 시간과 사람들의 이야기를 따라가는 여정은 기원전 15~3세기, 청동기 시대로 향한다. 그 끝에서 기다리는 곳은 전남 화순 대곡리 청동기 유물 발굴지와 고인돌 유적지. 이곳의 거대한 무덤들은 무엇을 전하고, 그 흔적은 오늘의 우리에게 어떤 이야기를 들려줄까.
인류가 구석기와 신석기를 지나 청동기 시대로 나아가며 남긴 변화의 발자취, 그 한 자락이 바로 이곳 대곡리에 남아 있다. 움집 생활과 사냥의 구석기, 농경과 토기의 신석기를 거쳐, 청동기 시대 사람들은 금속 도구를 다루고 거대한 고인돌을 세우며 공동체의 힘과 권위를 드러냈다.
3000년 전 사람들의 흔적을 담은 유물
대곡리 청동기 유물 발굴지는 그 시절 삶의 풍경을 고스란히 간직한 창고 같다. 날이 선 청동검, 정교한 무늬의 거울, 손바닥만 한 방울까지… 3000여 년 전 이 땅의 사람들이 어떤 기술과 신념으로 살아갔는지 말없이 증언한다.
지난 7일 오후, 능주 조광조 유배지 답사에 이어 대곡리 청동기 유물 발굴지로 향했다. 지석로 도로변에 활짝 핀 무궁화 꽃 사이로 스치는 바람 속에, 오래 전 이 땅에 살았던 사람들의 숨결이 겹겹이 스며드는 듯했다.
발굴지는 지석천 옆 완만한 구릉 위에 자리하며, 강 건너 불과 2km 남짓한 곳에는 화순 고인돌 유적지가 있다. 두 곳 모두 지석천을 끼고 있어, 예로부터 이 강이 삶과 문화를 품어온 터전임을 느끼게 한다.
1971년 겨울, 전남 화순군 도곡면 대곡리 중한실 마을. 한 주민이 집 담 밖에서 배수로를 파던 순간, 흙 속에서 반짝이는 금속 조각들이 모습을 드러냈다. 세형동검, 잔무늬 거울, 팔주령, 쌍두령, 도끼, 새기개… 모두 11점. 한때 엿장수 보퉁이에 담길 뻔 했지만, 전남도청에 신고되면서 국립문화재연구소의 발굴로 이어졌다.
현장에 서니, 이곳이 단순한 발견지가 아니라 수천 년의 시간을 품은 무대였음을 실감한다. 유적은 청동기 시대의 돌무지 널무덤이었다. 2단으로 판 구덩이에 길이 약 180cm, 너비 약 60cm의 통나무관을 넣고, 그 위에 3~4단의 돌을 차곡차곡 올려 봉분을 덮은 구조다.
진열장 속에서 보던 유물과 실제 발견지를 함께 떠올리니, 그 의미가 한층 깊어진다. 날이 예리한 세형동검, 섬세한 문양이 살아 있는 잔무늬 거울, 은은한 울림을 품었을 방울까지... 이 모든 것은 청동기 시대 지배층의 권위와 부, 그리고 공동체의 힘을 고스란히 전하고 있었다.
화순고인돌은 도곡면 효산리에서 춘양면 대신리까지, 보검재 계곡을 따라 596기가 밀집해 있다. 괴바위군 47기, 관청바위군 190기, 달바위군 40기, 핑매바위군 133기, 감태바위군 140기, 대신리 발굴지군 46기 등, 각각의 이름에는 저마다의 이야기와 전설이 깃들어 있다.
평야와 구릉, 마을 안팎까지 고인돌이 퍼져 있어 이 일대가 선사 시대부터 삶과 죽음, 그리고 권력의 무대였음을 실감하게 한다. 고인돌 문화 공원에서 대신리 발굴지까지 이어지는 핑매바위 코스(왕복 8km)를 걸으며, 고인돌의 역사와 특징, 축조 과정을 살펴본다.
고인돌은 선사시대에 만들어진 거대한 무덤으로, 당시 지배층이나 공동체의 지도자를 위해 축조되었다. 땅을 파서 시신을 안치할 무덤방을 만들고, 그 위에 커다란 돌을 덮개돌로 올려 봉분을 대신했다. 이 과정에는 많은 사람의 노동과 기술이 필요했으며, 이는 공동체의 힘과 사회 구조를 보여주는 중요한 단서가 된다.
그중에서도 화순 고인돌 유적은 규모와 보존 상태가 뛰어나며, 특히 핑매바위는 길이 7m, 높이 4m, 무게 200톤이 넘는 세계 최대급 덮개돌로 유명하다. 이렇게 거대한 돌이 채석장에서 이곳까지 옮겨진 과정은 여전히 불가사의다.
고인돌 축조는 먼저 평탄하고 배수가 좋은 자리를 고른 뒤, 덮개돌을 채석하거나 구해 운반로와 통나무 레일을 이용해 많은 사람들이 힘을 합쳐 옮겼을 것으로 추정된다. 핑매바위 역시 이러한 방식으로 축조되었을 가능성이 크다.
이렇듯 화순 대곡리와 고인돌 유적은 수천 년 전 사람들의 삶과 기술, 공동체의 힘을 증언하는 거대한 유산이다. 고창·화순·강화의 고인돌 유적은 2000년 세계 유산에 등재되어, 전 인류가 함께 보호해야 할 탁월한 문화유산으로 공인되었다.