풀보다 폐비닐과 싸우는 농사, 이래도 괜찮을까요

지난 달 집중 호우로 충청권에 큰 피해가 있었다. 조그만 주말 텃밭이 걱정되어 비가 오는 중에 시골로 향했다. 도착해 보니 밭 주변의 도랑이 막히고 밭 둑이 무너지는 등 소소한 피해가 있었지만 눈에 띄는 것은 쓸려 온 흙과 돌덩이들 사이에 섞인 비닐이었다.아마 영농 폐비닐일 텐데 양이 적지 않았다. 어디서부터 시작되었는지 도랑을 거슬러 올라가보니 휩쓴 물길에 모습이 드러난 비닐 더미가 보였다. 순간 환경운동가의 설치미술인가 하는 착각이 들 정도로 강렬했다.생명이 존재할 수 있는 지구 생태계가 갖추어진 이래 비가 오는 것은 인간 영역 밖에 있는 자연 현상이었다. 경험과 기록이 쌓여 비가 언제, 얼마나, 어떻게 내리는지 이해가 있었고, 이에 따라 적절히 대비하면 되는 것이었다. 간혹 큰 피해를 주면 이례적인 현상으로 여겼지만 주기가 짧아지고 반복되면서 일상이 되었다.그러니 대부분 기상이변과 기후위기라는 말에 더는 경각심을 느끼지 않는다. 오히려 그런 자연 현상에 사나울 폭(暴) 자를 붙여 폭염 또는 폭우라며 '사납다'는 오명을 씌웠다. 예측 불가능한 기상 이변의 원인이 지구 온난화라는 것을 모르는 이가 없다. 지구 온난화의 주범은 과도한 탄소 배출이다. 18세기 산업화 이후 급속도로 진행된 경제 성장과 물질적 풍요는 탄소 배출을 수반하는 화석 연료의 무제한적인 사용으로 가능했다.그 사용 정도가 지구 자정 능력의 한계를 넘는 단계에 이르렀다. 이에 대한 반동으로 탈성장에 대한 논의가 있으나 자본주의자, 성장주의자 등 환경에 중대한 영향을 끼치는 정책 결정권자들의 관심을 끌지 못한다.집중호우로 지구의 살갗이라 할 수 있는 지표면의 흙이 쓸려 나간 뒤 드러난 비닐 더미는 자연의 관점에서 보면 인간이 지구에 가한 '사나운 행위'다. 폭우나 폭염이라는 단어를 지은 방식을 따르면 이는 사람이 자연에 가한 폭행이다. 그 인간의 행위가 돌고 돌아 폭염과 폭우라는 현상으로 그 원인 제공자에게 돌아오는 것이다.개인은 개인대로, 기업을 기업대로, 국가는 국가대로 그 처지에 맞는 수준에서 사나운 행위를 멈추지 않는다. 그 인과 관계를 몰랐기 때문이라는 것은 변명에 지나지 않는다. 준 대로 돌려받고 뿌린 대로 거두는 것은 아직 유효한 자연의 이치다.한국환경공단의 통계에 따르면 2022년 발생한 영농 폐비닐은 31만 4507톤이다. 이 가운데 약 64.7%인 20만 3509톤이 수거되었고 18만 410톤이 재활용되었다. 수거 되지 않거나 재활용되지 못한 13만 4097톤은 시멘트 공장이나 발전소의 연료로 소각되거나 불법으로 소각 또는 매립되었을 것이다. 소각이든 매립이든 토양, 수질, 대기 오염이 뒤따르는 것은 불을 보듯 뻔하다.환경운동가는 되지 못하지만 기후위기에 대한 우려는 있다. 때문에 작은 주말 텃밭에서의 일은 가능한 다양한 화학 제제와 일회성 농자재를 쓰는 관행 농법보다는 친환경적인 방식을 따르려 노력한다. 그러니 손 연장을 이용해 풀을 뽑아야 한다. 그런데 밭에 들어서면 풀보다 비닐이나 플라스틱 조각이 먼저 눈에 들어온다.크기가 1cm 내외의 작은 조각도 색과 모양에서 두드러져 쉽게 눈에 띈다. 흙 속에 뒹구는 비닐이나 플라스틱 조각은 독이나 다름없으니 내 입으로 들어갈 농산물을 생각하면 풀보다 먼저 눈에 띄고 먼저 손이 가는 것은 자연스럽다. 이 밭의 비닐이나 플라스틱은 농경지 주변에 불법 매립되거나 강 하류에 퇴적된 것들이 이번 집중 호우때처럼 드러나고 몇 해 동안 이리저리 떠밀리고 날리고 하는 중에 조각조각 찢어져서 섞여 들었을 것이다.국립생태원에 따르면 비닐이 분해되는데 최소 20년에서 최대 1천 년이 걸린다 하니 이 독소를 주워 내지 않고는 친환경 농법도 구호일 뿐이다. 농사뿐만 아니라 일상에서도 일회용품 사용을 줄이는 것이 최선이지만 사용해야 한다면 재활용을 염두에 두어야 한다. 인간이 지구에 가하는 사나운 행위를 멈추지 않는 한 폭염과 폭우로 돌려받는 것은 피할 수 없을 것이다. 그러니 폭염과 폭우를 견뎌야 하는 지금 기상이변을 탓하기 전에 그런 결과를 초래하는 일상의 행위들을 되돌아보면 좋겠다.