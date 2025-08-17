의사가 쓴 차트 훔쳐보니 '뱃살 충분', 이거 실화입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

여성시대 사연 당첨 상품이 곧 배달된다는 MBC 문자를 받았다.

"<여성시대> 당첨 상품이 곧 배달됩니다."

"잘하는 놈이 하면 되지, 뭘 따지냐! 너가 혀, 이놈아!"

'저렇게 심각한 것을 보니 문제가 생긴 것 아닐까?'

'뱃살충분'

큰사진보기 ▲인생이 버거울때 가벼운 웃음 한방이 무거운 어깨를 내려놓게 해준다. ⓒ 황의정 관련사진보기

며칠 전, MBC에서 문자가 왔다.순간 '내가 무엇에 당첨됐더라?' 싶었는데, 지난 7월 18일 아침 9시 20분 라디오에서 내 사연이 방송되던 순간이 떠올랐다.그날은 머리털 나고 처음 도전한 라디오 사연 공모였다.방송국 PD의 전화를 받았을 때는 순간 '보이스피싱 아니야?' 하고 긴장했지만, 다행히 진짜였다.아침 주방에서 설거지를 하다 말고 라디오에 귀를 기울였다. 스피커 너머로 양희은, 김일중 진행자의 목소리를 통해 내 사연이 소개되었다.그 순간, 삶 속에 작은 폭죽이 터지듯 마음이 벅차올랐다.사연 제목은 '우리 집에 남자 둘이 산다'였다.나는 완경을 해서 남자가 된 기분인데, 남편은 집안일을 척척 잘한다.신혼 초, 남편은 시어머니께 내 '집안일 못함'을 고자질을 한 적이 있다.그러자 시어머니께서 단호하게 말씀하셨다.순간 스튜디오도, 청취자도, 나도 웃음이 터졌다.그 순간 나는 확신했다. 웃음이야말로 사람을 살리는 힘이라는 것을.나의 웃음 철학은 사실 6년 전 병원에서 시작됐다.유방암 판정을 받고 가슴 복원 수술 상담을 받으러 갔을 때였다.의사 선생님이 나와 상담 후 심각한 표정으로 차트에 무언가 적었다.나는 불안감에 몸이 떨렸다.나는 덜덜 떨면서 의사 선생님이 자리를 비운 사이, 조심스럽게 차트를 몰래 들여다봤다.거기에는 네 글자가 선명하게 적혀 있었다.그 순간 참았던 웃음이 터졌다. 수술 재료가 넉넉하다는 뜻이었다.그렇게 생각하니 오히려 감사했고, 수술의 긴장감도 스르르 풀렸다. 이후 지독한 통증 속에서도 '뱃살충분'을 떠올리면 웃을 수 있었다.그때부터 나는 다짐했다. 하루에 한 사람이라도 웃겨보자고.얼마 전 읽은 책 <죽음의 수용소에서>에서도 같은 사실을 확인했다.끔찍한 상황 속에서도 사람들은 서로를 웃기려 애썼다. 유머는 고통을 견디게 해주는 '삶의 무기'였다.실제로 연구에 따르면 자발적인 웃음만으로도 스트레스 호르몬 코르티솔 수치가 약 32% 감소한다고 한다. 웃음은 단순한 감정이 아니라 몸과 마음을 지켜주는 면역력이다.인생이 버거울 때, 꼭 진지한 말만 필요한 건 아니다.가벼운 웃음 한 방이 무거운 어깨를 내려놓게 해 주고, 때론 "에라 모르겠다~!" 하며 어려운 장애물을 훌쩍 뛰어넘게도 한다.내 글 하나, 내 그림 하나가 누군가의 하루를 살짝 들어 올려주는 점프대가 된다면 그보다 더 행복한 일은 없을 것이다.그래서 나는 오늘도 다짐한다.하루에 한 사람이라도 웃기겠다고.웃음 하나로 견디는 힘을, 나도 받았듯이 이제는 누군가에게 돌려주고 싶다.당신의 오늘이 조금 가벼워진다면, 그것만으로 충분하다.