'김건희 집사' 내일 귀국... 특검팀, '스모킹건' 찾을까

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다.

'집사 게이트'의 핵심 인물 김예성씨가 12일 귀국할 것으로 알려졌다.복수의 언론보도에 따르면 김씨는 현재 체류하고 있는 베트남에서 내일(12일) 출발해 인천국제공항으로 입국할 예정이다.<연합뉴스>는 김씨가 12일 오전 9시 15분(현지시각) 베트남항공 비행기를 타고 현지에서 출발해 오후 4시 25분께 인천공항을 통해 입국할 것이라고 전했다.SBS도 "김씨가 베트남에서 출발하는 한국행 비행기표를 구매했다"면서 귀국 후에 특검 수사에 협조할 것이라는 김씨 측 입장을 함께 전했다.특검팀은 김씨의 신병을 확보해 조사에 착수할 것으로 보인다.김씨는 김건희씨 일가의 '집사'로 지목된 인물이다.김씨가 설립에 참여했던 렌터카 업체 IMS모빌리티가 자본잠식 상태였는데도 불구하고, 2023년 이뤄진 카카오모빌리티·한국증권금융·HS효성·신한은행·키움증권 등의 184억 원 투자가 대가성 아니냐는 것이 이른바 '집사 게이트' 의혹의 골자다.특검팀이 11일 공정거래위원회에 검사와 수사관을 파견해 압수수색 영장을 집행한 것 역시 '대가성 투자' 여부를 파악하기 위한 것으로 보인다.아울러 특검팀은 이들 기업의 투자액 중 46억 원이 김씨 부인 회사가 보유했던 IMS 지분 매입(구주)에 사용된 것을 두고, 실제로는 김건희씨 측에게 흘러간 것 아니냐는 의심을 하고 있는 것으로 알려져 있다.김씨의 진술을 통해 특검팀이 '스모킹건(결정적 증거)'를 찾게 될 지 귀추가 주목된다.