화순 동면 민간 동물 화장장, 주민 1,700명 반대에 무산

화순군 동면에서 추진될 예정이었던 민간 동물 장묘 시설(화장장·납골당) 설립이 주민 반대와 부적합 판정으로 무산됐다.해당 민간업체는 폐광 지역인 동면 구암리에서 10여 년간 영업을 중단한 폐모텔을 리모델링해 동물 화장장과 납골당을 운영할 계획으로 지난 7월 인허가를 신청했다. 장례식장 운영을 위해서는 숙박시설에서 장례시설로 용도 변경이 필요했다.해당 사실을 접한 인근 지역 주민들은 "폐광으로 대체 산업이 마련되고 있는 폐광 진흥 지역에 혐오시설을 들일 수 없다. 폐광 폐기물 문제도 해결되지 않은 상황이다. 악취, 대기오염, 침출수 유출 등의 우려가 있는 시설을 들이는 것은 용납할 수 없다"며 강하게 반발했다.또한 주민들은 1,700여 명의 반대 의견이 담긴 탄원서 및 진정서를 제출하기도 했다.화순군은 당초 법적 하자가 없다면 허가를 내줄 수밖에 없다는 입장을 고수했으나, 민원조정위원회 심의를 거쳐 운영 부적합 결론을 내리고 인허가 신청을 반려했다.화순군 관계자는 "동물 화장장, 납골당 등 혐오시설이 입지하면 폐광지역 진흥 사업에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 있었다. 주민들의 거센 반발과 장기적인 지역 활성화 계획에 차질이 없어야 한다는 여건을 종합적으로 고려해 반려했다"고 했다.