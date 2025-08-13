[단독] 비리 웨딩홀 '코로나 적자'까지 떠안은 해군...2억 3천 손실

큰사진보기 ▲서울 영등포구에 위치한 해군호텔. 2025. 07. 30. ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲해군은 2020년 3월 인사참모부 복지정책과가 중심이 돼 코로나19로 인한 "고통분담 차원" 명목으로 위탁 업체들의 적자 배분 비율을 3 대 7에서 4.5 대 5.5로 조정했다. 이 같은 '위탁 업체 피해 최소화 방침'은 2023년 12월까지 유지됐다. ⓒ 부승찬 더불어민주당 의원 제공 관련사진보기

AD

[관련 기사]

특별취재팀 ｜ 김화빈 이진민 전선정 정초하 소중한

<오마이뉴스>는 서울 해군호텔, 진해 해군회관 또는 기타 해군 복지시설과 관련된 제보를 받습니다. 제보자의 신원은 철저히 보호합니다.

▲ 특별취재팀 이메일 extremes88@ohmynews.com

▲ 오마이뉴스 제보창(https://omn.kr/jebo)

▲ 02)733-5505 전화 후 2번(제보)

큰사진보기 ▲경남 창원 진해구에 위치한 진해 해군회관. 2025. 08. 01. ⓒ 이진민 관련사진보기

해군호텔·회관의 비리 웨딩업체들과 최대 2032년까지 수의계약을 체결하며 지난 12년 간 약 185억 원의 수익을 몰아줬던 해군이 코로나19 기간에도 정부 지침을 확대 해석·적용해 업체의 적자까지 줄여준 것으로 확인됐다. 순이익을 매월 3(해군) 대 7(업체)로 나눠 갖는 계약대로 적자도 30%만 부담해야 하는 해군이지만 이 기간 적자의 45%를 떠맡으며 업체에 4년 간 약 2억 3000만 원의 추가 이익이 돌아갔다.<오마이뉴스>가 부승찬 더불어민주당 의원(국회 국방위원회)을 통해 확보한 자료에 따르면, 해군은 2020년 3월 인사참모부 복지정책과가 중심이 돼 코로나19로 인한 "고통 분담 차원" 명목으로 위탁 업체들의 적자 배분 비율을 3 대 7에서 4.5 대 5.5로 조정했다. 업체의 적자 배분 비율이 70%에서 55%로 줄어든 이 조치는 2023년 12월까지 유지됐다.해군은 이 조치의 근거로 코로나19 고통 분담을 위해 시행된 기획재정부·국방부 지침을 들었다. 2020년 3월 기획재정부는 국유재산법 시행령을 개정하며 국유재산의 소상공인 임차인에 대한 임대료율을 3%에서 1%로 한시적 인하했고, 같은 시기 국방부도 국유재산 입점 업체의 사용료 감면 방침을 세웠다.그런데 해군은 소상공인 임차인이나 입점 업체를 위한 위 지침을 임대료·사용료를 내지 않는 위탁 업체로까지 확대 해석·적용해 적자를 해군이 더 부담하도록 조정했다. 뿐만 아니라 당시 국방부 지침에 따르면, 국유재산 입점 업체라도 방역 등을 위해 군이 사용 허가를 중단한 경우가 아니면 감면 대상에서 제외해야 하는데(단순 영업 부진 등), 해당 업체는 영업을 계속 이어갔음에도 혜택을 받았다.업체에 유리한 적자 배분 비율 조정으로, 해군은 2020~2023년 지나치게 적자를 떠안거나 흑자를 내더라도 계약보다 적게 순수익을 가져갔다. 매월 양측이 적자는 4.5 대 5.5로, 흑자는 3 대 7로 나누고 이례적으로 업체에 흑자의 95%를 몰아주는 달도 생기면서 한 해로 따지면 해군이 적자의 80% 이상을 부담하는 경우도 생겼다.진해 해군회관의 경우 2020년과 2021년 적자를 기록했는데 해군은 각각 적자의 84.2%와 60%를 책임졌다. 특히 2020년 중 앞서 네 달 간 적자를 내다 흑자를 낸 11월에 갑자기 업체가 순수익의 95%를 가져가면서 당해 적자의 84.2%를 해군이 부담하는 상황이 발생했다. 흑자가 난 2022년과 2023년에도 해군은 각각 순수익의 27.1%, 26%만 가져가며 계약서상 배분 비율인 30%보다 적은 이익을 가져갔다.서울 해군호텔에서도 해군은 2020년 20.6%, 2021년 26.7%, 2022년 28.8%의 순수익을 배분받았는데, 모두 계약서상 배분 비율인 30%보다 적었다.해군은 2022-2023년에 코로나19 전인 2019년 수준으로 수익이 회복됐음에도 2023년 12월까지 이 같은 적자 배분 비율을 유지했다. 이로 인해 해군은 2020~2023년 4년 간 약 2억 3000만 원(서울 6870만 원, 진해 1억 6200만 원)을 손실을 봤고, 이는 고스란히 각 업체에 돌아갔다.한편 해군과 업체는 코로나19 기간 계약서를 수정하며 적·흑자 배분과 관련해 업체에 유리한 내용을 담기도 했다. 해군은 2020년 7월(진해 해군회관), 12월(서울 해군호텔) 각 업체와 수정계약을 체결했는데, 이때 계약서에 "해군이 인정하는 부득이한 사정이 발생하는 경우 수익금 배분 비율을 별도 협의를 통해 조정할 수 있다"는 조항을 신설했다. 특히 진해 해군회관 업체와의 계약에선 적자를 이월하는 조항을 삭제하기도 했다.부승찬 의원은 "국방부를 통해 코로나19 기간 '사용료 감면' 지침은 (해군호텔·회관 사례와 같은) 위탁 분야에는 적용되지 않으며 단순 영업 부진 역시 감면 사유가 아니라는 점을 확인했다"면서 "기획재정부 지침도 감면 대상을 소상공인에 한정했는데, 두 업체는 연 매출 10억 원이 넘었다. 해군이 정부 지침을 왜곡해 업자에 유리하게 적용하고 손실은 장병복지기금에 전가한 셈"이라고 지적했다.이어 "이미 해군은 3 대 7로 불리한 순수익 배분 계약을 맺고 있었는데 코로나19 기간 손실까지 추가로 떠안으며 업체의 편의를 봐줬다"면서 "해군이 왜 나서서 적자를 떠안았는지 그 배경을 철저히 규명해야 한다"고 강조했다.해군 측은 11일 <오마이뉴스>에 보낸 서면 답변을 통해 "2020년 코로나19 발생에 따른 위탁 업체 피해 완화 방안이었다"며 "특혜 여부 등에 대해서는 현재 수사 중이므로 이를 통해 밝혀져야 할 것"이라고 전했다. 이어 "(2020년 계약서를 수정한 것은) 추후 국가적 재난에 준하는 상황이 발생할 시 문서를 통한 협의가 필요하다고 판단해 조항을 삽입한 것으로 보인다"라고 덧붙였다.경찰은 해군이 서울 해군호텔 웨딩홀 업체 대표를 고발한 사건을 영등포경찰서에서 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대로 이첩해 수사 중이다. 경찰은 업체 대표만이 아닌 전현직 장성급 군인까지 이 사건에 연관돼 있는 것으로 보고 있다. 국방부도 서울 해군호텔, 진해 해군회관, 계룡 해군본부 등을 대상으로 감사에 착수했다.