"여기가 당신 집이야", 41만 노인 두려움에 떨게 하는 한 마디

창밖엔 햇살이 들어오고, TV에선 시끄러운 웃음소리가 흘러나오지만, 할머니의 얼굴엔 긴 그늘이 드리워져 있었다.(자료사진)

"여기가 어딘지도 몰라서 자꾸 집에 가고 싶다고 하면, '여기가 어르신 집입니다'라고, 말해. 근데 그 말이 제일 무서워."

일본은 2025년까지 '지역포괄케어시스템' 완성을 목표로 하고 있다.(자료사진)

"집에 가고 싶어요, 라고 말하면.... 모두가 불편해져요."

서울 외곽의 한 노인요양시설. 오전 6시 30분, 일제히 형광등이 켜진다. 침대 84개가 빼곡히 들어찬 생활실에서 어르신들이 하나둘 눈을 뜬다. 7시 정각, 획일화된 죽 한 그릇. 점심은 12시, 저녁식사는 5시 30분. 메뉴는 이미 한 달 전에 정해졌다. 오후 2시, 단체 레크리에이션. 참여하고 싶지 않아도 휠체어는 강당으로 향한다. 이곳에 머무는 박아무개(87) 할머니는 손을 덜덜 떨며 조용히 속삭였다.창밖엔 햇살이 들어오고, TV에선 시끄러운 웃음소리가 흘러나오지만, 할머니의 얼굴엔 긴 그늘이 드리워져 있었다. 누군가의 어머니였고, 30년간 식당을 운영하며 세 자녀를 키워낸 그는 지금, 자신의 이름도, 취향도, 생활의 리듬도 사라진 공간에서 '하루하루를 견디고' 있다.보건복지부 통계에 따르면 2024년 12월 기준, 전국 3892개 노인요양시설에 입소한 어르신은 41만 2천여 명에 달한다. 이 중 절반 이상이 본인의 의사와 관계없이 가족의 결정으로 입소했다는 국가인권위원회 실태조사(2023년) 결과가 있다.우리 사회는 오랜 세월 '노인을 돌본다'라는 이름으로 그들의 삶을 시설 속에 가뒀다. 치매나 거동 불편이라는 진단 뒤에는 한 인간이 살아온 모든 삶의 흔적이 깃들어 있는데, 시설은 그 사람을 '환자'나 '관리 대상'으로만 규정한다.'탈시설'이라는 말은 주로 장애인 권리 운동의 맥락에서 등장했지만, 이제는 노인의 삶에서도 동일하게 제기되어야 할 문제다. 나이가 들었다는 이유만으로, 인지 기능이 떨어졌다는 이유만으로, 왜 '집'을 떠나야 하는가?2023년 한국보건사회연구원 조사에 따르면, 요양시설 입소 노인의 68%가 "집으로 돌아가고 싶다"라고 답했다. 하지만, 이들 중 상당수는 가족의 돌봄 부담(43%), 주거 불안(28%), 경제적 여건 부족(21%) 등으로 인해 원하지 않는 시설 입소를 선택할 수밖에 없었다. 그들에게 요양시설에 입소하는 것은 '선택'이 아닌 '어쩔 수 없음' 때문이었다.탈시설은 단지 시설을 없애자는 말이 아니다. 그것은 자기 결정권을 회복하고, 노인도 지역사회 안에서 '살 수 있는 권리'를 보장하자는, 사회를 향한 요청이다.정부는 고령사회에 대응하기 위해 지속적으로 요양시설을 확충해 왔다. 하지만 수치의 증가가 곧 '삶의 질' 향상을 의미하지는 않는다.시설에 들어가면 일상이 통제된다. 식사, 기상, 취침 시간이 정해져 있고, 외출이나 면회는 제한된다. 국가인권위원회 조사(2023)에 따르면, 요양시설의 37%에서 '낙상 방지'를 이유로 침대 난간을 올리거나 휠체어에 벨트로 고정하는 신체 억제가 이루어지고 있다.더 충격적인 것은 비용이다. 요양시설 입소 노인 1인당 월평균 비용은 약 280만 원(장기 요양보험 급여+본인부담금). 반면 재가 돌봄 서비스는 월평균 120만 원이다. 같은 비용으로 두 배 이상의 어르신이 집에서 돌봄을 받을 수 있다는 계산이 나온다.우리는 질문해야 한다. "왜 끝까지 자기 집에서 살 수 없는 사회가 되었는가?" 지금 필요한 것은 더 많은 요양원이 아니라, '돌봄이 찾아가는 지역사회 시스템'이다.선진국들은 이미 탈시설화를 국가 전략으로 채택하고 있다.덴마크는 1987년 신규 대규모 요양시설 건설을 법적으로 금지했다. 현재 65세 이상 노인의 96%가 자택이나 고령자 주택에서 거주하며, 24시간 방문 돌봄 서비스를 받는다. 시설 입소율은 4%에 불과하다.핀란드는 2020년까지 모든 노인 요양을 소규모 그룹홈(8인 이하)이나 재가 돌봄으로 전환하는 목표를 세웠고, 현재 시설 거주 노인은 전체의 6%로 감소했다.일본은 2025년까지 '지역포괄케어시스템' 완성을 목표로 하고 있다. 고령자가 거주하는 지역 내에서 주거, 간병, 의료, 예방, 일상생활을 통합적으로 지원하는 체계다. 2023년 기준 재가 돌봄 이용자는 380만 명으로, 시설 입소자(95만 명)의 4배에 달한다.이러한 변화의 핵심에는 "노인도 시민이다"라는 단순하지만, 강력한 인식의 전환이 있다. 노인은 보호 대상이 아니라 존중받아야 할 삶의 주체이며, 국가와 사회는 그들이 자기 삶을 계속 선택할 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 한다.대한민국은 2025년 65세 이상 인구가 전체의 20.6%를 넘어 초고령사회로 진입했다. 2030년에는 25%, 2040년에는 34%에 달할 전망이다. 이대로라면 시설로 밀려나는 노인도 기하급수적으로 늘어날 것이다. 탈시설 정책이 지금 논의되지 않으면, 우리는 수십 만의 어르신을 외로움과 고립감 속으로 떠밀게 될 것이다. 지금 당장 '그 사람'이 나의 부모일 수도 있고, 곧 '나 자신'이 될 수도 있다.물론 탈시설은 준비 없이 말할 수 없다. 하지만 구체적인 로드맵은 이미 나와 있다.1단계(2025~2027)는 재가 돌봄을 위한 인프라의 확충이다. 방문요양 인력을 현재 35만 명에서 50만 명으로 확대하고, 24시간 순회 방문 서비스를 전국으로 확대하면서, 주야간보호센터를 현재 4000개소에서 8000개소로 증설하는 것이다.2단계(2028~2030)는 지역사회 통합 돌봄 체계를 구축하는 것이다. 의료-돌봄-주거 연계 시스템을 구축하고, 노인 맞춤형 공공임대주택을 연 2만 호 공급하며, 치매안심센터와 방문 의료의 연계를 강화하는 것을 골자로 하고 있다.3단계(2031~2035)는 탈시설 전면 시행 단계다. 대규모 요양시설을 소규모 그룹홈으로 전환하고, 시설 입소율을 현재 10%에서 5% 이하로 감축하며, 재가 돌봄 우선 원칙을 법제화하는 것이다. 이러한 로드맵을 실하기 위해 필요한 예산은 연간 약 3조 원. 현재 요양시설 운영비(연 7조 원)의 절반도 안 되는 금액이다.가장 슬픈 말은, 어떤 노인의 입에서 나온 이 한마디였다.왜 노인의 가장 기본적인 바람이 '불편한 말'이 되어야 하는가? 왜 우리는 그 말에 눈을 감고 귀를 막는가?노년 유니온은 2025년을 '탈시설 원년'으로 선포하고 정부와 국회에 다음과 같이 요구한다. 노인 탈시설 로드맵을 즉시 수립하고, 장기 요양 보험법을 개정하여 재가급여 우선 원칙을 명문화할 것, 노인 복지법을 개정하여 시설 입소 시 본인 동의를 의무화할 것.지방자치단체에 다음과 같이 요구한다. 24시간 방문 돌봄 시범사업을 즉시 시행하고, 노인 주거복지 조례를 제정할 것과 소규모 그룹홈 전환을 지원할 것.시민사회에 다음과 같이 제안한다. 탈시설 인식 개선을 위한 캠페인에 동참할 것, 지역사회 돌봄 공동체를 구축하고, 노인의 자기 결정권을 옹호하는 활동을 할 것.이제 그들의 말에 응답할 시간이다. 이제 그들의 선택을 허락할 시간이다. 갇힌 시간을 넘어, '내가 살던 집'으로 돌아가는 길. 그것은 모두가 함께 만들어야 할 길이다. 더 이상 "집에 가고 싶다"라는 말이 두려운 사회여서는 안 된다. 그것이 우리 모두의 미래를 위한 길이기 때문이다.