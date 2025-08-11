논산 강경 팔괘정, 270년 전에도 '살기 좋은 곳'이었다

큰사진보기 ▲문을 열어둔 팔괘정의 외관. 금강을 향해 탁 트인 구조가 바람과 풍광을 그대로 품어낸다. 8월 11일 논산시 문화예술과의 협조를 얻어 촬영했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲문을 활짝 연 팔괘정 대청 너머로 금강이 한눈에 펼쳐진다. 270여 년 전 이중환이 '택리지'를 집필하며 바라봤을 풍광이 지금도 고스란히 남아 있다. 보이는 다리는 황산대교로 1987년 세워졌으며 논산시 강경읍과 부여군 세도면을 연결하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲팔괘정 옆 암벽에 새겨진 ‘몽괘벽(夢掛壁)’. 송시열이 꿈에서 중국의 팔괘벽을 보고 감흥을 받아 새겼다고 전해지며, 이 정자의 이름도 여기서 비롯됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔괘정 주춧돌 배열. 앞줄은 팔괘를 상징하는 팔각, 가운데는 사상을 뜻하는 사각, 뒤쪽은 태극을 형상화한 원형으로 배치돼 주역의 세계관을 담았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔괘정 내부의 웅장한 대들보. 굵고 단단한 나무 기둥이 정자의 세월과 품격을 묵묵히 지탱하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔괘정 현판. 우암 송시열이 쓴 것으로 전해지며, 정자 안에 있던 것을 2년 전 밖으로 옮겨 걸었다. 현재 현판은 재현본이고, 원본은 한국유교문화진흥원 수장고에 보관돼 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 강경읍 황산리 언덕 위에 자리한 팔괘정(八卦亭). 금강을 굽어보는 이 정자에 서면 수백 년 전 풍광이 절로 떠오른다. 물길 따라 드나드는 돛단배, 강변을 따라 늘어선 장터, 서쪽 하늘을 물들이는 노을…. 1751년 봄, 실학자 이중환(1690~1752)은 바로 이 자리에서 조선 최고의 베스트셀러로 꼽히는 '택리지(擇里志)'를 집필했다.이중환은 '택리지' 발문에서 "황산 강가에 머물 때, 여름날 팔괘정에 올라 더위를 식히며 나눈 이야기를 책으로 저술하였다"고 밝혔다. 책은 우리나라의 산천과 인물, 풍속, 정치, 연혁, 치란(治亂)과 시비곡직을 체계적으로 기록한 '살기 좋은 곳'을 찾는 지침서였다.팔괘정은 조선 인조 때 노론의 영수 우암 송시열이 세운 정자다. 송시열의 스승 김장생이 강학한 임리정이 불과 150m 거리에 있으며, 주변에는 죽림서원 등 노론 사림의 거점이 밀집해 있다. 정치적 색채가 뚜렷한 장소에서 남인 출신 이중환이 집필에 몰두했다는 점은 역사의 아이러니다.택리지 충청도 편에서 그는 "강경을 들녘 가운데 작은 산(옥녀봉) 하나가 금강에 바짝 다가서서 불쑥 솟아 있고, 동쪽을 보고 좌우에서 두 줄기의 큰 냇물을 역으로 맞아들인다. 산을 등진 큰 강에는 바닷물이 들어오는데 물맛은 그다지 짜지 않다. 마을에는 우물이 없고, 마을 전체가 땅속에 큰 독을 파묻어놓고 강물을 길어 독에 담아둔다.며칠이 지나면 더러운 찌끼는 아래로 가라앉고 윗물은 맑고 시원해진다. 여러 날이 지나도 맛이 변하기는커녕 시간이 흐를수록 더 시원해진다. 수십 년간 창병(장기로 인한 병)을 앓던 자들도 1년만 이 물을 마시면 곧장 병이 싹 낫는다"고 묘사했다.팔괘정 옆 암벽에는 '몽괘벽(夢掛壁)'이라는 글씨가 새겨져 있다. 송시열이 꿈에서 주역의 괘를 보고 새겼다는 전설이 전한다. 정자 주춧돌에도 상징이 담겨 있다. 뒤쪽은 원형(태극), 가운데는 사각(사상), 앞줄은 팔각(팔괘) 모양으로 배치됐다. 임리정과의 차이는 바로 이 주역 상징을 구조에 반영했다는 점이다.유형문화재 제76호 팔괘정팔괘정(충청남도 유형문화재 제76호)은 금강을 전면에 두고 서향으로 지어졌다. 정면 3칸 규모로, 두 칸은 대청, 한 칸은 온돌방이며, 둥근 기둥과 겹처마 팔작지붕이 전형적인 조선 중기 한식 기와 건축의 품격을 보여준다. 오늘날에도 대청에 앉아 강을 바라보면, 270여 년 전 이중환이 붓을 들었던 순간이 고스란히 되살아난다.