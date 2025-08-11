논산 강경 팔괘정, 270년 전에도 '살기 좋은 곳'이었다

충남 논산시 강경읍 황산리 언덕 위에 자리한 팔괘정(八卦亭). 금강을 굽어보는 이 정자에 서면 수백 년 전 풍광이 절로 떠오른다. 물길 따라 드나드는 돛단배, 강변을 따라 늘어선 장터, 서쪽 하늘을 물들이는 노을…. 1751년 봄, 실학자 이중환(1690~1752)은 바로 이 자리에서 조선 최고의 베스트셀러로 꼽히는 '택리지(擇里志)'를 집필했다.
이중환은 '택리지' 발문에서 "황산 강가에 머물 때, 여름날 팔괘정에 올라 더위를 식히며 나눈 이야기를 책으로 저술하였다"고 밝혔다. 책은 우리나라의 산천과 인물, 풍속, 정치, 연혁, 치란(治亂)과 시비곡직을 체계적으로 기록한 '살기 좋은 곳'을 찾는 지침서였다.
남인 실학자, 노론 본거지에서 집필
팔괘정은 조선 인조 때 노론의 영수 우암 송시열이 세운 정자다. 송시열의 스승 김장생이 강학한 임리정이 불과 150m 거리에 있으며, 주변에는 죽림서원 등 노론 사림의 거점이 밀집해 있다. 정치적 색채가 뚜렷한 장소에서 남인 출신 이중환이 집필에 몰두했다는 점은 역사의 아이러니다.
택리지 충청도 편에서 그는 "강경을 들녘 가운데 작은 산(옥녀봉) 하나가 금강에 바짝 다가서서 불쑥 솟아 있고, 동쪽을 보고 좌우에서 두 줄기의 큰 냇물을 역으로 맞아들인다. 산을 등진 큰 강에는 바닷물이 들어오는데 물맛은 그다지 짜지 않다. 마을에는 우물이 없고, 마을 전체가 땅속에 큰 독을 파묻어놓고 강물을 길어 독에 담아둔다.
며칠이 지나면 더러운 찌끼는 아래로 가라앉고 윗물은 맑고 시원해진다. 여러 날이 지나도 맛이 변하기는커녕 시간이 흐를수록 더 시원해진다. 수십 년간 창병(장기로 인한 병)을 앓던 자들도 1년만 이 물을 마시면 곧장 병이 싹 낫는다"고 묘사했다.
주춧돌에 새긴 주역의 상징
팔괘정 옆 암벽에는 '몽괘벽(夢掛壁)'이라는 글씨가 새겨져 있다. 송시열이 꿈에서 주역의 괘를 보고 새겼다는 전설이 전한다. 정자 주춧돌에도 상징이 담겨 있다. 뒤쪽은 원형(태극), 가운데는 사각(사상), 앞줄은 팔각(팔괘) 모양으로 배치됐다. 임리정과의 차이는 바로 이 주역 상징을 구조에 반영했다는 점이다.
유형문화재 제76호 팔괘정
팔괘정(충청남도 유형문화재 제76호)은 금강을 전면에 두고 서향으로 지어졌다. 정면 3칸 규모로, 두 칸은 대청, 한 칸은 온돌방이며, 둥근 기둥과 겹처마 팔작지붕이 전형적인 조선 중기 한식 기와 건축의 품격을 보여준다. 오늘날에도 대청에 앉아 강을 바라보면, 270여 년 전 이중환이 붓을 들었던 순간이 고스란히 되살아난다.
