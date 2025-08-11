하영제 전 의원-송도근 전 사천시장 복권 ... 내년 선거 출마?

큰사진보기 ▲하영제 전 국회의원과 송도근 전 사천시장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

이재명정부가 제80주년 광복절을 앞두고 실시한 특별사면 대상에 국민의힘 하영제 전 국회의원과 송도근 전 사천시장이 포함되었다.하영제 전 의원은 잔형집행면제와 복권이고, 송도근 전 시장은 복권이다. 잔형집행면제는 가석방되거나 복역 중인 피고인의 남은 형기에 관해 집행을 면제하는 것, 복권은 법률상 일정한 자격이나 권리를 상실한 사람에게 그 자격이나 권리를 회복시키는 것을 말한다.사천남해하동을 지역구로 두었던 하영제 전 의원은 제8회 전국동시지방선거를 앞두고 광역의원 예비후보 공천을 도와주는 대가로 돈을 받고, 송도근 전 사천시장과 보좌관 등으로부터 지역사무소 운영경비 명목으로 돈을 받아 정치자금법을 위반했다는 혐의를 받았다.이에 하 전 의원은 2023년 5월 국민의힘을 탈당했고, 2024년 8월 1심인 창원지방법원 진주지원에서 징역 1년 6월의 실형을 선고받아 법정 구속되었다. 한때 보석되었던 하 전 의원은 올해 1월 항소심에서 항고 기각되어 다시 구속되었으며, 지난 5월 1일 대법원에서 형이 최종 확정되었다.하 전 의원은 통영구치소에 수감되어 있었고, 이번 잔형집행면제로 출소하게 된다.청탁금지법 위반 혐의를 받아온 송도근 전 시장은 2020년 12월 항소심에서 징역 6월에 집행유예 1년을 선고받았고, 2021년 11월 1일 대법원에서 상고 기각되어 시장직을 잃었다.송 전 시장은 하 전 의원한테 불법 정치자금을 준 혐의로 2024년 8월 1심에서 벌금형을 선고받기도 했다.하 전 의원과 송 전 시장이 이번에 복권되면서 2026년 6월 지방선거 출마 여부에도 관심이 모아지고 있다.